11 фильмов, создатели которых настолько продумали все до мелочей, что мы зауважали их еще сильнее

Крупные планы, большой экран кинотеатра — все это превращает работу над созданием фильма в кропотливый труд, где важна каждая деталь. В процессе подготовки к съемкам режиссер и его команда тщательно изучают материал. А при необходимости и поднимают исторические архивы, чтобы затем скрупулезно воссоздать антураж эпохи.

Мы в AdMe.ru умеем подмечать любопытные детали и готовы поделиться примерами, когда создатели фильмов действительно выложились на все сто и продумали каждую мелочь. А в бонусе расскажем о том, что ювелирная работа — это не только к киношникам, ведь, оказывается, аниматоры не меньше озабочены правдоподобностью кадра.

«Кэрол»: норковая шуба из кусочков винтажного меха

Действие фильма «Кэрол» происходит в 1950-е годы. 80 % гардероба главной героини — изысканной светской львицы — было сшито с нуля. Это обусловлено тем, что очень сложно найти винтажную одежду, которая выдержит пристальное внимание, неизбежное при крупном плане. По сценарию Кэрол впервые появляется в кадре в норковой шубе. Однако найти нужную оказалось невозможно, поэтому художник по костюмам сшила ее из винтажных кусочков меха. В качестве основы для создания правильного силуэта было взято пальто из этой же эпохи. Образ завершили коралловый шарф и шляпка.

«Титаник»: сцена с волчком вдохновлена реальной фотографией

Когда Джек пробирается на палубу первого класса в поисках Роуз, он видит ребенка, играющего с волчком, и наблюдающего за ним отца. Эта сцена основана на известной фотографии, сделанной на борту «Титаника» священником Фрэнсисом Брауном. 6-летний мальчик — Роберт Дуглас Спедден. Кстати, он был среди тех, кто пережил крушение лайнера.

«Клеопатра»: плащ и головной убор покрыты золотом

Голливудский фильм о Клеопатре на момент выхода считался одним из самых дорогих проектов. На роскошные наряды для египетской царицы было потрачено почти $ 200 тысяч. И это неудивительно, ведь ей сшили 65 разных костюмов. Один из самых запоминающихся — головной убор из 24-каратного золота и плащ, напоминающий крылья феникса. Они были кропотливо собраны из тонких полосок золотой кожи и украшены тысячами бусин бисера, стекляруса и блестками. Это единственный костюм, который появляется в фильме дважды. В 2012 году плащ был продан с аукциона за $ 59 365.

«Аббатство Даунтон»: платье с секретом

События фильма разворачиваются в 1927 году, поэтому гардероб для героев создавался в буквальном смысле по кусочкам — из винтажных обрезов ткани, найденных на блошиных рынках, а также из восстановленных или перешитых старинных платьев. Мэри Талбот на чаепитие с принцессой надевает темно-синее платье с заниженной талией. На нем есть прекрасный принт с маленькими церквями, живыми изгородями, деревьями и полями — он по замыслу костюмера символизирует само аббатство Даунтон, олицетворением которого и является героиня. Это платье переделано из оригинального наряда 20-х годов. Костюмер фильма деконструировала винтажное платье, восстановила его лиф и воспроизвела принт на большей части ткани.

«Подпольная империя»: деревянный настил набережной построен с нуля

Атлантик-Сити 1920-х годов был в точности воссоздан для сериала «Подпольная империя» в Бруклине (Нью-Йорк). Бюджет премьерной серии составил $ 18 млн, из них 5 млн пошли на воссоздание городского квартала, а также сооружение дощатого настила набережной длиной около 91,5 м. Режиссер Мартин Скорсезе был очень требователен и настаивал, чтобы доски для настила были точно такого же размера, как они были в Атлантик-Сити в то время.

«Маяк»: для фильма был построен настоящий маяк

Действие фильма происходит на скалистом острове, где живут смотритель маяка и его помощник. Съемочная команда очень долго и безуспешно искала работающий маяк на территории Новой Шотландии. В конце концов было принято решение построить 21-метровый объект с нуля. Результат превзошел все ожидания — на мысе Форчу создатели фильма фактически возвели действующий маяк с линзой из акрила и стекла, излучающей мощный свет.

«Безумцы»: даже фрукты проходили тщательный отбор

Действие «Безумцев» начинается в 1960-м году. Как рассказывают участники проекта, однажды создатель сериала Мэттью Вайнер пришел на съемочную площадку и потребовал заменить яблоки, которые, по его словам, были слишком большими, блестящими и имели идеальную форму. Таких продуктов в начале 60-х просто не могло быть: фрукты тогда выглядели гораздо меньше, ведь при их выращивании не использовалось никаких сложных технологий и химикатов.

«Ведьма»: съемки только при естественном освещении или свечах

Действие фильма происходит в 1630-м году в Новой Англии. По сюжету семья изгнанников селится на изолированной ферме в дикой местности. Режиссер пытался добиться максимальной исторической достоверности, поэтому настоял на том, чтобы все сцены снимались только при дневном свете или свечах. Кроме того, одежда героев была сделана только из шерсти или льна.

«Молодой Папа»: для съемок в студии построили Сикстинскую капеллу

Поскольку в Ватикане снимать запрещено, художник-постановщик сериала «Молодой Папа» построила декорации Сикстинской капеллы на территории киностудии в Риме за 2 месяца. По настоянию режиссера стены даже были специально покрыты паутиной — для большей реалистичности. Так как декорация была высотой всего лишь 5 м (за исключением стены с фреской Микеланджело «Страшный суд»), все, что выше, дорисовали во время постпродакшена на студии в Лондоне.

«Таинственный лес»: для съемок построили секретную деревню

Фильм в атмосфере строжайшей секретности был снят в поле, где построили целую деревню. Половина из этих построек имела законченные интерьеры. На другом поле находились трейлеры, оборудование и большой склад. Все постройки были снесены за месяц до выхода фильма, а земля приведена в первоначальный вид.

«Красавица и чудовище»: желтый оттенок платья подбирался путем множества видеопроб

Чтобы воссоздать желтое бальное платье Белль, потребовалась уйма видеопроб. Так, под камерой один желтый оказывался слишком матовым, другой чересчур блестел, третий обладал неправильной текстурой и так далее. А мягкая структура бального платья Белль была создана из многих метров шелковой органзы. На ткань нанесли сусальное золото, потому что в фильме мадам де Гардероб окропляет платье Белль сияющими блестками.

Бонус: для мультфильма «Рататуй» ключевое блюдо разработал известный шеф-повар

Основная задача создателей мультфильма заключалась в том, чтобы еда в анимационном исполнении выглядела аппетитно. Титульное блюдо, которое главный герой должен был приготовить для ресторанного критика, разработал известный шеф-повар Томас Келлер. По сценарию это рататуй — традиционное французское блюдо из тушеных овощей, однако его обычно подают в качестве гарнира. Поскольку повар понимал, что это кульминация истории, под видом рататуя он приготовил похожее турецкое блюдо конфи бьялди из овощей и тушеного мяса. Келлер нарезал каждый овощ тонко, как бумагу, а затем сложил кусочки в одно целое.