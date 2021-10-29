11 сцен и образов в кино, которые режиссеры подсмотрели у своих коллег, но преподнесли на свой лад

Режиссеры, как и все творческие люди, черпают вдохновение отовсюду, в том числе из работ своих коллег. Заимствования в том или ином виде есть практически в каждом фильме. Иногда это вольная интерпретация одного или нескольких эпизодов, порой небольшая цитата, а в некоторых случаях и вовсе покадрово скопированная сцена.

Тщательно изучив некоторые кинокартины, мы в AdMe.ru обнаружили 12 примеров того, как кинематографисты использовали в своих работах кадры и элементы, похожие на те, что зритель уже имел возможность видеть в других лентах. Но, кажется, от этого фильмы только выиграли.

«Да здравствует Цезарь!» (2016) и «Миллион долларов для русалки» (1952)

В фильме «Да здравствует Цезарь!» Скарлетт Йоханссон играет миловидную актрису с буйным нравом по имени ДиАнна Моран. Немногие знают, что прототипом персонажа является реальная пловчиха и актриса Эстер Уильямс. Вынужденная оставить спортивную карьеру из-за войны, девушка начала осваивать актерское мастерство и в 1940–1950-х годах стала настоящей звездой жанра «ревю в воде». Это подвид мюзикла, где вокально-хореографические номера исполняются в воде.

«Ромео + Джульетта» (1996) и «Выпускник» (1967)

В ленте «Выпускник» с Дастином Хоффманом в главной роли вода, и в частности аквариум, имеет особое значение. Герой картины, только что окончивший школу и вступающий в большую жизнь, отчаянно пытается убежать от проблем мира взрослых. Он заглушает тревожные мысли о будущем умиротворяющим и таким родным звуком пузырящейся воды в аквариуме. В экранизации трагедии Шекспира 1996 года вода также несет важный смысл, присутствуя во всех значимых событиях фильма. Ромео и Джульетта впервые встречаются именно у аквариума, беспечный сказочный мир которого отрывает их от суетной реальности. А яркие морские краски олицетворяют «химию» между героями.

«Шоу Трумана» (1998) и «Персона» (1966)

Питер Уир наполнил сатирическую драму «Шоу Трумана» отсылками ко многим классическим лентам, а также практически в точности повторил знаменитый эпизод из киношедевра Бергмана «Персона». В фильме 1966 года маленький мальчик гладит лицо матери, пытаясь будто бы лучше прочувствовать его. А в финальной сцене ленты «Шоу Трумана» Кристоф нежно касается экрана со спящим Труманом — своим детищем.

«Форрест Гамп» (1994) и «Париж, Техас» (1984)

Действие драмы «Париж, Техас» разворачивается в пустыне недалеко от Мексики. В центре сюжета — человек в красной бейсболке, бродяга Трэвис, пытающийся найти себя. С уверенностью можно предположить, что этот образ оказал большое влияние на Роберта Земекиса и на его видение Форреста Гампа.

«Бердмэн» (2014) и «Вход в пустоту» (2009)

Фильмы «Бердмен» и «Вход в пустоту» объединяет не только одинаковое техническое решение: обе картины состоят из длинных планов, которые соединены так, чтобы создавалась иллюзия одного непрерывного кадра. Здесь есть и практически идентичные кадры с использованием кислотно-ярких неоновых лампочек.

«Что-то не так с Кевином» (2011) и «Фото за час» (2002)

Сцена прохода главного героя между стеллажами в супермаркете из фильма «Фото за час» вдохновила не одного режиссера. Создатели драмы «Что-то не так с Кевином» практически в точности повторили знаменитый эпизод. Вместо Робина Уильямса по магазину прошлась Тильда Суинтон. Примечательно, что даже одежду для актрисы подобрали в аналогичной цветовой гамме.

«Ла-Ла Ленд» (2016) и «Милая Чарити» (1969)

«Ла-ла Ленд» — настоящее собрание отсылок, цитат и оммажей. К примеру, яркие монохромные платья Мии и ее соседок были заимствованы из классического мюзикла «Милая Чарити» 1969 года.

«Ла-Ла Ленд» (2016) и «Головокружение» (1958)

Мастер саспенса Альфред Хичкок часто использовал цвет для создания настроения. В триллере «Головокружение» в сцене в гостиничном номере свет от зеленой неоновой вывески снаружи постепенно проникает в комнату, создавая жуткое ощущение. Режиссер Дэмьен Шазелл использовал тот же прием, чтобы создать напряжение в одном из эпизодов мюзикла «Ла-ла Ленд».

«Гарри Поттер и кубок огня» (2005) и «Титаник» (1997)

Казалось бы, что общего у «Титаника» и 4-й части поттерианы. Однако при внимательном просмотре фильмов можно заметить схожесть в одном эпизоде. Сцена появления Гермионы на Святочном балу повторяет знаменитые кадры встречи Джека и Роуз на большой лестнице.

«Очень странные дела» (2016) и «Воспламеняющая взглядом» (1984)

Сериал «Очень странные дела» напичкан киноцитатами и пропитан атмосферой хорроров 80-х. А история главной героини Одиннадцать отсылает к Чарли Макги — обладающей даром пирокинеза девочке из экранизации романа Стивена Кинга «Воспламеняющая взглядом». Обе героини имеют паранормальные способности, а их родители являются жертвами тайных экспериментов.

«Беги, Лола, беги» (1998) и «Пятый элемент» (1997)

В центре сюжета обеих картин — девушки с огненно-рыжими волосами. Перекликаются даже их имена: в «Пятом элементе» героиню зовут Лилу, а в триллере «Беги, Лола, беги», как можно понять из названия, — Лола.