11 примеров, когда режиссеры подсмотрели идею у коллег и сотворили свой шедевр

Некоторые сюжеты и истории, видимо, настолько цепляют за живое, что по ним снимают не один, а сразу несколько фильмов. А потом смотришь какое-нибудь кино, а в голове вертится навязчивая мысль: «Где-то я уже это видел...»

Чтобы избавиться от несмолкаемого внутреннего голоса и точно знать, где мы уже это видели, AdMe.ru представляет подборку фильмов-близнецов с очень похожим сюжетом.

«Открой глаза» (1997) и «Ванильное небо» (2001)

В обоих фильмах успешный, красивый и богатый главный герой попадает в аварию. Когда он приходит в себя, то оказывается, что его лицо изуродовано. Ему предлагают лечение, на которое герой соглашается. И после этого сон и реальность тесно переплетаются между собой. Конечно, не обходится без бывших и нынешних возлюбленных и сложных взаимоотношений с ними. Кстати, и в фильме «Открой глаза», и в «Ванильном небе» снималась Пенелопа Крус.

«Реальная любовь» (2003) и «Ёлки» (2010)

Рождественско-новогодние фильмы, состоящие из 9 и 8 историй соответственно. Все они происходят в канун праздников и показывают жизнь самых разных людей, которые в итоге оказываются так или иначе связанными между собой. И хотя фильмы выпущены в разных странах с разницей почти в 10 лет, роднит их не только новогоднее настроение, но и ожидание чуда — и связь всех героев друг с другом, как оказывается в итоге.

«Собачья жизнь — 2» (2019) и «Невероятный мир глазами Энцо» (2019)

Повествование в фильмах ведется от лица собаки. У животных тоже случаются свои трудности, они не всегда понимают, что и почему происходит в жизни их хозяев, но стремятся быть рядом и поддерживать так, как умеют.

«Темные времена» (2017) и «Черчилль» (2017)

Два фильма, вышедшие в одном и том же году и рассказывающие об одном и том же человеке — известном британском политике Уинстоне Черчилле. Только в «Темных временах» речь идет о первых годах Второй мировой войны и отказе Черчилля от переговоров с Гитлером. А в «Черчилле» говорится о событиях июня 1944 года, когда союзные войска готовятся к высадке в Нормандии.

«Маргарита» (2015) и «Примадонна» (2016)

Истории двух женщин, которые очень любят петь, но при этом абсолютно не умеют этого делать. Однако они обладают деньгами и положением в обществе, поэтому те, кто их окружают, умело скрывают отсутствие каких-либо навыков у героинь от них же самих (а зрителей и учителей порой подкупают или шантажируют). Однако обе героини все-таки выступят перед огромной аудиторией, и обеим после этого откроют глаза на реальное положение дел.

«Гадкий Я» (2010) и «Мегамозг» (2010)

У суперзлодеев есть свои тайны. Например, то, что на самом деле они не такие уж и злодеи, а если копнуть поглубже, то и вовсе добряки. На лицо разве что ужасные. Оба мультфильма как раз и повествуют об этом, показывая историю двух гениев, которые сначала совершали ужасные преступления, а в итоге начали спасать своих близких — и целый мир.

«Охотник за головами» (2010) и «Очень опасная штучка» (2012)

И в первом, и во втором фильме один из главных героев работает «охотником за головами» — ищет определенных людей за награду. Но очередное задание оказывается сложнее всех предыдущих: теперь герою предстоит поймать свою бывшую вторую половинку. Пожалуй, основная разница в фильмах лишь в том, что в «Охотнике за головами» мужчина бегает за своей бывшей возлюбленной, а в «Очень опасной штучке» — наоборот.

«Великий уравнитель» (2014) и «Джон Уик» (2014)

Два, на первый взгляд, среднестатистических мужчины ведут вполне обычную жизнь. Они потеряли своих жен и пытаются заново освоиться в этом мире. Но все меняется, когда на их пути появляются бандиты. И Роберт Макколл из «Великого уравнителя», и Джон Уик из одноименного фильма вновь берутся за оружие, вспоминая прошлое. Первый — бывший агент ЦРУ. Второй — бывший киллер. Но теперь оба сражаются за справедливость против зла.

«Однажды в Голливуде» (2019) и «Призраки Шэрон Тейт» (2019)

В обоих фильмах сюжет крутится вокруг реальной истории голливудской актрисы Шэрон Тейт, подвергшейся нападению бандитов в ее же собственном доме. История взбудоражила общественность еще и потому, что женщина была на тот момент беременна. Однако в фильме «Однажды в Голливуде» представлена альтернативная версия тех трагических событий.

«Шоу Трумана» (1998) и «Эд из телевизора» (1999)

В известном «Шоу Трумана» с Джимом Керри в главной роли герой живет самой обычной жизнью, но внезапно узнает, что все в ней подстроено и что он на самом деле персонаж телешоу, которое смотрит весь мир. В фильме же «Эд из телевизора» герою сознательно предлагают пойти на такой шаг и стать объектом всеобщего внимания, которого будут снимать 24 часа в сутки — как он ест, спит, ходит в туалет.

«Темный город» (1998) и «Матрица» (1999)

О «Матрице» слышали многие, а вот о «Темном городе», вышедшем за год до нее, нет. При этом они не только похожи по сюжету, но и напоминают один другой (точнее, «Матрица» напоминает «Темный город») по цветовым решениям, приемам и даже декорациям. Последние и вовсе у них одни и те же. И несмотря на то, что «Матрица» стала весьма популярной, а о «Темном городе» большинство забыли или даже не знали, его все же стоит посмотреть. Хотя бы для того, чтобы частично познакомиться с истоками «Матрицы».