11 примеров, когда актеры сыграли одних и тех же героев, но сделали это совершенно по-разному

То, как будет воплощен на экране тот или иной персонаж, напрямую зависит от актера, приглашенного на роль. В связи с этим образ героя в разных киноадаптациях может кардинально отличаться, а его темперамент — буквально выворачиваться наизнанку, открывая новые грани личности.

AdMe.ru решил сравнить 11 экранных персонажей, которых сыграли разные актеры. И мы не можем определиться, кто лучше справился со своей работой.

Злая мачеха

Те, кто выросли на советских фильмах, уверены: никто не сможет сыграть злую мачеху столь же идеально, как Фаина Раневская в «Золушке» 1947 года. В 2004 году на экраны вышла современная версия сказки, где антагонистку показала Дженнифер Кулидж. У нее получилось добавить в этот образ долю гламура, что очень характерно вписывалось в атмосферу нулевых. В 2015 году аналогичная роль досталась Кейт Бланшетт. Примечательно, что в последней экранизации мачеха не показывается как последняя злодейка: в конце зрителю открывается, что она всего лишь отчаянная женщина, которая всеми силами борется за свое счастье.

Офелия

Шекспировского «Гамлета» неоднократно демонстрировали как на экране, так и на театральных сценах по всему миру. Одними из актрис, сыгравших прекрасную Офелию, стали Анастасия Вертинская (1964), Кейт Уинслет (1996) и Дейзи Ридли (2018).

Вальмон

Вальмон — соблазнитель, скользкий тип и один из ключевых персонажей эпистолярного романа «Опасные связи» Шодерло де Лакло. В экранизации 1988 года роль очаровательного мерзавца сыграл Джон Малкович, а год спустя вышел фильм «Вальмон» с Колином Фертом. На закате прошлого века, в 1999 году, была снята адаптация известного произведения, события которого перенесли в современность. Вальмона в ней сыграл Райан Филлипп.

Госпожа Бовари

Госпожу Бовари, героиню одноименного романа Гюстава Флобера, в разные десятилетия играли Изабель Юппер (1991) и Фрэнсис О’Коннор (2000). Последней экранизацией стал американский фильм 2014 года с Мией Васиковской в главной роли.

Кардинал Ришелье

Притягательного кардинала Ришелье тоже играли разные артисты. Например, Александр Трофимов исполнил эту роль в советской экранизации 1970-х годов. А Кристоф Вальц предстал в аналогичном образе в 2011 году в фильме «Мушкетеры».

Коко Шанель

Образ, пожалуй, самой известной модельерши Коко Шанель не раз был показан в биографических фильмах. В 2008 году роль культового дизайнера исполнила Барбора Бобулова, в 2009-м — Одри Тоту. В том же году вышел фильм об отношениях Шанель с Игорем Стравинским. Главную женскую роль в нем сыграла Анна Муглалис.

Джейн Остин

Знаменитую английскую писательницу Джейн Остин в 2007 году сыграла Энн Хэтэуэй. Также роль беллетристки исполняла Оливия Уильямс в фильме «Любовные неудачи Джейн Остин», который вышел на экраны в этом же году.

Андрей Болконский («Война и мир»)

«Войну и мир» Льва Толстого тоже экранизировали как российские, так и зарубежные кинематографисты. Роль Андрея Болконского в разные годы воплощали Вячеслав Тихонов (1965), Алессио Бони (2007) и Джеймс Нортон (2016).

Эйс Вентура

Не все знают, что, помимо двух частей «Эйса Вентуры» с Джимом Керри, которые были сняты в 1990-х, есть еще и продолжение этой франшизы. В фильме «Эйс Вентура-младший», вышедшем на экраны в 2009 году, рассказывается о сыне известного детектива по розыску животных, который решил пойти по стопам отца. Роль в сиквеле сыграл Джош Флиттер.

Фериде («Королек — птичка певчая»)

Турецкий роман «Королек — птичка певчая» экранизировали несколько раз. В 1966 году образ Фериде, смелой учительницы с непростой судьбой, воплотила Тюркан Шорай. Два десятка лет спустя, в 1980-х, на экраны вышел одноименный сериал с Айдан Шенер в главной роли. А в 2013 году турецкую красавицу сыграла Фахрие Эвджен.

Круэлла

Круэлла — коварная, но безумно притягательная злодейка. В фильме «101 далматинец» 1996 года героиню сыграла Гленн Клоуз — у нее получилось создать яркий и эмоциональный образ. Более гламурную версию антагонистки показала Виктория Смарфит в сериале «Однажды в сказке». В 2021 году на экраны выйдет кинолента «Круэлла», где рассказывается предельно откровенная история злодейки. Там она предстает искренней и настоящей, со своими переживаниями и внутренней болью. Роль в картине сыграет Эмма Стоун.