11 сцен из фильмов, которые были позаимствованы у великих художников
Всегда интересно наблюдать, когда соединяются два вида искусства — к примеру кинематограф и живопись. Режиссер Вугар Эфенди (Vugar Efendi) даже создал целый проект под названием Film Meets Art, в котором собрал кадры кинолент, будто созданные по мотивам полотен великих художников.
AdMe.ru выбрал самые интересные сравнения и предлагает вам оценить их прямо сейчас.
«Рождение Венеры», 1482–1486,
Сандро Боттичелли.
«Приключения барона Мюнхгаузена», 1988,
реж. Терри Гиллиам.
«Тайная вечеря», 1495–1498,
Леонардо да Винчи.
«Врожденный порок», 2014,
реж. Пол Томас Андерсон.
«Офелия», 1852,
Джон Эверетт Милле.
«Меланхолия», 2011,
реж. Ларс фон Триер.
«К Острову Принца Эдуарда», 1965,
Алекс Колвилл.
«Королевство полной луны», 2012,
реж. Уэс Андерсон.
«Архитектура при свете луны», 1956,
Рене Магритт.
«Шоу Трумана», 1998,
реж. Питер Уир.
«Слоны», 1948,
Сальвадор Дали.
«Безумный Макс: Дорога ярости», 2015,
реж. Джордж Миллер.
«Рассвет», 1989,
Одд Нердрум.
«Клетка», 2000,
реж. Тарсем Сингх.
«Бонапарт на Сен-Бернарском перевале», 1801–1805,
Жак-Луи Давид.
«Мария-Антуанетта», 2006,
реж. София Коппола.
«Аббатство в дубовом лесу», 1809–1810,
Каспар Давид Фридрих.
«Выживший», 2015,
реж. Алехандро Гонсалес Иньярриту.
«Смерть Марата», 1973,
Жак-Луи Давид.
«О Шмидте», 2002,
реж. Александр Пэйн.
«Охотники на снегу», 1565,
Питер Брейгель.
«Зеркало», 1974,
реж. Андрей Тарковский.
Фото на превью Columbia Pictures