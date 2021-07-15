11 фильмов Каннского кинофестиваля, которые настолько горячи, что вскоре от них всколыхнется весь мир

С 6 по 17 июля во Франции проходит 74-й Каннский кинофестиваль, который считается одним из старейших и престижнейших в мире. В этом году в основной конкурс было отобрано 24 картины, а в номинации «Особый взгляд» представлено 20 фильмов.

Мы в AdMe.ru неравнодушны к качественному мировому кинематографу и не могли упустить возможность написать о запоминающихся лентах этого фестиваля.

1. Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»

В очередном шедевре от Уэса Андерсона отметились Тильда Суинтон и Билл Мюррей, Тимоти Шаламе и Фрэнсис Макдорманд, Сирша Ронан и Оуэн Уилсон. В картине как минимум 3 сюжетные линии, и все они так или иначе связаны с историями, которые были опубликованы в киношном «Французском вестнике».

2. Петровы в гриппе

В фильме Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» были задействованы Юрий Колокольников, Чулпан Хаматова и Иван Дорн. Сюжет разворачивается в Екатеринбурге и строится вокруг семьи автослесаря Петрова. Члены семейства заболевают гриппом, и после этого каждому из них жизнь начинает казаться безумной фантастикой.

3. Искушение

Действие картины разворачивается в XVII веке в Италии. Запретная страсть монахини становится предметом пересудов не только в монастыре, но и за его пределами. В драме Пола Верховена снялись Виржини Эфира, Шарлотта Рэмплинг, Ламбер Вильсон и другие звезды.

4. Аннетт

Мюзикл «Аннетт» стал фильмом открытия кинофестиваля. Его события происходят в Лос-Анджелесе в семье стендап-комика (Адам Драйвер) и певицы (Марион Котийяр), которые представляют собой идеальную пару. Но все резко меняется после рождения их дочери Аннетт, ребенка, которому была уготована необычная судьба.

5. Все прошло хорошо

«Все прошло хорошо» — фильм Франсуа Озона. В главных ролях снялись Софи Марсо и Шарлотта Рэмплинг. Это светлая и одновременно с этим смешная лента об отце, пережившем инсульт, и о его дочери. Отец просит ее помочь ему справиться с последствиями инсульта довольно радикальным образом, но сможет ли дочь выполнить его просьбу?

6. История моей жены

Восхитительная картина снята по мотивам романа венгерского писателя Милана Фюшта. Капитан военно-морского флота заключает пари с другом, что женится на первой девушке, которая перешагнет порог ресторана, в котором они сидели. Слово он свое сдержал, но будет ли этот брак счастливым?

7. День флага

«День флага» Шона Пенна (кстати, он же сыграл главную роль) повествует о том, на что готов пойти человек ради благополучия своих детей. Однако, заботясь о своей дочери, он не обращает внимания на страдания, которые причиняет другим людям. Драма примечательна тем, что киношная дочь Шона Пенна является ему и родной.

8. Память

Главная роль в «Памяти» досталась Тильде Суинтон. Она приезжает в Колумбию, чтобы навестить родственницу, и начинает слышать странные звуки. Пытаясь понять их происхождение, героиня испытывает бессонницу и признаки синдрома «взрывающейся головы».

9. Купе номер шесть

В основу «Купе номер шесть» лег роман писательницы Росы Ликсом. Меланхолическая драма рассказывает о финской студентке, которая на поезде Москва — Мурманск пытается сбежать от настигнувшей ее любви. В поезде она знакомится с неразговорчивым шахтером, с которым постепенно сближается и находит общий язык.

10. Худший человек на свете

Лента норвежского режиссера Йоакима Триера затрагивает 4 года из жизни Джули. Все это время девушка пытается разобраться в себе и приходит к выводу о том, что состоявшийся писатель, с которым она живет, вовсе не ее человек. На одной из вечеринок героиня встречает парня, с которым начинает романтические отношения, но вот только обретет ли она с ним счастье?

11. Остров Бергмана

Пара кинематографистов в поисках вдохновения приезжает на остров, где жил и творил Ингмар Бергман. Их сценарии пишутся будто сами собой, но тонкая грань между реальностью и вымыслом для них постепенно стирается. Фильм запоминается не только блестящей игрой Мии Васиковски и Тима Рота, но и живописными островными пейзажами.