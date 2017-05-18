11 сцен из фильмов, которые были позаимствованы у великих художников

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Всегда интересно наблюдать, когда соединяются два вида искусства — к примеру кинематограф и живопись. Режиссер Вугар Эфенди (Vugar Efendi) даже создал целый проект под названием Film Meets Art, в котором собрал кадры кинолент, будто созданные по мотивам полотен великих художников.

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