11 причин еще больше полюбить Леонардо Ди Каприо (Хотя больше уже некуда)
Ди Каприо слывет одним из самых разноплановых, дальновидных и избирательных актеров Голливуда. Да-да, именно благодаря своей дальновидности и избирательности в ролях Лео удалось сделать из своего имени бренд, являющийся залогом качества: если в фильме есть Лео, то он просто обречен на успех. Но что действительно выделяет актера среди сотен других знаменитостей, так это его доброе сердце. Ди Каприо заботится об экологии, спасает тигров и приходит на помощь людям. Да что уж там, по части благих дел конкуренцию ему может составить разве что Киану Ривз.
Мы в AdMe.ru искренне восторгаемся всем тем, что делает актер, и решили порадовать наших читателей подборкой воодушевляющих, милых и местами слегка забавных фактов о любимце киноманов. А в конце статьи мы приберегли истории от пользователей сети, которым посчастливилось лично встретиться с кумиром миллионов.
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В детстве Лео метался между двумя сферами — биологической океанологией и кино. Окончательно определиться с профессией будущему актеру помогла реклама с участием его сводного брата, за которую тот получил $ 50 тыс. Ди Каприо был настолько поражен этой цифрой, что твердо решил для себя: «Буду актером!»
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В начале карьеры за 1,5 года Лео умудрился провалить 100 кастингов. Но он не отчаялся, так как ясно осознавал, что на тот момент актерство являлось самым легким способом заработать деньги и вырвать семью из нищеты.
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В 1990 году Лео засветился в культовой «Санта-Барбаре». 16-летнему актеру доверили роль юного Мейсона Кепвелла, за которую он был номинирован на награду «Молодежь в кино» в категории «Лучший молодой актер дневного сериала».
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В начале карьеры один из агентов предложил Лео сменить имя и взять псевдоним, более понятный для американской аудитории. Ленни Уильямс — так могли бы указывать в титрах народного любимчика, если бы он тогда ответил «да».
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Один из первых фильмов Ди Каприо, «Жизнь этого парня», принес ему настоящую славу и признание. Любопытно, что в числе претендентов на главную роль был близкий друг актера Тоби Магуайр. Обойдя приятеля на кастинге, Лео уговорил продюсеров взять в проект и его. Так Магуайру досталась роль Чака Болджера.
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Ди Каприо чуть не стал брейк-дансером. В интервью Опре Уинфри актер признался, что, будучи подростком, всерьез подумывал связать свою жизнь с танцами и даже выиграл конкурс, проводимый в небольшом немецком городке, где он гостил у бабушки. Лео выступал под забавным псевдонимом Лапша.
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У актера есть «приемная дочь». Во время работы над фильмом «Кровавый алмаз» он посетил «Детскую деревню — SOS» в Мозамбике и настолько привязался к одной из воспитанниц, что взял ее на попечение. С тех пор Ди Каприо постоянно находится на связи с девочкой и ежемесячно высылает ей деньги на проживание и еду.
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Лео обожает аукционы. В 2007 году между ним и Николасом Кейджем разыгралась нешуточная борьба за древнейший череп монгольского ящера из рода тарбозавров. Но удача была не на стороне Лео. Кейдж перебил предложенную им цену и заполучил трофей за $ 276 тыс.
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А вот 4 года назад на благотворительном аукционе в Каннах Ди Каприо увел из-под носа светской львицы Пэрис Хилтон раритетную сумку Chanel за внушительную сумму в размере $ 18 тыс. и подарил ее матери. Таким образом актер не только пожертвовал деньги на благотворительность, но и сделал приятное маме.
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Лео настолько увлечен вопросами охраны окружающей среды, что даже свою оскаровскую речь посвятил этой проблеме. Поблагодарив всех, Ди Каприо рассказал о последствиях глобального изменения климата и призвал «не принимать нашу планету как должное».
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Лео души не чает в своей матери, она является его лучшим другом и главной спутницей на всех мероприятиях. При каждом удобном случае актер благодарит Ирмелин. Исключением не стала и церемония BAFTA 2016 года. Обратившись к сидящей в зале маме, Ди Каприо сказал: «Я не стоял бы здесь, если бы не она. Я не рос в комфорте. А эта женщина каждый день 3 часа возила меня в другую школу, чтобы показать, что есть и другая возможность. Сегодня у нее день рождения. Мама, с днем рождения! Я тебя очень люблю».
Бонус: истории интернет-пользователей, которым довелось встретить Лео в реальной жизни
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В 2002 году я работала в продюсерской компании и была приглашена на рождественскую вечеринку. В большом фойе играл диджей. И мы танцевали в компании 20 человек. Когда заиграла «Билли Джин», все образовали кольцо и начали хлопать в ладоши. В какой-то момент в меня врезался Ди Каприо, а потом схватил меня за руку и ввел в круг. Мы здорово повеселились, протанцевав пару минут, пока я не увидела коллегу, уходящего с вечеринки, и не вышла из круга. Заметив это, Лео кивнул мне на прощание. Это был самый очаровательный случай в моей жизни, когда кто-либо врезался в меня. © Alexandra Leh / Quora
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Пошли в самый крутой клуб города, где, как оказалось, отдыхал сам Ди Каприо. Соврав охране, что мы с ним, мы с подругой, так же фанатеющей от него, как и я, пробрались к нему в ложу. Заметив нас, Лео протянул руку и поздоровался. Я кое-как ответила. И вот мы стоим, улыбаемся друг другу. И вдруг моя подруга выдает: «Я люблю тебя!» Эти 3 слова ознаменовали конец нашего вечера и стали звоночком для охраны о том, что в заведении появились сумасшедшие фанатки. Нас тут же выпроводили. Но мы вернулись. Увидев нас снова, Лео заулыбался. Он, видимо, был удивлен тем, как нам удалось это сделать. В итоге мы протанцевали с ним около 15 минут и все же смогли сделать заветное фото до того, как нас выгнали снова. Но нам было все равно. Ведь мы получили лучший рождественский подарок. © Anonymous / Quora
Вы следите за творчеством Леонардо? Какой фильм с его участием нравится вам больше всего?