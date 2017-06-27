11 секретных приемов в кино, на которые мы не обращали внимания

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Кино — это удивительный мир, который позволяет нам окунуться в него с головой и забыть о своих проблемах. Но для того чтобы создать этот идеальный мир, киношники прикладывают максимум усилий и идут на многие ухищрения. AdMe.ru внимательно пригляделся к любимым фильмами и заметил несколько трюков, которые спешит разоблачить.

Вечно мокрый асфальт

Вы замечали, что в ночных сценах герои непременно едут на машине после дождя? Все потому, что, во-первых, мокрый асфальт смотрится более эстетично. А во-вторых, при ночной съемке влажная дорога выглядит контрастно и хорошо отражает свет.

Фейковая толпа

Во многих фильмах для создания толпы используют массовку. Однако это весьма затратно для бюджета картины. Поэтому киношники часто прибегают к другим методам: создают эффект толпы, снимая небольшую группу людей под нужным углом, «дорисовывают» толпу с помощью компьютерных технологий. Еще один метод — надувные манекены, которые использовались, например, в фильме «Король говорит!».

Сухое молоко «в роли» наркотиков...

Разумеется, никто из нас не предполагает, будто наркотики, которые показывают в фильмах, настоящие. Их роль в Голливуде, как правило, «исполняют» сухое молоко, витамины или сахар.

...И кукурузный сироп «в роли» крови

Единого рецепта киношной крови не существует, но чаще всего применяется кукурузный сироп с пищевым красителем. А во времена черно-белого кино обычно использовали шоколадный соус.

Реквизит для эротических сцен

Чтобы имитировать чувственную эротическую сцену и при этом не слишком смутить актеров, съемочная группа прибегает к различным уловкам и реквизиту: подкладывают подушки между партнерами, а актрисы надевают незаметное телесное белье. Режиссер Джон Туртурро рассказывал, что однажды посадил Кейт Уинслет на гимнастический мяч для имитации постельной сцены, с которого актриса потом курьезно слетела.

Безопасные сигареты

Не стоит удивляться, если любимый актер, пропагандирующий здоровый образ жизни, на экране выкуривает сигарету за сигаретой. Такое курение не приносит вреда, потому что в кино, как правило, используются безникотиновые травяные сигареты. Ведь для того, чтобы отснять одну сцену, где герой курит, зачастую необходимо около 10 дублей — существенный вред для здоровья при условии курения настоящих сигарет.

Миниатюрные спецэффекты

Чтобы не перегружать и без того раздутый бюджет фильма, киношники ищут другие пути создания некоторых особенно затратных спецэффектов (например, если нужно взорвать дорогостоящий объект или ландшафт). Многие используют компьютерные технологии, но чаще всего прибегают к миниатюрным копиям объектов — высоток, самолетов и т. д. Это выглядит гораздо правдоподобнее искусственно созданных на компьютере кадров.

Вкусное стекло

Редко какая экшен-картина обойдется без сцены, где герой эффектно вылетает в окно, разбив стекло. Традиционно вместо настоящего в кино используют сахарное стекло. Его не отличить от оригинала, оно безопасное и к тому же очень вкусное. Правда, сегодня киношники все чаще отдают предпочтение «стеклу» из тонкого пластика, что, согласитесь, гораздо скучнее.

Диалоги в машине

Когда герои ведут бесконечные диалоги в машине и при этом водитель чаще смотрит на пассажира, чем на дорогу, начинаешь несколько опасаться за актеров. Но будьте спокойны: на самом деле они в безопасности. Чтобы снять такую сцену, профессионалы кино чаще всего используют тягач, а машина стоит на платформе.

Молочные тучи

Чтобы над городом сгустились зловещие тучи, киношники используют запатентованную машину Cloud Tank, которая впрыскивает в резервуар с водой краску или молоко. А если необходимо изобразить среди туч летающую тарелку, как в фильме «День независимости», «прибегают к услугам» тарелки фрисби, опуская ее в это самое молоко.

Арбуз — помощник звукорежиссера