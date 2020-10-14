AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

11 доказательств того, что мы зря проходим мимо киноафиш. Ведь все они раскрывают смысл фильма

----
-

Мы смотрим на афишу всего несколько секунд. За это время она должна убедить нас в том, что фильм особенный и его стоит посмотреть. Нам даже не требуется читать текст: расположение героев на плакате и его цвета подскажут, чего нам ожидать. Если постер сработал для одного фильма, сразу найдутся желающие позаимствовать элементы такого плаката, чтобы попытаться подсознательно убедить аудиторию купить билеты на будущий фильм.

AdMe.ru проанализировал афиши, в которых создатели намекают на сюжет фильма еще до выхода картины в прокат.

Герои лицом к лицу

© Columbia Pictures/Courtesy Everett Collection/ EAST NEWS, © East News, © Universal Pictures/courtesy Everett Collection/East News, © Walt Disney Co./Courtesy Everett Collection/East News, © Neighbors 2: Sorority Rising / Universal Pictures, © Capital Pictures/EAST NEWS

Противостояние героев обозначают, помещая их крупным планом друг напротив друга. Позы дают наглядное представление о визуальной стилистике фильма, которое невозможно получить из текстового описания. Чем светлее фон постера, тем смешнее комедия. Обычно конфликт возникает из-за незначительных противоречий, но в конце концов герои проникаются взаимной симпатией и мир восстанавливается.

Маленький человек на фоне катастрофы

© Columbia Pictures/courtesy Everett Collection/East News, © Warner Bros/Courtesy Everett Collection / East News, © Universal Pictures/Courtesy Everett Collection /East News, © Capital Pictures / EAST NEWS, © PARAMOUNT PICTURES / Album/EAST NEWS, © Capital Pictures/EAST NEWS

Если мы видим на афише крохотную фигуру главного героя на фоне масштабных разрушений, надо быть готовыми к тому, что киносюжет будет закручен вокруг какой-либо глобальной катастрофы. Но именно наличие человека дает надежду на спасение планеты.

Головы героев над пляжем

© Album Online/East News, © Warner Bros/Courtesy Everett Collection /EAST NEWS, © Walt Disney Co./Courtesy Everett Collection /East News, © Everett Collection / Everett Collection/EAST NEWS, © Capital Pictures/EAST NEWS, © CAP/FB/Capital Pictures Russia/East News

Море, пляж, приглушенные тона и крупные изображения голов персонажей на постере укажут на мелодраму, в которой героям придется сделать сложный выбор между разумом и чувствами.

Крупный текст на лице

© LIONS GATE FILMS / AlbumEAST NEWS, © Warner Bros/Courtesy Everett Collection /East News, © East News, © East News, © Overture Films/courtesy Everett Collection/ East News, © East News

Фразу из фильма, написанную поверх крупного плана лица, на афишах можно встретить часто. Такой тип постеров подчеркивает психологизм ленты, героями могут выступать известные политики или общественные деятели. Сюжет обещает быть напряженным, а главному персонажу предстоит решить немало моральных дилемм.

Оранжевый цвет

© East News, © TOUCHSTONE PICTURES / AlbumEAST NEWS, © O2 FILMES Y FIDEOFILMES/GLOBO FILMES/LUMIERE/WILD BUNCH / AlbumE, © 20th Century Fox Licensing/Merchandising / Everett Collection/EA, © 20thCentFox/Courtesy Everett Collection /East News, © Focus World/Courtesy Everett Collection/East News

Люди часто характеризуют оранжевый цвет как огненный, энергичный, вызывающий азарт и энтузиазм, он часто используется для привлечения внимания. Дизайнеры выбирают его для плакатов, рекламирующих боевики, поскольку такие фильмы обычно содержат сцены пожаров и взрывов.

Синий на черном фоне

© EAST NEWS, © Walt Disney Studios Motion Pictures / Marvel / Everett Collection/East News

Синий на черном фоне — это наиболее популярное цветовое сочетание для афиш боевиков, обычно дополненное яркими всплесками в виде огня. Колористические решения, используемые на постерах блокбастеров «Звездные войны» и «Мстители: Финал», невероятно похожи, несмотря на то, что фильмы снимались с интервалом в 40 лет. Черный демонстрирует власть, контроль, его можно использовать для контраста с другими цветами, чтобы добавить драматизма и изменить настроение. Cиний ассоциируется с доверием, ответственностью, искренностью, защищенностью. На переднем плане плакатов герои, одержавшие победу над темными силами, представлены в синем цвете.

Зеркальное отражение

© PARAMOUNT/20TH CENTURY FOX / AlbumEAST NEWS, © Focus Films/Courtesy Everett Collection /East News, © 20th Century Fox Licensing/Merchandising / Everett Collection/EA, © MANDEVILLES FILMS/WALT DISNEY PICTURES / Album/EAST NEWS

На постерах могут быть облака и мягкий свет, приглушенные, размытые синие цветовые сочетания. Персонажи связаны отношениями, но смотрят в разные стороны. Значит, героям мелодрамы придется пройти через многие испытания, а финал может оказаться несчастливым.

Красное и черное на белом

© Universal/Courtesy Everett Collection /East News, © East News, © Filmstill /HANDOUT /Capital Pictures/EAST NEWS, © Everett Collection/East News

Дизайнеры афиш очень часто используют жирный шрифт красного и черного цветов на белом фоне для комедий. В этом случае вас ждут провокационные пародийные скетчи на грани фола.

В коллаже — постеры к фильмам «Да здравствует Цезарь!» (2016); «Классный мюзикл: Выпускной» (2008); «Смерть Сталина» (2017); «Агент Джонни Инглиш 3.0» (2018).

Красный

© Focus Features/Courtesy Everett Collection /EAST NEWS, © East News, © Capital Pictures/EAST NEWS, © Capital Pictures/EAST NEWS

Мы ассоциируем жизненную силу, тепло и энергию со стимулирующим красным цветом. Он мощный, динамичный и заставляет нас думать о любви и привязанности. Выбирая его в качестве основного цвета для постера, дизайнеры намекают на то, что без пикантных сцен фильм не обойдется.

Половины лиц героев анфас

© TOUCHSTONE PICTURES / Album/EAST NEWS, © PARAMOUNT PICTURES / AlbumEAST NEWS, © Associated Press/East News, © East News

Если на плакате изображены анфас половины лиц героев, можно ожидать, что событиям фильма предшествовали драматичные обстоятельства. С их последствиями главным персонажам предстоит разобраться, преодолев вражду и ложь.

Герой в зеркальных очках

© MIRAMAX FILMS / AlbumEAST NEWS, © East News, © East News, © East News

Исследование показало, что люди, надев зеркальные солнечные очки, чувствуют себя более скрытыми и безнаказанными. Герои фильма с постеров этого типа придерживаются искаженных моральных принципов, что чаще всего заканчивается печально.

Бонус № 1: «Игра престолов»

© Capital Pictures/EAST NEWS

Создатели «Игры престолов» намекнули, кто займет трон, поместив на афише 1-го сезона ворона, сидящего на подлокотнике Железного трона. В последней серии финального сезона Бран Старк, Трехглазый Ворон, был избран королем Вестероса.

Каким образом киноафиши влияют на ваш выбор фильма?

Фото на превью Capital Pictures/EAST NEWS
----
-