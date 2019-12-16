11 российских звезд, чья внешность изменилась словно по волшебству
В наше время, когда пластическая хирургия развита настолько, что в некоторых странах операции считаются чуть ли не обязательными, сложно поверить в естественную женскую красоту. А уж знаменитостям сам бог велел выглядеть шикарно, насколько это возможно. На что только не идут селебрити, чтобы стать максимально эффектными: сидят на диетах, терпят экзотические процедуры для возвращения молодости, приглашают стилистов для глобальной работы над собой. Кто-то из медийных личностей отрицает хирургическое вмешательство в свою внешность, а кто-то, наоборот, очень даже за профессиональную помощь в создании красоты.
Мы в AdMe.ru не беремся утверждать, что же стоит за такими глобальными изменениями героинь нашей подборки, но точно уверены, что каждый сам решает, как ему выглядеть и за счет чего.
Светлана Лобода
Екатерина Варнава
Саша Project
Эвелина Хромченко
Анна Хилькевич
Татьяна Терешина
Виктория Боня
Мария Горбань
Наталья Подольская
Роза Сябитова
Ольга Бузова
А вы хотели бы что-то кардинально изменить в своей внешности?
Фото на превью Ксения Собчак / youtube, strin65 / gallery.world