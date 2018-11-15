11 секретов мира Гарри Поттера и «Фантастических тварей», которые вы наверняка не знали

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Вот и наступил долгожданный день премьеры кинокартины «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». Поздравляем всех любителей поттерианы, которые терпеливо ждали этого момента! А мы решили освежить вашу память интересными фактами из фильма «Фантастические твари и где они обитают» ну и всей вселенной Гарри Поттера заодно. Достаем волшебные палочки и включаем веру в чудеса.

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— Так ты ловец, искатель? (Здесь идет игра слов, ведь ловец — это участник команды, который ловит мяч, но Мэри этого, конечно, не знает и имеет в виду совсем иное).

Сестра Альбуса Дамблдора, скорее всего, была обскури. Этот феномен заключается в том, что когда дети-волшебники подавляют свою магическую силу, она перерождается в мощную темную энергию, способную уничтожить все на своем пути. Разрушительный обскури Криденса мы видели в первом фильме «Фантастических тварей».

6-летняя Ариана Дамблдор пострадала от рук соседних мальчишек-маглов, которым она не смогла объяснить, как делала свои магические «фокусы», а когда мальчики стали ее бить, вмешался отец Арианы и Дамблдора. За то, что он наказал детей, его поместили в Азкабан. Ведь признаться, почему он так сделал, Персиваль не мог. Ариану бы забрали и поместили в больницу.

В пользу теории говорит и то, что Геллерт Грин-де-Вальд, явно интересующийся этим феноменом в первой части «Фантастических тварей», впервые мог увидеть обскури именно у сестры Дамблдора, в ту ночь, когда она погибла.