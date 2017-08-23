11 ролей легенд Голливуда, которые оказались для них последними

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Эти роскошные женщины завоевали весь мир и даже больше. Одним взглядом они покоряли поклонников и знаменитых артистов. Но и мужская часть актерской братии старого Голливуда не уступала дамам в количестве завоеванных сердец. AdMe.ru решил вспомнить последние роли легенд Голливуда.

1. Мэрилин Монро

Фактически последней картиной, в которой снялась Мэрилин, стала «Что-то должно случиться». Однако фильм так и не вышел на экраны из-за смерти актрисы. Вернее, вышел, но проект, как и название, был полностью переработан, а актриса заменена. Позже из материала с Монро был смонтирован короткометражный фильм с использованием цифровых технологий.

2. Элизабет Тейлор

Ее называли королевой Голливуда, и именно она стала первой актрисой, получившей гонорар в $ 1 млн. А последним фильмом для Тейлор стал «Старые клячи по-американски», где актриса сыграла постаревшую диву прошлого. В последние 10 лет жизни Элизабет боролась с недугами и не снималась.

3. Кларк Гейбл

Гейбл — настоящая кинозвезда и секс-символ, которого называли не иначе как «король Голливуда». И это была абсолютная правда. Лучший и единственный Ретт Батлер из «Унесенных ветром» ушел из жизни буквально на съемочной площадке: во время съемок последнего фильма с его участием «Неприкаянные» великого актера настиг сердечный приступ.

4. Одри Хепберн

Самые успешные фильмы с ее участием — «Завтрак у Тиффани» и «Римские каникулы» — по праву входят в золотую коллекцию кино. Но с 1967 года Одри снималась от случая к случаю, а последним ее появлением в кадре стала роль ангела в картине «Всегда». После окончания кинокарьеры Хепберн много сил отдавала работе в ЮНИСЕФ, что и подкосило ее здоровье.

5. Марлен Дитрих

В 1930 году Дитрих заключила контракт с Paramount Pictures и покинула родную Германию ради Голливуда. Уже будучи звездой Голливуда, актриса познакомилась с Ремарком — их красивый роман до сих пор находит отклик в наших сердцах. А последней ролью Марлен стала картина «Прекрасный жиголо, бедный жиголо». В оставшиеся ей годы она не снималась, объясняя это тем, что ее уже «нафотографировали до смерти».

6. Пол Ньюман

Пол Ньюман был не только звездой и обладателем самых знаменитых голубых глаз в истории кино, но еще режиссером, автогонщиком и общественным благотворительным деятелем. Его называли одним из столпов Голливуда. Последним фильмом, в котором сыграл Ньюман, стала гангстерская драма «Проклятый путь», за роль в которой Пол был выдвинут на «Оскар» и «Золотой глобус».

7. Грейс Келли

Карьера Келли была, как вспышка, короткая (всего 5 лет), но яркая. Дело в том, что кинозвезда не устояла перед князем Монако и вышла за него замуж. А быть актрисой принцессе не подобает. Поэтому Грейс пришлось распрощаться с Голливудом. Так, последней картиной с ее участием стала комедия «Высшее общество», где партнером Келли выступил Фрэнк Синатра.

8. Вивьен Ли

Тяжело представить себе другую Скарлетт из «Унесенных ветром», кроме как в исполнении несравненной Вивьен Ли. Но иногда актрисе казалось, что из-за яркой внешности ее не воспринимают всерьез как профессионала. На деле же причина была в ее нездоровье: из-за постоянной депрессии она приобрела репутацию актрисы с трудным характером. Что касается последнего фильма кинозвезды, то им стал «Корабль дураков».

9. Марлон Брандо

Марлон Брандо стремительно завоевал кинематографический олимп. Позже о нем скажут: «Существовал кинематограф до Брандо и после Брандо». Только вот в личной жизни известный ловелас Марлон не был так удачлив: он крутил многочисленные романы, обладал тяжелым характером, и у него было мало друзей. Но кто вспоминает про это, пересматривая классику с легендарным актером? Последним фильмом с Брандо стала психологическая драма «Медвежатник».

10. Ингрид Бергман

Актриса шведского происхождения рано осталась сиротой. После успеха в Голливуде Бергман покинула его и долгое время снималась у итальянского режиссера Роберто Росселлини, с которым у нее был роман, и этим вызвала шквал критики американской общественности. Последним ее фильмом стала биографическая картина об израильском премьер-министре Голде Меир «Женщина по имени Голда».

11. Кэтрин Хепберн