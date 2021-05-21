11 российских знаменитостей, которые променяли звездную карьеру на обычную жизнь

В юности мы выбираем специальность на всю жизнь. Однако со временем можем устать от нее, разочароваться в этой деятельности и сменить ее. И такая судьба может постигнуть даже известных актеров или певцов, если их звездная профессия в какой-то момент оказалась им не по душе.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить российских артистов, которые пропали с экранов, начав новую жизнь.

Елена Третьякова

Яркая девушка играла на бас-гитаре и пела в группе «Ранетки», известной буквально всем подросткам 2000-х. На фоне успеха коллектива был снят одноименный молодежный сериал, в котором сыграли все участницы группы. Когда группа распалась, Елена какое-то время пыталась начать сольную карьеру, но не преуспела в этом. Позже она сменила род деятельности и теперь занимается психологией и коучингом.

Тимофей Пронькин

Успешный дуэт Мити Фомина и Тимофея Пронькина в рамках группы Hi-Fi покорил тысячи сердец. А в разных составах коллектив существовал с 1998 по 2018 год. Но за это время Тимофей устал от публичной жизни и сейчас больше времени посвящает своей новой профессии: занимается производством и декором мебели. Также Тимофей дает практические советы пользователям на своей странице в инстаграме и проводит тематические мастер-классы. И все же очень редко, но появляется на концертах. А еще ведет передачу «Фазенда Лайф».

Дарья Сагалова

Кто не знал Свету из сериала «Счастливы вместе» — дочку Гены Букина, покоряющую своей непосредственностью? Актриса снималась и в других фильмах и сериалах, но такой известности они ей не принесли. Пробовала себя Дарья и в роли телеведущей. После окончания университета Сагалова решила посвятить себя хореографии, и теперь она владелица школы танцев.

Михаил Казаков

Обаятельному Полежайкину из «Папиных дочек» прочили успешную карьеру, однако актер Михаил Казаков неоднократно говорил, что не хочет всю жизнь посвятить кино. Из Москвы он перебрался в Тверь, женился, стал бизнесменом: открыл магазин одежды. Кроме того, Михаил выступает ведущим на мероприятиях, создает филиалы кастингового агентства.

Павел Сердюк

Павел Сердюк стал известным благодаря роли сына Максима Шаталина в сериале «Моя прекрасная няня». После этого он играл небольшие роли в фильмах, но особой популярности не достиг. Павел получил хорошее актерское образование (ГИТИС), но, как сам неоднократно заявлял, уже давно не работает по профессии. Он трудится в собственном автосервисе и, по его словам, занимается тем, что ему по душе.

Мария Милютина

Свободную Кэт — подругу Данилы Багрова в фильме «Брат» — сыграла молодая актриса Мария Милютина. Она никогда не рассматривала актерскую профессию всерьез, хотя до сих пор иногда снимается в эпизодических ролях. В 2009 году Мария выступила в роли режиссера фильма «My Tube!», где сыграл Константин Хабенский, и получила за него приз на кинофестивале «Киношок». Сейчас Милютина ведет режиссерские курсы и занимается организацией различных культурных мероприятий.

Стас Шмелев

Известность молодому актеру принесла роль в сериале «Ранетки». Однако потом Стас играл лишь второстепенных героев, из-за чего решил попробовать стать режиссером. Он снял такие фильмы, как «Не пара» и «Провокатор». В 2018 году Стасу досталась одна из главных ролей в сериале «Чужая кровь». Но это одна из последних работ актера. Сейчас Шмелев иногда появляется в фильмах, но все же больше времени посвящает путешествиям и жизни в других странах.

Ольга Будина

Ольга Будина завоевала большую популярность, снялась более чем в 30 фильмах. Но не так давно актриса заявила, что не намерена возвращаться в мир большого кино и нашла свое призвание совсем в другом. Она открыла благотворительный фонд, который помогает решать проблемы в сфере социального сиротства.

Алексей Гаврилов

За свою карьеру Алексей успел сыграть немало персонажей, но известность ему принесла работа в сериале «Универ». Там Гаврилов исполнил роль легкомысленного и веселого студента Гоши. В какой-то момент он понял, что давно вырос из образа Гоши, но режиссеры по-прежнему видели его в этом амплуа. Сейчас актер оставил кино и занялся предпринимательством.

Изольда Ишханишвили

Яркая вокалистка 1-го состава группы «Лицей» Изольда Ишханишвили посвятила пению в коллективе больше 10 лет. Затем она покинула его и создала собственный проект «Шоколад». Но эта группа быстро распалась. Изольда занялась личной жизнью: вышла замуж, родила ребенка. Позже занялась бизнесом: стала дистрибьютором швейцарской косметики. Сейчас бывшая «лицеистка» утверждает, что вполне довольна своей жизнью и на сцену возвращаться не планирует.

Анна Азарова

Модель Анна Азарова начала карьеру в кино с сериала «Дорогая Маша Березина» в 2004 году. Фактически Анна сыграла в ленте саму себя — популярную манекенщицу, которая впервые за долгие годы приезжает на родину после работы в Европе. Сериал длился всего год. Добиться такого же успеха на экране Азаровой больше не удалось. Она снялась еще в нескольких проектах, а затем сосредоточилась на воспитании четверых детей: близнецов Димы и Гриши, дочки Саши и малышки Маруси. Последняя роль в кино датируется 2013 годом.