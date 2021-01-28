11 персонажей, которые не влюбляют в себя с первого взгляда, но со второго оказываются настоящими сокровищами

Главные герои популярных фильмов и франшиз обретают славу и любовь фанатов. Но иногда в тени остаются такие персонажи, харизме и самобытности которых можно только позавидовать. Также поклонники культовых картин могут записать в плохиши и одарить фунтом презрения тех, кто этого совсем не заслужил.

Мы в AdMe.ru решили найти героев второго плана, на которых зря навешали ярлыки либо не обратили внимания. А ведь они являются мощными двигателями сюжета и вместе с тем достойными людьми, с которых не зазорно брать пример.

Рон Уизли — «Гарри Поттер и философский камень» (2001)

Существует мнение, что именно Рон Уизли является лучшим персонажем поттерианы. Фанаты франшизы любят его за храбрость, чувство юмора, щедрость. Также многие отмечают, что именно характер Рона подвергся наибольшей трансформации: из мальчика, который боялся остаться в тени своих братьев и лучшего друга, он превратился в волшебника, способного на самопожертвование и умеющего отвечать за свои поступки. Одно из качеств, за которые любят Рона, — это его близость к читателю. Его эмоции — настоящие. Он боится пауков, может выругаться, имеет смелость поступать по-своему и находит в себе силы признать собственные ошибки. Эмоциональный диапазон зубочистки? Мальчик в 11 лет догадался попросить маму сделать рождественский подарок другу, которому никто ничего, скорее всего, не подарил бы. © rijsamurai / Twitter

Мег — «Маленькие женщины» (2019)

Маргарет (Мег) — самая старшая из 4 сестер Марч. Она единственная до сих пор помнит, как ее семья была богата раньше, и часто мечтает об огромном особняке, достатке и, конечно, удачном замужестве. На первый взгляд Мег слишком правильная и скучная, но ей есть чем удивить. Маргарет всегда была рядом с мамой и помогла вырастить сестер. Она побеждает свое тщеславие, выходит замуж по любви за скромного учителя, живет в бедности и работает не покладая рук. «Маленькая женщина» жертвует очень многим, чтобы оставаться верной себе и посвятить жизнь своему выбору — семье.

Небула — «Стражи Галактики» (2014)

Небула появилась в «Стражах Галактики» и играла роль второстепенной злодейки. Но в последующих фильмах вселенной Marvel она запомнилась как один из самых ярких и глубоких героев. Танос подавил ее волю и сделал своей марионеткой, но Небула находит в себе силы противостоять не только приемному отцу, но и себе самой в прошлом: слабой и злой на весь мир.

«Именно способность Небулы справляться с непреодолимыми обстоятельствами и меняться не потому, что должна, а потому, что она этого желает, говорит о торжестве человеческого духа». Richard Newby / The Hollywood Reporter

Сэм — «Властелин колец: Возвращение короля» (2003)

Сэм — простой парень, не желающий быть на первом плане. Однако именно он много раз выручал Фродо и сделал внушительный вклад в дело спасения Средиземья. Скромный садовник демонстрирует невероятную щедрость, доброту и способность к самопожертвованию. Именно его превозносят хоббиты после войны с Сауроном и делают мэром. Сэм единственный, кто не побоялся власти Кольца и смог ему противостоять. И не потому, что был иноземным мудрецом или потомком королей прошлого, а потому, что хотел он не власти и царств, а скромного маленького счастливого уголка для доброго хоббита.

Сэм: «Думаю, скажут люди когда-нибудь: „Давайте послушаем про Фродо и Кольцо?“ А я крикну: „Да, это моя любимая история!“ — „Фродо был очень храбрый, правда, папа?“ — „Да, сынок, он знаменитейший из хоббитов, это не баран чихнул!“». Фродо: «Ты забыл одного из главных героев. Сэмуайза Храброго. Я хочу послушать больше про него. Фродо не ушел бы далеко без Сэма». The Lord of the Rings / New Line Cinema

Чарли — «Сумерки» (2008)

На протяжении всей саги Чарли Свон казался блеклой фигурой на фоне красивой истории любви. Но так ли он был бесполезен и сер на самом деле? Есть мнение, что Чарли — невоспетый герой сумеречной саги: он хороший отец, который оберегает Беллу от опасностей, заботится о ней и находит силы примириться с выбором дочери и порадоваться за нее. А вы представляете себя в роли родителя такой беспокойной девушки? В конце концов, он не только узнает тайну семьи Калленов, но и принимает их такими, какие они есть. Ну и любовь находит: что же такому мужчине пропадать.

Чарли: «Эдвард будет хорошим мужем. Я это точно знаю. Я же коп. И многое знаю. Как выследить кого-то даже на краю света. И стреляю без промаха». The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1 / Summit Entertainment

Хеймитч — «Голодные игры» (2012)

В самом начале Хеймитч вызывал только жалость и презрение: скатившийся пьяница, ненавидящий мир. Но по ходу истории бывший трибут раскрывает глубины своего характера. Он прилагает все имеющиеся силы и сноровку для того, чтобы Пит и Китнисс вернулись живыми, он становится важным звеном заговора против Капитолия. И остается человеком, который говорит правду без обиняков, и именно поэтому ему доверяет главная героиня. Давайте не будем забывать о его важной роли в восстании и о том, что он сделал, чтобы мир стал лучше. И давайте будем реалистами: без Хеймитча ни Китнисс, ни Пит не пережили бы Игры. Это персонаж, который покоряет не красотой и харизмой, а тем, что является чрезвычайно интересной личностью, предпочитающей оставаться за кадром. © Zara Braius / Quora

Миранда Пристли — «Дьявол носит Prada» (2006)

Миранда Пристли слыла чуть ли не огнедышащим драконом в редакции «Подиума», куда устроилась на работу неискушенная Энди. Но что же сделала Миранда плохого? Есть мнение, что она просто выполняла свою работу и делала это виртуозно. Да, Миранда была требовательна к своим подчиненным, но ведь именно она была ответственна за успех «Подиума». Когда надвигается угроза развода, она плачет и думает о своих дочках, когда надвигается угроза увольнения, она придумывает план, который должен помочь ей остаться на плаву. Когда ушедшей сотруднице понадобилась рекомендация, она без раздумий дает самую лучшую. Разве так поступают плохие люди?

Миранда Пристли: «Ради появления этого оттенка были затрачены миллионы долларов и огромный труд. И хотя вы уверены, что сделанный вами выбор подчеркивает вашу независимость от моды, на самом деле вы носите свитер, который был выбран для вас людьми в этой самой комнате... из горы тряпок». The Devil Wears Prada / Fox 2000 Pictures

Дженис — «Друзья» (1994–2004)

Помните, как реагировали персонажи «Друзей» на буквально каждое появление Дженис? Наверное, многие также считали ее лишь неприятной обладательницей самого раздражающего смеха в мире. Но на самом деле она довольно интересная личность. Начнем с ее невероятной уверенности в себе. В одной из серий Чендлер снова разрывает с ней отношения, но она лишь посмеивается: «Я знаю, это не конец. Ты любишь меня, Чендлер Бинг!» Как вы думаете, было ли это их последнее свидание? У нее интересный и узнаваемый стиль, она носит то, что ей нравится, и выглядит так, как ей нравится. Дженис щедра на эмоции, она умеет проявлять чуткость и не боится сказать в лицо о том, что ее беспокоит. А еще у нее специфическое, но все же потрясающее чувство юмора.

— Дженис, я даже не знал, что ты беременна. Кто тот человек неразумный, чью сущность ты похитила? — Ты. Ребенок твой. — Что?? — Смотрите, как Чендлер занервничал! Friends / Warner Bros. Television

Сквидвард — «Губка Боб Квадратные Штаны» (1994 — настоящее время)

Многие из нас в детстве не любили Сквидварда за его высокомерие, черствость и занудство. Однако спустя какое-то время изменили свою точку зрения. На самом деле он заботится о Губке Бобе, не боится высказывать свое недовольство в лицо боссу, мистеру Крабсу, и имеет свою точку зрения на все. Сквидвард просто хочет покоя в окружении энергичных экстравертов, и единственная его действительно негативная черта — это злость на других за свои неудачи. Детство — это когда вы боготворите Губку Боба или Сэнди. Взрослая жизнь — это когда ты понимаешь, что превратился в Сквидварда. © SaltyEmo101 / Reddit

Команда R — «Покемон» (1997 — настоящее время)

В детстве, когда мы смотрели мультсериал «Покемон», мы воспринимали Команду R как картонных злодеев без бэкграунда. Но на самом деле судьба каждого из них была незавидна. Джеймс убежал от богатых родителей, чтобы не играть по их правилам. Джесси выросла в нищете и испытала немало лишений, что только закалило ее характер. Мяут выучился говорить и ходить на задних лапах ради возлюбленной, которая предпочитала общество людей, а впоследствии снова был отвергнут. Несмотря на это, Команда R демонстрирует чудеса изобретательности и не пасует перед трудностями. Команда R — настоящие герои. © OneNOnly007 / Reddit

Серсея — «Игра престолов» (2011–2019)

Серсея Ланнистер была манипулятором, вредителем и часто обрекала людей на муки. Но ее характер не так однозначен, как кажется на первый взгляд. Девушка рано поняла, что рождена только для того, чтобы стать чьей-то женой и матерью наследников. Один из сыновей Тайвина Ланнистера был королевским гвардейцем, что не подразумевает деторождение и принятие наследства. Второй был карликом, которого сам Тайвин не видел достойным преемником. Но отец все равно не считался со своей предприимчивой и неглупой дочерью. Королева часто в своих решениях следовала за волей отца, мужа, окружения. Она всем сердцем любила своих детей, хотя иногда это и было в ущерб им. По мнению некоторых поклонников сериала, все, что делала Серсея, было продиктовано желанием оградить своих отпрысков от опасностей и найти свое место в мире, где правят мужчины.

Серсея Ланнистер: «В игре престолов либо побеждают, либо погибают. Третьего не дано». Game of Thrones / HBO