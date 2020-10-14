11 доказательств того, что мы зря проходим мимо киноафиш. Ведь все они раскрывают смысл фильма

Мы смотрим на афишу всего несколько секунд. За это время она должна убедить нас в том, что фильм особенный и его стоит посмотреть. Нам даже не требуется читать текст: расположение героев на плакате и его цвета подскажут, чего нам ожидать. Если постер сработал для одного фильма, сразу найдутся желающие позаимствовать элементы такого плаката, чтобы попытаться подсознательно убедить аудиторию купить билеты на будущий фильм.

AdMe.ru проанализировал афиши, в которых создатели намекают на сюжет фильма еще до выхода картины в прокат.

Герои лицом к лицу

Маленький человек на фоне катастрофы

Головы героев над пляжем

Море, пляж, приглушенные тона и крупные изображения голов персонажей на постере укажут на мелодраму, в которой героям придется сделать сложный выбор между разумом и чувствами. В коллаже — постеры к фильмам «Вечно молодой» (1992); «Город ангелов» (1998); «Гол» (2005); «Происхождение» (2009); «В воздухе» (2014); «Грейхаунд» (2020).

Крупный текст на лице

Фразу из фильма, написанную поверх крупного плана лица, на афишах можно встретить часто. Такой тип постеров подчеркивает психологизм ленты, героями могут выступать известные политики или общественные деятели. Сюжет обещает быть напряженным, а главному персонажу предстоит решить немало моральных дилемм. В коллаже — постеры к фильмам «Афера» (2003); «Майкл Клейтон» (2007); «Информатор» (2009); «Мститель» (2008); «Законопослушный гражданин» (2009); «Социальная сеть» (2010).

Оранжевый цвет

Люди часто характеризуют оранжевый цвет как огненный, энергичный, вызывающий азарт и энтузиазм, он часто используется для привлечения внимания. Дизайнеры выбирают его для плакатов, рекламирующих боевики, поскольку такие фильмы обычно содержат сцены пожаров и взрывов. В коллаже — постеры к фильмам «Головокружение» (1958); «Армагеддон» (1998); «Город Бога» (2002); «Веселые каникулы» (2012); «Логан» (2017); «Свалка» (2014).

Синий на черном фоне

Синий на черном фоне — это наиболее популярное цветовое сочетание для афиш боевиков, обычно дополненное яркими всплесками в виде огня. Колористические решения, используемые на постерах блокбастеров «Звездные войны» и «Мстители: Финал», невероятно похожи, несмотря на то, что фильмы снимались с интервалом в 40 лет. Черный демонстрирует власть, контроль, его можно использовать для контраста с другими цветами, чтобы добавить драматизма и изменить настроение. Cиний ассоциируется с доверием, ответственностью, искренностью, защищенностью. На переднем плане плакатов герои, одержавшие победу над темными силами, представлены в синем цвете. В коллаже — постеры к фильмам «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» (1977); «Мстители: Финал» (2019).

Зеркальное отражение

На постерах могут быть облака и мягкий свет, приглушенные, размытые синие цветовые сочетания. Персонажи связаны отношениями, но смотрят в разные стороны. Значит, героям мелодрамы придется пройти через многие испытания, а финал может оказаться несчастливым. В коллаже — постеры к фильмам: «Титаник» (1997); «Горбатая гора» (2005); «Между нами горы» (2017); «Красавица и чудовище» (2017).

Красное и черное на белом

Красный

Мы ассоциируем жизненную силу, тепло и энергию со стимулирующим красным цветом. Он мощный, динамичный и заставляет нас думать о любви и привязанности. Выбирая его в качестве основного цвета для постера, дизайнеры намекают на то, что без пикантных сцен фильм не обойдется. В коллаже — постеры к фильмам «После прочтения сжечь» (2008); «Удар по девственности» (2010); «30 ударов» (2012); «Большая свадьба» (2013).

Половины лиц героев анфас

Герой в зеркальных очках

Исследование показало, что люди, надев зеркальные солнечные очки, чувствуют себя более скрытыми и безнаказанными. Герои фильма с постеров этого типа придерживаются искаженных моральных принципов, что чаще всего заканчивается печально. В коллаже — постеры к фильмам «Авиатор» (2004); «Хэнкок» (2008); «Фокус» (2015); «Афера под прикрытием» (2016).

Бонус № 1: «Игра престолов»

Создатели «Игры престолов» намекнули, кто займет трон, поместив на афише 1-го сезона ворона, сидящего на подлокотнике Железного трона. В последней серии финального сезона Бран Старк, Трехглазый Ворон, был избран королем Вестероса.