11 современных турецких сериалов, которые дышат в спину хитам Netflix и HBO

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Сложился стереотип, что турецкие сериалы — это сплошь романтические драмы и мыльные оперы с выяснением отношений, родственником, который никак не может выйти из комы, и обилием усатых мужчин. Но со времени выхода теленовеллы «Королек — птичка певчая» и прочих хитов прошло более 30 лет, и режиссеры не остановились на месте. Сейчас в Турции снимают для Netflix и FOX, удивляя своими нетривиальными сюжетами и картинкой, неотличимой от Голливуда.

По причине растущей популярности и непрерывно улучшающегося качества мы в AdMe.ru решили собрать список самых рейтинговых современных сериалов из Турции. А в качестве бонуса мы познакомим вас с двумя ближайшими и ожидаемыми премьерами.

Дар (2019—...)

Жанр: фэнтези, детектив, драма. Мистическая история о молодой художнице Атийе, которая живет в Стамбуле и, кажется, ведет идеальную жизнь: у нее счастливая семья, хороший парень, любимая и перспективная работа в искусстве. Однако все меняет археологическое открытие: в древнем храмовом комплексе Гебекли-Тепе найден символ, ведущий к Атийе. В сериале сверхъестественное ловко переплетается с обычным миром. Не скатываясь к клише, обыгрываются отношения героини с матерью, сестрой и любимым. А загадочные раскопки добавляют свою изюминку и постоянно держат в напряжении. Рейтинг IMDb — 7,7

Защитник (2018—...)

Жанр: фантастика, боевик. Супергероика, рассказывающая о простом стамбульском парне Хакане, который после смерти опекуна узнает тайну своего происхождения. Как оказалось, он из древнего рода, цель которого — защита Стамбула от неких бессмертных, пытающихся уничтожить город и захватить мир. Сюжет хоть и не самый типичный для турецкого шоу, но в нем все же улавливаются нотки восточной мелодраматичности. Сериал улучшается с каждым сезоном, он легко смотрится, по-доброму наивный и хорошо развлекает и разгружает мозг. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,6

Великолепный век (2011–2014)

Жанр: история, биография, мелодрама. Исторический сериал, открывший окно в Европу для турецкого развлекательного контента. Сюжет основан на реальных событиях и переносит нас в 1520 год, рассказывая о юной украинской девушке Александре, которая попала в плен к туркам, став наложницей султана Сулеймана. Роль одной из многих девушку отнюдь не устраивает, ее цель — стать любимой женой. Проект особенно полюбился российскому зрителю, получив высокую оценку на «КиноПоиске». Среди плюсов зрители отмечают отлично переданный антураж, игру актеров, понятный и грамотно прописанный сюжет. Рейтинг «КиноПоиска» — 8,2

Внутри (2016–2017)

Жанр: криминал, детектив, драма. Турецкий ремейк «Отступников» получился выше всяких похвал. Главные герои Сарп и Мерт — братья, которых насильно разлучили в детстве. Развитие сюжета начинается с вручения дипломов учащимся полицейской академии, в которой учатся оба брата. Рейтинг «КиноПоиска» — 8,6

Любовь напрокат (2015–2017)

Жанр: мелодрама, комедия. Романтическая комедия с несколько банальным сюжетом. Омер — молодой парень, преуспевающий в сфере моды. В надежде устроить сладкую жизнь родители нашли ему богатую невесту, которая самому Омеру не нравится. В попытке избежать отношений с навязанной пассией он втягивает в свою интригу незнакомую ему девушку — официантку Дефне. Сериал начинается динамично и непредсказуемо, постепенно уводя зрителя в длинные диалоги и раскрывая персонажей. При этом сюжет остается достаточно легким, а верить главным героям не перестаешь ни на секунду. Рейтинг «КиноПоиска» — 8,6

Королек — птичка певчая (2013–2014)

Жанр: история, драма, мелодрама. Еще один ремейк в нашем списке и очередная экранизация одноименного романа Решата Нури Гюнтекина. История до боли знакомая: у Фериде, которую прозвали Корольком, в раннем возрасте умирают родители, девочка остается на попечительстве своей тети. Влюбляясь в ее сына Кямрана, девушка завязывает полную интриг историю. Как дань уважения культовому сериалу 1986 года, был оставлен и слегка отредактирован оригинальный саундтрек. В остальном история менее точно следует за книжной, хоть и оставаясь такой же доброй, не оставляя и намека на современную пошлость, грубость и жестокость. Рейтинг «КиноПоиска» — 8,0

В ожидании солнца (2013–2014)

Жанр: драма. Наивная история о провинциалке Зейнеп, которая вместе со своей матерью Демет переезжает к ее подруге детства в Стамбул. В попытке дать дочери должное образование Демет устраивает дочь в элитную школу, где та знакомится с богатым и с виду высокомерным парнем Керемом. С первых минут они становятся главными врагами. Рейтинг «КиноПоиска» — 8,7

Ветреный (2019—...)

Жанр: драма, мелодрама. Миран — молодой парень, который всю свою жизнь думает лишь о мести. Рейян — чудесная девушка, воспитанная как принцесса из самых добрых сказок. Случайно встретившись, главные герои влюбляются; их чувство растет и крепнет, но на пути встречается множество преград. Одна из них заключается в том, что отец Рейян и есть тот человек, которому должен отомстить Миран. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4

Воскресший Эртугрул (2014–2019)

Жанр: история, приключения, драма. Масштабный исторический сериал, переносящий зрителя в XIII век и повествующий о жизни Эртугрула, сформировавшего Османскую империю. История пойдет о великом переселении, завоевании новых земель и придворной жизни правителя. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,9

Чукур (2017—...)

Жанр: триллер, криминал. Чукур — один из самых криминальных районов Стамбула, которым издавна управляет семья Кочовалы, чей главный принцип — никаких наркотиков на их территории. Однако не все довольны такой политикой. Появляется группа людей, не желающих упускать столь выгодный бизнес. Передел власти совпал с возвращением младшего сына Кочовалы из Парижа. Он привез с собой девушку Сену, отношения с которой будут складываться на фоне криминальных разборок. Рейтинг «КиноПоиска» — 8,2

Безмолвие (2012)

Жанр: триллер, криминал, драма. Криминальная драма, основанная на реальной истории детей, попавших в тюрьму. Сериал вышел настолько хорош, что американский канал NBC снял по нему ремейк — «Игра в молчанку». Будучи еще детьми, четверо друзей на угнанной машине сбивают человека, после чего попадают в тюрьму. Жизнь в заключении дается непросто: попав в немилость членам банды Ирфана, ребята регулярно подвергаются избиениям и унижениям. Выйдя на свободу, в попытке забыть все ужасы, друзья решают никогда больше не встречаться. Однако у судьбы другие планы. Рейтинг «КиноПоиска» — 8,2

Бонус № 1: 50 квадратных метров (2020)

Трагикомедия о киллере Гельге, который попал в немилость боссам мафии, отчего ему приходится скрываться, чтобы выжить. Так он находит себе комнату для жилья — ателье недавно ушедшего из жизни портного. Местные жители принимают Гельге за сына хозяина ателье, что вынуждает его примерить чужую личность и переосмыслить прошлое.

Бонус № 2: Учитель (2020)

Психологическая драма, ремейк самого популярного сериала в Японии — «„3-А“ класс, с этого момента вы в заложниках». Заново будет рассказана история учителя старших классов, который пытается разобраться в самоубийстве одной из самых успешных учениц лицея. Для этого, за 10 дней до выпускного, он берет в заложники весь свой класс. И никто не выйдет оттуда, пока не станет известна причина смерти девушки.

А вы ранее смотрели турецкие сериалы? Какие из них — и что конкретно из них — запомнилось вам больше всего?