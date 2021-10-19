11 персонажей наших сериалов, которые казались положительными, а на самом деле те еще фрукты

Многие российские сериалы так полюбились нам, что мы уже засмотрели их до дыр, выучили все сюжеты наизусть и уверены, что и главных героев знаем как облупленных. Но если мы задумаемся над поступками тех или иных персонажей, то поймем, что, к примеру, Катя Пушкарева — коварная женщина, а Людмила и Сергей Васнецовы — просто ужасные родители.

Мы в AdMe.ru вспомнили героев популярных отечественных сериалов, чье поведение оказалось далеко не идеальным.

Ольга Сурикова (Белова) — «Бригада»

Ольга — скрипачка из интеллигентной семьи. В честь ее деда даже назвали зал консерватории. Но в качестве спутника жизни она выбирает бандита с криминальным прошлым и не менее криминальным настоящим. Героиня любит Сашу Белого, несмотря на трудности в их отношениях, и неоднократно возвращается к нему после ссор и его измен. Но при этом Оля постоянно намекает мужу на его простое происхождение и осуждает его деятельность. Возникает вопрос: зачем она это делает, если с самого начала знала, с кем связывает жизнь? Возможно, Ольга сама не понимает, чего хочет от жизни и от партнера, не может разобраться в себе и своих приоритетах.

Сергей и Людмила Васнецовы — «Папины дочки»

В сериале показали далеко не лучший пример родителей: пытаясь разобраться со своей жизнью, супруги Васнецовы проявляют беспечность по отношению к детям. Мама уносится на другой конец света с новым возлюбленным и на полтора года забывает о том, что у нее есть 5 дочерей. Все это время отец тянет лямку, пытаясь обеспечить подрастающих девочек. Но, по сути, он ничего ради этого не делает. Сергей работает психотерапевтом и как будто не волнуется по поводу того, что к нему уже давным-давно нет очереди из клиентов. Никуда не двигаясь с насиженного места, он ждет какого-то чуда, которое все-таки является ему в виде жены олигарха Федотова. А после внезапного возвращения мамы родители начинают долгие разборки, думая только о себе, а не о том, каково их детям.

Максим Шаталин — «Моя прекрасная няня»

Шаталин — богатый продюсер, живущий в шикарном доме в Москве и способный обеспечить достойную жизнь сыну и двум дочерям. Несмотря на это, он нанимает для своих детей странную няню: девушку из Мариуполя без образования, с дурными манерами и провинциальным диалектом, любящую пестрые и привлекающие внимание наряды. Максим и сам проявляет, мягко говоря, не очень хороший вкус, когда влюбляется в эту простушку, щеголяющую в топе и короткой юбке. Только для того, чтобы наконец поступить как настоящий мужчина и признаться Вике в своих чувствах, Шаталину понадобилось 6 сезонов сериала. И все это время он морочит ей голову, заставляя бедную девушку, очарованную состоятельным продюсером, тешить себя надеждой на взаимность.

Таня Разбежкина — «Татьянин день»

В начале сериала Разбежкина ведет себя так, что ее образ положительной героини выглядит спорным. Девушка только приехала в Москву и еще не окончила институт. Тем не менее, словно вторя своей фамилии, она слишком быстро получает те блага, которых другие добиваются долго и упорно. Тане сразу достаются богатая подруга, крутая работа и красивый жених. Она успевает предъявлять претензии молодому человеку, даже когда он ничего особенного не натворил, пристроить своих многочисленных бедовых родственников на подработку в дом приятельницы и стать вице-президентом, даже не заподозрив неладное в том, что юную студентку назначили на такую высокую должность. За свою наивность героиня и поплатилась, правда, очень жестоко.

Максим Макаров — «Кадетство»

Будучи дерзким мажором, Макаров тем не менее кажется добрым и обаятельным парнем, всегда готовым поддержать и прийти на помощь. Но его взаимоотношения с женщинами разрушают этот образ. Максим упорно добивается расположения учительницы Полины Ольховской, напрочь забывая о субординации. Во 2-м сезоне Макаров уводит девушку у другого кадета просто из соперничества. С Ритой он ведет себя нагло: постоянно обманывает и то отталкивает ее, то вновь притягивает в зависимости от того, как складываются его отношения с Полиной. Несколько эгоистичная линия поведения героя выглядит особенно неподобающе на фоне статуса будущего офицера.

Анна Платонова — «Бедная Настя»

Анна кажется невинной девушкой, безропотно сносящей все тяготы судьбы. Но на самом деле она вовсе не бедная овечка, за которую ее многие принимают. Эта красавица может мгновенно примерить на себя другое амплуа, если ей это становится выгодно. Например, в одной из сцен она, облачившись в смелый наряд, без стеснения исполняет для Владимира восточный танец так, будто делала это сотни раз. Также Анна не побоялась потерять честь и вступила в отношения с барином, чтобы достичь желаемого. Эти поступки характеризуют героиню не как наивную тихоню, а, напротив, как расчетливую даму, способную пойти почти на все ради заветной цели.

Катя Пушкарева — «Не родись красивой»

Пушкарева — живое подтверждение пословицы «В тихом омуте черти водятся». Она до беспамятства влюблена в своего босса Андрея Жданова. Ради него она даже соглашается проводить финансовые махинации с подставной фирмой. А когда Андрей по совету своего друга Ромы начинает ухаживать за Катей, она вступает в отношения с ним, прекрасно зная о том, что он скоро женится. После того как Пушкарева узнает правду о сговоре Жданова и Малиновского, она перестает быть милой и скромной девушкой и начинает мстить. Катя проявляет себя как хитроумная женщина, заставляя Андрея по-настоящему ревновать. Контрольный удар она наносит, когда раскрывает детали махинаций на собрании акционеров и исчезает из компании и из жизни Андрея, тем самым окончательно влюбив его в себя и оставив мучиться.

Виктор Поляков — «Закрытая школа»

Игорь Исаев (таково настоящее имя героя) основывает школу-пансион на месте бывшего детского дома, где сам воспитывался. «Логос» он позиционирует как воплощение своих представлений об идеальной школе, в которой мечтал учиться. На самом деле Игорь устраивает ловушку, подвергая опасности множество учеников и сотрудников. Ведь он знает, что немецкие ученые проводят здесь жуткие опыты. И даже когда Игорь понимает, что эксперименты не прекратились, что есть пострадавшие среди учащихся и что группа школьников теперь самостоятельно расследует происходящее, рискуя чужими жизнями, он не закрывает школу.

Вика Гончарова — «Кухня»

Вика работает в ресторане Claude Monet арт-директором. Будучи деловой женщиной, она и в отношениях с Максом Лавровым ведет себя так же требовательно, как на работе. Вика с самого начала ждет от него серьезных шагов и взрослого поведения. Не получая этого, она мучает и себя, и Максима и, по сути, ведет себя, как собака на сене. Вика несколько раз разрывает и возобновляет отношения с Максом: когда он изменяет ей с официанткой Сашей; когда откладывает их свадьбу, испугавшись семейной жизни; когда уже после бракосочетания чуть вновь не изменяет ей. Ее поведение не оправдывает поступки Максима. Но удивительно то, что Вика строит иллюзии по поводу их отношений и верит в то, что инфантильный эгоист вдруг превратится в надежного мужчину.

Ваня Смирнов — «Восьмидесятые»

Ваня — простой советский парень, добрый и искренний. Но даже такой положительный герой не всегда ведет себя честно. Так, когда Ваня влюбляется в Ингу Бородину и понимает, что вряд ли сможет завоевать ее сердце, он от безысходности начинает встречаться с другой девушкой, Катей. Затем следует его фиктивный брак с Таней, на который он идет ради поездок за границу. Когда Инга узнает, что Ваня женат, и сбегает от него, он начинает встречаться с журналисткой Сашей. По сути, он обманывает и ее, так как по-прежнему любит Бородину. Ваня даже собирается жениться на Саше лишь потому, что она якобы беременна, а не потому, что действительно хочет этого. Когда Смирнов окончательно понимает, что ему нужна только Инга, и перестает обижаться на нее, он, не особо пытаясь смягчить ситуацию, бросает Сашу.