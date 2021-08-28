11 пронзительных документальных фильмов, которые не отпускают до последнего кадра

Когда-то в детстве словосочетание «документальный фильм» нагоняло скуку. Но современные ленты легко дадут фору художественным картинам, от некоторых из них просто невозможно оторваться.

AdMe.ru предлагает к просмотру фильмы, где в центре сюжета — неординарные личности и нестандартные обстоятельства.

1. Война Раи Синициной (Израиль, Россия)

Рая Синицина — ветеран Второй мировой войны, ей 94 года. В фильме Ефима Грабоя, израильского кинематографиста, она открывает зрителям свою личность и душу. Героиня уже долго живет на свете, ее друзья уходят один за другим, появляются проблемы со здоровьем. Но дружба с режиссером фильма дает ей новые силы, помогает вспомнить юность, пробуждает ту девушку, какой она была в годы войны. И благодаря тандему героини и режиссера получилась очень светлая, немного мистическая работа о дружбе, любви и памяти. Рейтинг IMDb — 8

2. Портрет (Канада)

Еще в детстве дедушка-художник доверил Роману тайну о непростой судьбе своих картин. Когда внук вырос, он решил разыскать пропавшие произведения. Другие члены семьи были против этих поисков, и позже Роман понимает почему. Он не мог и представить, куда заведет его эта история и сколько неожиданностей встретится на пути. Рейтинг IMDb — 6,5

3. Маленькие балерины (Франция)

Какой характер нужно иметь, чтобы с детства профессионально заниматься балетом? А может быть, нужно просто хотеть танцевать везде, как делают это 3 главные героини фильма? Дома, в студии, на улице — танец — это вся их жизнь. Режиссер внимательно изучает эмоции подруг-балерин, которые поддерживают друг друга, но в то же время завидуют успехам. Как они живут, девочки, которые не знают «обычного детства»? Рейтинг IMDb — 6,9

4. Игры с акулами (США)

Валери Тейлор — ныряльщица, которая не боится оказаться рядом с акулами, а ведь большинство людей считает их самыми опасными хищниками на планете. Благодаря ей мы можем увидеть уникальные кадры. Когда-то Валери была чемпионкой по подводной охоте, но быстро поняла, что хочет не истреблять животных, а изучать их. Еще одно ее разочарование в профессии наступило, когда она выступила консультантом в картине Стивена Спилберга «Челюсти», а потом люди стали относиться к акулам как к монстрам. Поэтому всю жизнь Валери посвятила просветительской деятельности и защите этих животных. Рейтинг IMDb — 7,7

5. Билли Айлиш: Слегка размытый мир (США)

Фильм расскажет о непростом пути необычной певицы к записи своего дебютного альбома. Слегка размытый мир — это ощущение ее чувствительной натуры, ведь дорога к славе была не слишком легкой. В этой картине Билли рассказывает о личных переживаниях, хобби, о том, как отважилась рассказать о своей болезни (синдром Туретта) широкой публике, знакомит зрителей со своими близкими людьми. Рейтинг IMDb — 7,8

6. Фальшивая популярность (США)

Кажется, что в современном мире достичь популярности очень легко — достаточно «накрутить» подписчиков в социальных сетях. Но сделает ли это вас знаменитостью, если за всем этим не стоит по-настоящему интересная личность? Создатели фильма решаются на эксперимент: 3 добровольцам раскручивают аккаунты в социальных сетях и пытаются анализировать, можно ли сотворить знаменитость или настоящую харизму не подделать. Рейтинг IMDb — 6,6

7. Ок, зумер (Великобритания)

Зумеры — поколение людей, которые выросли в условиях постоянно развивающихся новых технологий. Их смартфон — это продолжение руки, они не выпускают его даже во сне. Авторы фильма пытаются понять, как быстрая цифровая революция влияет на психическое здоровье и отношения между людьми. Поэтому они беседуют и с самими представителями поколения зумеров, и с экспертами — нейробиологами и психологами. Рейтинг IMDb — 7,2

8. Пеле (Великобритания)

Эдсон Арантис ду Насименту — выдающийся футболист, известный миру под именем Пеле. Как талант привел его к званию национального героя? Он единственный футболист в мире, который трижды становился чемпионом мира именно как игрок. Фильм расскажет о этапах жизни футболиста при помощи эксклюзивных интервью и редких архивных кадров. Рейтинг IMDb — 7

9. Груднички (США)

Возраст от рождения до года — самый загадочный. Маленькие человечки большую часть времени спят, а уже через 12 месяцев начинают ходить и говорить. Как мозгу удается так быстро развиваться? Ученые расскажут об этом на примере 15 младенцев, которые участвуют в фильме. Рейтинг IMDb — 6,9

10. Электросестры (Великобритания, Франция, США)

Электронная музыка. В свое время она стала настоящей революцией, но связана только с именами музыкантов-мужчин. Оказывается, у ее истоков стояли женщины. Серьезные женщины в очках и твидовых костюмах. Они совершили настоящий прорыв в то время, когда роль женщины в глазах большинства ограничивалась домом и уходом за семьей. Поэтому «электросестры» совершили революцию не только в музыке, но и в обществе. Например, все мы знаем «Сияние» и «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика, но не думали о том, что музыку к ним написала Венди Карлос. Сложно забыть знаменитый «пшик» из рекламы Coca-Cola, который «изобрела» и записала Сьюзан Чиани. Рейтинг IMDb — 7,6

11. Робин Уильямс: Загляни в мою душу (США)

Этот фильм об актере Робине Уильямсе одновременно и биография, и история его болезни, и признание в любви, и рассказ о дружбе. В картине откровенно рассказывается, как энергичный человек с невероятным талантом, харизмой, чувством юмора добивался успеха, жил полную побед и поражений жизнь, а затем начал постепенно терять контроль над тем, что всегда было его главным капиталом, — собственным мозгом. Рейтинг IMDb — 8