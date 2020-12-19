11 пар советских актеров, которые предпочитали работать в тандеме. А зрители не могли оторвать от них глаз

Все мы с удовольствием пересматриваем любимые советские фильмы. И не задумываемся о том, что некоторые актеры играли вместе во многих картинах. Например, Олег Янковский и Ирина Купченко, в копилке у которых 7 общих кинолент, или Алиса Фрейндлих и Михаил Боярский, у которых на счету 8 совместных работ.

Мы в AdMe.ru решили прошерстить советский кинематограф и выделить актеров, которые часто работали в тандеме с одним и тем же партнером.

1. Андрей Миронов и Людмила Гурченко — 5 фильмов

Андрей Миронов и Людмила Гурченко снялись вместе в пяти художественных фильмах. Часто они играли влюбленных, например в «Соломенной шляпке» или в «Небесных ласточках». Ну а после выхода последнего Эльдар Рязанов пригласил пару попробоваться на главные роли в «Иронию судьбы, или С легким паром!». Однако в конечном счете не утвердил, так как видел в них прежде всего комедийно-эстрадный дуэт. Но все же актеры появились в этой ленте: когда Ипполит включает телевизор, на экране идет «Соломенная шляпка» и мелькают танцующие Миронов и Гурченко.

2. Ирина Купченко и Олег Янковский — 7 фильмов

Олегу Янковскому и Ирине Купченко удалось поработать вместе в семи картинах. Им довелось играть мужа и жену в лентах «Обыкновенное чудо», «Поворот», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей» (1981). А через 19 лет они вновь стали киносупругами в режиссерском дебюте Олега Янковского «Приходи на меня посмотреть». Артисты так убедительно смотрелись на экране, что им частенько приписывали роман. Однако Купченко вот уже около 50 лет замужем за Василием Лановым, а Янковский с 1962 года был женат на Людмиле Зориной и прожил с ней до самой смерти.

3. Александр Абдулов и Ирина Алферова — 6 фильмов

Александра Абдулова и Ирину Алферову называли одной из самых красивых пар отечественного кинематографа. Они вместе сыграли в шести фильмах и нескольких спектаклях. Во многих работах их персонажей связывало чувство любви, в том числе в лентах «С любимыми не расставайтесь», «Предчувствие любви». А в 2007 году вышел сериал «Капкан», в котором актеры показали непростые отношения между мужем и женой. На протяжении 17 лет они были супругами и в реальной жизни. Возможно, именно поэтому их «химия» была очевидна и на экране.

4. Михаил Боярский и Алиса Фрейндлих — 8 фильмов

На счету Михаила Боярского и Алисы Фрейндлих много совместных работ: 8 фильмов, 2 мультфильма и 2 спектакля. Одними из самых ярких картин с их участием стали «Соломенная шляпка» и «Д`Артаньян и три мушкетера». В первой Михаил Сергеевич появился всего на несколько минут, но запомнился эффектной сценой с Алисой Бруновной. Ну а во второй он сыграл заглавную роль, а его партнерша перевоплотилась в королеву Франции Анну Австрийскую.

5. Юрий Никулин и Георгий Вицин — 10 фильмов

Юрий Никулин и Георгий Вицин — один из самых любимых дуэтов советского кинематографа. Они снялись вместе в 10 художественных картинах. Впервые тандем сложился в 1958 году в ленте «Девушка с гитарой». Затем последовали «Пес Барбос и необычный кросс» (1961), «Дайте жалобную книгу», «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», где компанию им составил Евгений Моргунов. Так актеры стали всенародно любимой троицей. Их персонажей чуть позднее использовали и разработчики компьютерных игр.

6. Нина Дорошина и Олег Ефремов — 5 фильмов

Олег Ефремов и Нина Дорошина сыграли вместе в пяти фильмах и одном спектакле. Их самые заметные общие работы — «Рядом с нами» и «Первый эшелон». Актриса Людмила Иванова, рассказывая о паре Ефремов — Дорошина, признавалась, что любовь к Олегу жила в сердце Нины всю жизнь. На момент знакомства актеров Ефремов уже был женат, поэтому их роман так и не получил развития. Однажды второй муж Дорошиной предложил ей снять фото Ефремова со стены. Она вспылила и резко ответила: «Вот ты отсюда и уйдешь. А Ефремов висел и будет висеть!» Изображение Олега Николаевича висело рядом с кроватью Нины Михайловны вплоть до ее кончины.

7. Александр Демьяненко и Наталья Селезнева — 5 фильмов

Эта пара полюбилась многим зрителям прежде всего благодаря комедиям «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» и «Иван Васильевич меняет профессию». Однако актеры снялись вместе еще в трех лентах: «По улицам комод водили», «Дом» (1995), «Клубничка» (1997). И в реальной жизни у Демьяненко и Селезневой были очень теплые отношения.

8. Михаил Пуговкин и Надежда Румянцева — 4 фильма

Самый яркий тандем Михаила Пуговкина и Надежды Румянцевой сложился в комедии «Девчата», которая стала их первой совместной работой. Далее последовали «Новогоднее похищение» (1969), «Факир на час» (1971) и «Женатый холостяк». Что интересно, они никогда не играли влюбленных, хотя разница в возрасте актеров составляла всего лишь 7 лет.

9. Лия Ахеджакова и Светлана Немоляева — 6 фильмов

Отлично смотрится на экране дуэт Лии Ахеджаковой и Светланы Немоляевой. Помимо того, что они снялись вместе в шести фильмах, в частности в «Служебном романе» (1977), «Гараже» и «Небесах обетованных», актрисы играли и в телеспектакле «Дядюшкин сон» (1981) по повести Достоевского.

10. Александр Ширвиндт и Михаил Державин — 6 фильмов

Александр Ширвиндт и Михаил Державин — это поистине уникальный тандем творческих людей. Они дружили с самого детства на протяжении 72 лет. Актеры снялись вместе в шести фильмах, сыграли в пяти телеспектаклях. Говоря об этом дуэте, зрители сразу же вспомнят их блестящую игру в ленте «Трое в лодке, не считая собаки». А их первое появление в кино состоялось в 1968 году в картине «Спасите утопающего». В 2018 году Михаил Державин скончался. На церемонии прощания с ним Александр Ширвиндт произнес речь об их дружбе: «72 года — дата не круглая, но большая. Думаю, люди опомнятся, куда-то нас внесут. Я эту медаль получу и тебе принесу».

11. Олег Табаков и Лев Дуров — 11 фильмов

Лев Дуров и Олег Табаков — еще одна любимая многими зрителями пара из отечественного кинематографа. Они снялись вместе в 11 картинах. Одной из самых известных их совместных работ считается «Сирота казанская». Голосом Олега Табакова разговаривает кот Матроскин, а голосом Льва Дурова — пес Шарик в мультфильме «Трое из Простоквашино», обожаемом всеми советскими и российскими не только детьми, но и взрослыми.