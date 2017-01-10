11 сериалов, которые можно посмотреть за один день

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Для тех, кто устал от бесконечных мыльных опер, AdMe.ru подготовил 11 увлекательнейших сериалов, которые можно осилить за один день или даже меньше. Так что запасаемся попкорном, хорошим настроением и смело погружаемся в захватывающие истории. Равнодушными они вас точно не оставят.

Голиаф

Goliath

У опального и очень опасного адвоката появляется возможность отомстить компании, когда-то вышвырнувшей его на улицу. Эта настоящая драма о несовершенстве системы правосудия показывает, насколько сильным или слабым может оказаться живущий в этой системе человек. Билли Боб Торнтон как всегда чертовски хорош.

Вершина озера

Top of the Lake

Двенадцатилетняя Туи Митчем на пятом месяце беременности заходит в ледяные озерные воды и... исчезает. Необычное дело расследует вернувшаяся в родной городок Робин Гриффин. Кажется, в живописном, глухом крае царит настоящее Зло. Люди приезжают сюда в поисках Рая, но оказываются в Аду, где трудно заработать на жизнь честным трудом, где так мало счастья. Робин не только должна найти девочку, но и столкнуться со своим прошлым. Увлекательное, атмосферное зрелище, в которое погружаешься с головой и потом еще долго обдумываешь увиденное.

Миллиарды

Billions

Это история противостояния амбициозного финансиста с Уолл-стрит Бобби Аксельрода и принципиального федерального прокурора Чака Родса. Оба — сильные личности, мастера своего дела и, конечно, ни один не готов уступать. Сериал о том, насколько далеко мы готовы зайти в погоне за деньгами. Очень большими деньгами. Остроумные диалоги, блестящая игра актеров — в этой интеллектуальной драме все на высоте.

На зов скорби

Les Revenants

В маленьком городке в один день самые разные люди пытаются вернуться к себе домой. Они пока не знают, что умерли много лет назад. Решив снова занять свое место в жизни, которого больше не существует, вскоре они обнаруживают, что не единственные вернувшиеся и что их возвращение сопровождается другими еще более пугающими странностями. Глубокая, завораживающая и временами пугающая притча, которая проглатывается залпом и надолго западает в сердце.

Катастрофа

Catastrophe

Роб — американец, Шэрон — ирландка, у них мало общего, но всего одна ночь в Лондоне навсегда меняет их судьбы. Хотя скорее — превращает жизнь в немыслимый кавардак. Общий ребенок и решение его оставить ставит парочку в затруднительное положение. Проблемы сыплются на них как из рога изобилия. Но поскольку героям под 40 лет, а вовсе не 17, вместо бесконечного нытья и душевных терзаний они выдают много юмора и цинизма. Умный, смешной сериал о сложностях взрослой жизни и взрослых поступков.

И никого не стало

And Then There Were None

Восемь незнакомцев получают приглашение в роскошный замок, расположенный на острове. Вскоре гости с удивлением узнают, что в доме нет хозяев, а единственные живущие здесь — семейная пара слуг. Именно они ставят собравшимся граммофонную запись, которая обвиняет гостей в убийствах. Жуткий голос обещает всем соответствующее их преступлению наказание. Гости не могут уехать с острова и оказываются в смертельной ловушке. Рекомендуется к просмотру всем любителям детективов и особенно — поклонникам произведений Агаты Кристи.

Ночной администратор

The Night Manager

Ночной администратор европейского отеля завербован агентами спецслужб для проникновения в международную сеть торговцев оружием. Умный сериал с крутейшими британскими актерами в лице Хью Лори и Тома Хиддлстона, интригующий сюжет и хорошая режиссура. Звучит как отличный повод выпасть из реальности на каких-то 6 часов и насладиться интересным зрелищем.

Изгой

Outcast

В сериале рассказывается о молодом человеке, который пытается понять, почему всю жизнь с ним происходят различные сверхъестественные вещи. Атмосферный, мрачный, мистический, но настолько захватывающий сериал, что от экрана просто не оторваться.

Германия-83

Deutschland 83

Выходца из ГДР, 24-летнего Мартина Роха вербуют в агенты Штази (управление разведки и контрразведки) и отправляют в ФРГ, где он поступает на военную службу, чтобы передавать информацию о действиях войск НАТО. Парень попадает в новый мир, в котором наряду с тайнами и интригами он сталкивается с невиданными ранее чудесами цивилизации. Перед зрителем разворачивается настоящая шпионская драма с неожиданными поворотами сюжета и неподдельными человеческими эмоциями.

Слово на букву А

The A Word

Как и любая другая семья, Хьюзы работают, ссорятся, мирятся. Но привычный уклад жизни рушится, когда их младшему сыну ставят диагноз «аутизм». И вот они уже больше не обычная семья. Трудная тема, поднятая в сериале, обыграна с максимально возможной легкостью, а новая жизнь большой, любящей семейки пестрит комичными ситуациями. Достойная подача, хорошие актеры и замечательный саундтрек.

Марчелла

Marcella