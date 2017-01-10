11 сериалов, которые можно посмотреть за один день
Для тех, кто устал от бесконечных мыльных опер, AdMe.ru подготовил 11 увлекательнейших сериалов, которые можно осилить за один день или даже меньше. Так что запасаемся попкорном, хорошим настроением и смело погружаемся в захватывающие истории. Равнодушными они вас точно не оставят.
Голиаф
Goliath
У опального и очень опасного адвоката появляется возможность отомстить компании, когда-то вышвырнувшей его на улицу. Эта настоящая драма о несовершенстве системы правосудия показывает, насколько сильным или слабым может оказаться живущий в этой системе человек. Билли Боб Торнтон как всегда чертовски хорош.
Вершина озера
Top of the Lake
Двенадцатилетняя Туи Митчем на пятом месяце беременности заходит в ледяные озерные воды и... исчезает. Необычное дело расследует вернувшаяся в родной городок Робин Гриффин. Кажется, в живописном, глухом крае царит настоящее Зло. Люди приезжают сюда в поисках Рая, но оказываются в Аду, где трудно заработать на жизнь честным трудом, где так мало счастья. Робин не только должна найти девочку, но и столкнуться со своим прошлым. Увлекательное, атмосферное зрелище, в которое погружаешься с головой и потом еще долго обдумываешь увиденное.
Миллиарды
Billions
Это история противостояния амбициозного финансиста с Уолл-стрит Бобби Аксельрода и принципиального федерального прокурора Чака Родса. Оба — сильные личности, мастера своего дела и, конечно, ни один не готов уступать. Сериал о том, насколько далеко мы готовы зайти в погоне за деньгами. Очень большими деньгами. Остроумные диалоги, блестящая игра актеров — в этой интеллектуальной драме все на высоте.
На зов скорби
Les Revenants
В маленьком городке в один день самые разные люди пытаются вернуться к себе домой. Они пока не знают, что умерли много лет назад. Решив снова занять свое место в жизни, которого больше не существует, вскоре они обнаруживают, что не единственные вернувшиеся и что их возвращение сопровождается другими еще более пугающими странностями. Глубокая, завораживающая и временами пугающая притча, которая проглатывается залпом и надолго западает в сердце.
Катастрофа
Catastrophe
Роб — американец, Шэрон — ирландка, у них мало общего, но всего одна ночь в Лондоне навсегда меняет их судьбы. Хотя скорее — превращает жизнь в немыслимый кавардак. Общий ребенок и решение его оставить ставит парочку в затруднительное положение. Проблемы сыплются на них как из рога изобилия. Но поскольку героям под 40 лет, а вовсе не 17, вместо бесконечного нытья и душевных терзаний они выдают много юмора и цинизма. Умный, смешной сериал о сложностях взрослой жизни и взрослых поступков.
И никого не стало
And Then There Were None
Восемь незнакомцев получают приглашение в роскошный замок, расположенный на острове. Вскоре гости с удивлением узнают, что в доме нет хозяев, а единственные живущие здесь — семейная пара слуг. Именно они ставят собравшимся граммофонную запись, которая обвиняет гостей в убийствах. Жуткий голос обещает всем соответствующее их преступлению наказание. Гости не могут уехать с острова и оказываются в смертельной ловушке. Рекомендуется к просмотру всем любителям детективов и особенно — поклонникам произведений Агаты Кристи.
Ночной администратор
The Night Manager
Ночной администратор европейского отеля завербован агентами спецслужб для проникновения в международную сеть торговцев оружием. Умный сериал с крутейшими британскими актерами в лице Хью Лори и Тома Хиддлстона, интригующий сюжет и хорошая режиссура. Звучит как отличный повод выпасть из реальности на каких-то 6 часов и насладиться интересным зрелищем.
Изгой
Outcast
В сериале рассказывается о молодом человеке, который пытается понять, почему всю жизнь с ним происходят различные сверхъестественные вещи. Атмосферный, мрачный, мистический, но настолько захватывающий сериал, что от экрана просто не оторваться.
Германия-83
Deutschland 83
Выходца из ГДР, 24-летнего Мартина Роха вербуют в агенты Штази (управление разведки и контрразведки) и отправляют в ФРГ, где он поступает на военную службу, чтобы передавать информацию о действиях войск НАТО. Парень попадает в новый мир, в котором наряду с тайнами и интригами он сталкивается с невиданными ранее чудесами цивилизации. Перед зрителем разворачивается настоящая шпионская драма с неожиданными поворотами сюжета и неподдельными человеческими эмоциями.
Слово на букву А
The A Word
Как и любая другая семья, Хьюзы работают, ссорятся, мирятся. Но привычный уклад жизни рушится, когда их младшему сыну ставят диагноз «аутизм». И вот они уже больше не обычная семья. Трудная тема, поднятая в сериале, обыграна с максимально возможной легкостью, а новая жизнь большой, любящей семейки пестрит комичными ситуациями. Достойная подача, хорошие актеры и замечательный саундтрек.
Марчелла
Marcella
Главная героиня с трудом возвращается к привычной жизни после мучительного развода. Ей доверяют расследование серии убийств. Немного поработав над делом, женщина понимает, что эти события как-то связаны с делами прошлых лет, которые она так и не смогла расследовать до конца. Весьма достойный детективный сериал с интригующим сюжетом и быстрым развитием истории.
Фото на превью BBC Television Centre
По материалам kinopoisk.ru , vulture.com