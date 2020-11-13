11 причин еще больше полюбить Леонардо Ди Каприо (Хотя больше уже некуда)

Пошли в самый крутой клуб города, где, как оказалось, отдыхал сам Ди Каприо. Соврав охране, что мы с ним, мы с подругой, так же фанатеющей от него, как и я, пробрались к нему в ложу. Заметив нас, Лео протянул руку и поздоровался. Я кое-как ответила. И вот мы стоим, улыбаемся друг другу. И вдруг моя подруга выдает: «Я люблю тебя!» Эти 3 слова ознаменовали конец нашего вечера и стали звоночком для охраны о том, что в заведении появились сумасшедшие фанатки. Нас тут же выпроводили. Но мы вернулись. Увидев нас снова, Лео заулыбался. Он, видимо, был удивлен тем, как нам удалось это сделать. В итоге мы протанцевали с ним около 15 минут и все же смогли сделать заветное фото до того, как нас выгнали снова. Но нам было все равно. Ведь мы получили лучший рождественский подарок. © Anonymous / Quora