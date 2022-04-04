11 случаев, когда актеры и актрисы не подошли по возрасту, но справились с ролью на отлично

Частенько актерам и актрисам приходится воплощать в жизнь различных персонажей. Не всегда внешний вид актера соответствует внешности героя. Иногда это не слишком бросается в глаза и не имеет значения. А порой разницу в возрасте заметно невооруженным глазом.

Мы в AdMe.ru решили представить, как выглядели бы герои любимых фильмов и сериалов, если бы возраст актера соответствовал возрасту персонажа.

Зендея — Чани («Дюна»)

В книге Полу всего 15 лет, тогда как Чани описывается как девушка примерно одинакового с ним возраста. Вспомним школьные уроки математики. События «Дюны» начинаются в 10191 году, тогда как в оригинальном романе год рождения Чани — 10178. Таким образом, в первой книге Чани около 13 лет.

Эмма Стоун — Круэлла («Круэлла»)

В начале кино Круэллу играет другая актриса. Девочка учится в школе, и по самым смелым прикидкам ей около 10–12 лет. Дальше по сюжету происходит резкий скачок во времени — 10 лет. Тут Эстелла уже молодая девушка, следовательно, ее возраст — около 20–22 лет. Актрисе же, сыгравшую злодейку, было 33 года.

Лили Коллинз — Рози Данн («С любовью, Рози»)

По сюжету героиня фильма оканчивает школу, то есть ее примерный возраст — от 16 до 18 лет. Лили Коллинз же, сыгравший Рози, исполнилось 25 лет.

Сирша Ронан — Джо Марч («Маленькие женщины»)

В 2019 году вышла очередная экранизация истории о дружной семье Марч. Одна из главный героинь Джо в свои 15 лет имеет взрывной, по-мальчишечьи задиристый характер. Актриса, сыгравшая Джозефину, на 10 лет старшей героини.

Джулия Робертс — Элизабет Гилберт («Ешь, молись, люби»)

Главной героине фильма, в поисках себя отправившейся покорять мир, по сюжету 34 года. Шикарной Джулии Робертс, воплотивший книжный образ на экране, на момент съемок было около 43 лет.

Патрик Суэйзи — Джонни Кастл («Грязные танцы»)

Герою, покорившему сердца тысячи поклонниц, по сюжету было 25 лет. Патрик Суэйзи, лихо выплясывающий на сцене, делал это, будучи на 10 лет старше.

Арми Хаммер — Оливер («Назови меня своим именем»)

По сюжету Оливер — 24-летний студент, прибывший в загородный дом профессора во время летних каникул для практики. Арми Хаммер сыграл героя, будучи старше на 7 лет.

Кэри Маллиган — Эдит Претти («Раскопки»)

В свежем фильме 2021 года Кэри, которой в тот момент было 35 лет, воплотила в жизнь героиню гораздо старше самой себя.

Миа Васиковска — Алиса («Алиса в стране чудес»)

В первой книге Льюиса Кэрролла о девочке, последовавшей за кроликом в нору, было всего лишь 7 лет. Для экранизации же главную героиню «состарили», слегка изменив сюжет и выбрав 21-летнюю актрису Мию Васиковску.

Даниэль Макдональд — Уиллоудин («Пышка»)

По сюжету Уиллоудин, полная дочь-подросток бывшей королевы красоты в знак протеста решает участвовать в местном конкурсе красоты, который курирует ее мама. Бодипозитивную школьницу сыграла 27-летняя актриса Даниэль Макдональд.

Мэтт Деймон — Скотт Торсон («За канделябрами»)

Мэтт Деймон множество раз поражал зрителей умением перевоплощаться, но тут, кажется, удивил сам себя. В возрасте 43 лет актер сыграл 18-летнего Скотта.