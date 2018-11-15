11 секретов мира Гарри Поттера и «Фантастических тварей», которые вы наверняка не знали
Вот и наступил долгожданный день премьеры кинокартины «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». Поздравляем всех любителей поттерианы, которые терпеливо ждали этого момента! А мы решили освежить вашу память интересными фактами из фильма «Фантастические твари и где они обитают» ну и всей вселенной Гарри Поттера заодно. Достаем волшебные палочки и включаем веру в чудеса.
AdMe.ru хочет у вас уточнить, возможно, и вы знаете что-то новенькое? Поделитесь с нами в комментариях, и, может, мы включим их в нашу следующую статью.
- Несмотря на то что любимый персонаж Роулинг из вселенной ГП (помимо самого Гарри) — это Альбус Дамблдор, Ньют Саламандер — ее явный фаворит. Не зря она женила его внука на Полумне Лавгуд — хорошо нам известной чудачке из Когтеврана. Кстати, исполнявшая роль Полумны Эванна Линч связалась с киностудией и предложила снять и ее в серии фильмов о магозоологе. Так что все может быть.
- Ньют Саламандер был пуффендуйцем. Да-да, тем, кто вырос на книгах о Гарри Поттере, привычнее было бы видеть главного героя гриффиндорцем, но мама Ро (так называют фанаты Джоан Роулинг) поместила магозоолога именно на факультет Пуффендуй. Согласно мнению Распределяющей шляпы, там учатся трудолюбивые, верные и честные люди. Что же, почему бы и нет, не один Гриффиндор может выпускать героев. Кстати, Эдди Редмэйн, играющий Ньюта, сам бы не прочь учиться именно на факультете Пенелопы Пуффендуй.
- В Северной Америке тоже есть аналог Министерства магии — Магический конгресс Соединенных Штатов Америки, сокращенно МАКУСА. Основан он был после чудовищных событий, получивших название «охота на Салемских ведьм». У новоиспеченного конгресса была важная задача — избавиться от магов-предателей, сдававших своих же коллег не-магам ради денежной награды. В дальнейшем МАКУСА разработал ряд законов, защищающих как волшебников, так и простых людей. Кстати, предтечей английского министерства был Совет волшебников Великобритании.
- Скорее всего, Саламандер играл в квиддич и был охотником (тот, кто забивает квоффл в ворота команды-противника). На это нам указывает диалог из фильма «Фантастические твари и где они обитают». Помните, когда главный герой встречается с Мэри Лу (фанатичной женщиной, охотящейся на ведьм):
— Так ты ловец, искатель? (Здесь идет игра слов, ведь ловец — это участник команды, который ловит мяч, но Мэри этого, конечно, не знает и имеет в виду совсем иное).
— Я скорее охотник.
- Ньют Саламандер общался с Дамблдором во времена Гарри Поттера. Внимательный зритель заметит, что впервые магозоолог расхаживает по кабинету директора Хогвартса в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана». Это видно на волшебной карте Гарри Поттера.
- Геллерт Грин-де-Вальд является своего рода образом Адольфа Гитлера, что можно заметить не только по его намерениям подчинить себе как магический, так и магловский мир, но даже то, как он обходится со знаком Даров Смерти. Изначально треугольник с кругом, разделенным посередине, нес в себе позитивный смысл власти жизни над смертью. Но Грин-де-Вальд присвоил его, сделав символом своих злых деяний. Не это ли отсылает нас к свастике? Изначально она была символом удачи, благоденствия, добра. Знак, появившийся еще в позднем палеолите, всегда означал солнце, движение и жизнь. Но Гитлер превратил ее в символ чудовищных преступлений нацизма.
- Волан-де-Морт родился в 1926 году, это как раз тот год, в котором начинается действие «Фантастических тварей». Так как мы знаем, что новая киновселенная охватит 19 лет, может, мы еще увидим и Тома Реддла.
© Fantastic Beasts and Where to Find Them / Warner Bros. © Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II / Warner Bros.
- Сестра Альбуса Дамблдора, скорее всего, была обскури. Этот феномен заключается в том, что когда дети-волшебники подавляют свою магическую силу, она перерождается в мощную темную энергию, способную уничтожить все на своем пути. Разрушительный обскури Криденса мы видели в первом фильме «Фантастических тварей».
6-летняя Ариана Дамблдор пострадала от рук соседних мальчишек-маглов, которым она не смогла объяснить, как делала свои магические «фокусы», а когда мальчики стали ее бить, вмешался отец Арианы и Дамблдора. За то, что он наказал детей, его поместили в Азкабан. Ведь признаться, почему он так сделал, Персиваль не мог. Ариану бы забрали и поместили в больницу.
В пользу теории говорит и то, что Геллерт Грин-де-Вальд, явно интересующийся этим феноменом в первой части «Фантастических тварей», впервые мог увидеть обскури именно у сестры Дамблдора, в ту ночь, когда она погибла.
- Мало кто знает, что роль красавицы Куинни Голдштейн могла отойти таким красоткам, как Кристен Стюарт, Сирша Ронан, Дакота Фэннинг или Лили Симмонс.
© Harry Potter and the Philosopher's Stone / Warner Bros. © Fantastic Beasts and Where to Find Them / Warner Bros.
- Ньют Саламандер был награжден орденом Мерлина второй степени за свои заслуги в области изучения магических животных, также его портрет был помещен на карточку от шоколадных лягушек.
Бонус. Джоан Роулинг: Гарри Поттеров было двое
Джоан Роулинг на сайте Pottermore опубликовала новость, удивившую поклонников Гарри Поттера: оказывается, в начале XX века жил другой Гарри Поттер.
Вот, что мама Ро написала на сайте:
«Генри Поттер (Гарри — для родственников и друзей) был прямым потомком Хардвина и Иоланты и служил в Визенгамоте с 1913 по 1921 год. Генри спровоцировал народные волнения, когда публично осудил тогдашнего министра магии Арчера Эвермонда, чтобы помочь маглам вести Первую мировую войну».
Получается, этот Поттер тоже сражался за права маглов и вывел на чистую воду коррупционеров Министерства магии.
Фото на превью Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I / Warner Bros.