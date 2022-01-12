11 случаев, когда вместо положительных киногероев нам подсунули кота в мешке

В кино, как и в литературе, большинство героев обычно делятся на положительных и отрицательных. Хорошие качества первых буквально выставляются напоказ, и если даже они совершают не очень добрые поступки, то у них обязательно найдутся на то веские причины. Поэтому, к примеру, тяжелый характер Гарри Поттера оправдывают тем, что на бедного мальчика охотится темный маг, а о подлости Белой Королевы вообще рассказывают не сразу.

Мы в AdMe.ru решили беспристрастно оценить киноперсонажей, которые считаются положительными, но к которым у нас имеется много вопросов.

Гарри Поттер — серия фильмов о Гарри Поттере

Гарри часто выходит из себя и вымещает злость на других. Даже на друзьях. Вспомните его раздражительность, когда он отправляется на поиски крестражей. Гарри срывается на Гермионе и ссорится с Роном. Да так, что тот от обиды оставляет ребят. Можно обвинить во всем медальон-крестраж. Но его носили все трое. При этом Гермиона так себя не вела, а Рон, пусть и вспылил, но вернулся. Пошел бы Гарри первым на примирение — неизвестно. Агрессия и мстительность Поттера доходят до того, что даже его нападки на Драко не всегда являются обоснованными. И порой они очень изощренные. Так, в «Принце-полукровке» он применяет к Малфою заклинание, от которого тот едва не погибает.

Гарри высокомерен. Например, в «Кубке огня» он активно празднует победу в одном из состязаний, забывая о друзьях. А однажды в разговоре с Гермионой Гарри прямо заявляет, что он избранный, за что и получает от подруги заслуженный шлепок по голове. Гарри часто совершает необдуманные поступки — к примеру, создание Отряда Дамблдора. Мало того что он возомнил себя знатоком защиты от темных искусств, так еще и невольно подставил директора: после разоблачения Отряда профессора уволили.

На проблемы друзей Поттер вообще плюет. Он не думает о том, как чувствует себя Рон, постоянно находящийся в тени «избранного» товарища. Отношения Рона и Гермионы проходят мимо него. Складывается ощущение, что функция друзей в жизни Гарри — только спасать его во всех злоключениях. Наконец, Гарри самонадеян. Он постоянно рвется в бой со злом один, за много лет так и не научившись принимать помощь друзей. При этом в отношениях с Джинни он робеет, и первые шаги всегда делает она.

Шэгги и Скуби-Ду — «Скуби-Ду»

Эти двое мало похожи на героев, которые должны спасать мир от злодеев. Они трусоваты и вместо того, чтобы помогать своим друзьям, только в панике бегут от опасности. И ладно, если бы они просто боялись. Но Шэгги и Скуби еще и постоянно портят планы команды в самый ответственный момент, рискуя жизнями всех ребят. Так было, к примеру, во время схватки с Лунным привидением, схватившим Дафну. Не выполнив свою часть плана и раздразнив привидение, Шэгги и Скуби просто убежали и по пути еще помешали Велме с Фредом сделать все как надо. И как всегда только случайность помогла им не испортить ситуацию окончательно и все-таки схватить призрака. За свои проделки Шэгги и Скуби даже не извиняются. Более того, они все сопровождают глупым юмором и смехом. Ребята любят только веселиться, поглощать вкусную еду и ничего не делать. И вдобавок к этому — полное отсутствие манер и неприятное поведение.

Кэйди Хирон — «Дрянные девчонки»

Антагонистом фильма считается Реджина. Но тихоня Кэйди — злодейка похлеще королевы «Баунти». С ее появлением в школе начинается хаос. Сначала она, желая закрепиться в компании новых друзей, идет на поводу у Дженис и Дэмиэна и соглашается плести интриги против «Баунти». Затем Кэйди напрочь забрасывает учебу. Ее оценки по алгебре (а этот предмет — ее конек) становятся все ниже. Ведь Кэйди занята Аароном, в которого влюблена по уши. Пытаясь стать своей в компании «Баунти», героиня забывает о Дженис и Дэмиэне и даже не зовет их на вечеринку. В финале Кэйди все-таки исправляется. Но все ее поступки настораживают и заставляют ожидать от нее новых подлостей. Это особенно подчеркивается тем, что Кэйди постоянно сравнивает отношения в коллективе с суровыми законами животного мира. А в конце она даже намекает на то, что в школе будут расправляться с новыми «Баунти».

Джейкоб Блэк — сага «Сумерки»

Хотя некоторые поклонники саги считают, что Джейкоб подходит Белле больше, чем Эдвард, его поведение чаще всего говорит об обратном. Его влюбленность порой кажется нездоровым интересом, даже одержимостью. По сути, Джейкоб преследует Беллу, навязывая ей себя в качестве парня. Так, во второй и третьей частях он постоянно говорит ей о том, что он лучше Эдварда, еще и оскорбляя последнего за глаза. Дружба Джейкоба с Беллой основана на корыстных мотивах: не факт, что он помог бы подруге с мотоциклами, если бы не надеялся на взаимные чувства. Впоследствии Джейкоб ведет себя как манипулятор и тиран. Он обвиняет Беллу в том, что она якобы воспользовалась его помощью, обижается на то, что та не смогла полюбить его, не пускает ее к Эдварду в Италию, насильно целует ее. На фоне Эдварда, всегда дающего Белле свободу выбора, Джейкоб выглядит навязчивым и эгоистичным.

Элис Каллен — сага «Сумерки»

Элис, на первый взгляд добрая и позитивная, оказывается в каждой бочке затычкой. Желая быть дружелюбной с Беллой, она сразу берет девушку в оборот. За своим постоянным, порой излишним оптимизмом Элис словно не видит того, что Белле вдвойне сложно освоиться в кругу новых знакомых. Мало того что она замкнутый человек, так еще и впервые в жизни встречает вампиров — вообще-то опасных существ. Элис всем и всегда навязывает свои решения, порой спорные и даже рискованные. То она приглашает людей на очередную вечеринку в дом вампиров, после того как уже был прецедент с нападением Джаспера на Беллу. То заваливает дом Эдварда и Беллы одеждой, которая выдает ее, мягко говоря, необычный вкус. А всякий раз, когда Эдвард тактично останавливает напористую сестру, она наивно не понимает того, что делает что-то не так.

Пит Мелларк — серия фильмов «Голодные игры»

Пит создает впечатление чувствительного, даже ранимого юноши с тонкой душевной организацией. Но, будучи ослепленным любовью к Китнисс, он будто не понимает, что в сложившихся обстоятельствах, когда на кону жизни их обоих, не время строить из себя героя-любовника. Пит постоянно пытается манипулировать чувствами девушки. То он во всеуслышание заявляет, что любит ее. То лжет, что они женаты и Китнисс беременна, заставляя ее подыгрывать ему во вранье. Нежный по натуре, Пит упорно хочет казаться самоотверженным: вызывается добровольцем на игры, когда его участие не требуется; отделяется от Китнисс, решая действовать самостоятельно. Но он раз за разом попадает в беду, вынуждая возлюбленную спасать его. Из-за беспомощного, но самонадеянного Пита погибают невинные люди, например немая старушка Мэгз. По сути, на протяжении почти всей серии Пит — это обуза для всех вокруг. И в первую очередь для Китнисс.

Мэри Джейн Уотсон — трилогия «Человек-паук»

Мэри Джейн — типичная «девушка в беде», которая постоянно нуждается в спасении. То и дело попадая в лапы злодеев, она способна только просить о помощи и ждать, когда за ней прилетит тот самый супергерой. Лишь к финалу трилогии Мэри Джейн перестает быть настолько безвольной и даже немного помогает Питеру Паркеру в битве с Веномом, бросая тому на голову бетонный блок. Хотя на этом ее подвиги и заканчиваются.

Возможно, сил героине придали жизненные обстоятельства. Она была капризной актрисой, требующей от Питера внимания и почитания ее таланта. Вспомните, как Мэри Джейн обижалась на Питера, если он пропускал спектакль с ней, и даже не интересовалась, почему он не смог прийти. Но в третьей части, когда ее уволили из театра и она стала подрабатывать в клубе, ей пришлось спуститься с небес на землю.

Ральф де Брикассар — «Поющие в терновнике»

Молодой харизматичный священник, чья красота кажется совершенной, а внутренний мир — таинственным и непостижимым, поначалу влюбляет в себя миллионы зрительниц. Излучающий энергию, он так не похож на остальных служителей церкви. Неудивительно, что Мэгги тянет к нему, как к запретному плоду. Однако чем дальше заходит повествование, тем больше развеивается флер, вызванный первым впечатлением. Ральф хочет достичь идеала существования, посвятив себя своей работе. Но под маской блюстителя духовных ценностей на самом деле скрывается циничный карьерист. Ведь всю жизнь Ральф стремится не к беззаветной службе, а ко все более высоким постам.

Наверное, в жажде карьерных достижений нет ничего плохого. Но понимая, что ради этого нужно отказаться от женщины, Ральф все же не может переступить через себя. Желая удовлетворить одновременно и духовные, и физические потребности, он даже не задумывается о том, что играет чувствами бедной Мэгги и ранит ее сердце. Ральф оказывается слабовольным и черствым эгоистом, который просто пытается усидеть на двух стульях.

Кейт — «Рождество на двоих»

Кейт — замкнутая и закомплексованная девушка, которая работает продавцом в магазине рождественских товаров. Дисгармонию в ее отношениях с собой и с окружающим миром нам объясняют тем, что она пережила серьезные проблемы с сердцем. Однако это не дает человеку повода вести себя так равнодушно и безответственно, как Кейт. Девушка привыкла к тому, что в тяжелой ситуации все заботились о ней. Теперь она хочет избавиться от опеки, но вести взрослую жизнь не умеет. Она считает нормальным приходить к друзьям, когда вздумается, и хозяйничать в их доме. Кейт не пытается найти нормальную работу и устроить личную жизнь. Она ссорится с мамой и сестрой. Кейт поступает как инфантильный подросток, вечно жалуется на проблемы и обвиняет в них кого угодно, кроме себя.

Белая Королева — «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье»

Всегда выглядит элегантно, одета во все светлое, вежлива со всеми вокруг — в таком одновременно вычурном и нежном образе предстает перед нами Белая Королева. Но он обманчив. В действительности Мирана с сестрой одного поля ягоды. Она так же властолюбива, как и Красная Королева, только прячет свои желания за милой улыбкой. Мирана не хочет мириться с Ирацибетой и готова ради трона сражаться с родным человеком. Даже если у Белой Королевы есть благая цель спасти мир от жестокой правительницы, все равно непонятно, почему она не хочет поговорить с сестрой и мирно разобраться в истинной причине их ссоры. Вместо этого Мирана выбирает путь пассивной агрессии. Хотя в конфликте виновата именно она. Мирана в детстве оклеветала Ирацибету перед родителями, из-за чего та от обиды убежала, споткнулась и ударилась так, что ее голова навсегда осталась вздутой.