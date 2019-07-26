11 пар российских знаменитостей, которые приходятся друг другу родственниками

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Говорят, что яблоко от яблони недалеко падает. И хотя до сих пор нет четкого ответа на вопрос, передается ли талант на генетическом уровне, многие династии творческих людей это доказывают.

Не все известные лица спешат рассказывать о своих знаменитых родственниках в интервью (хотя и не скрывают родства). Мы в AdMe.ru изучили их биографии и нашли не только тех, кому талант мог передаться генетически, но и известных людей, которые породнились между собой.

Лариса Долина и Ирина Апексимова

Лариса Долина и Ирина Апексимова — троюродные сестры по материнской линии. О своем родстве они узнали во взрослом возрасте. Ирина говорит, что певица обижается на нее, так как она не принимает приглашения в гости (потому что не любит никуда ходить).

Ильины

Владимир и Александр Ильины — сыновья советского актера театра и кино Адольфа Ильина. Нелли, вторая жена Адольфа, и его внуки Илья, Алексей и Александр тоже выбрали актерскую профессию. Александра Ильина — младшего многие знают по роли Семена Лобанова в сериале «Интерны». Он и его брат Илья также являются участниками панк-группы «План Ломоносова». А вместе с отцом и братом Алексеем Александр Ильин — младший снимался в сериале «Острог. Дело Федора Сеченова».

Вера Брежнева и Александр Цекало

С 2008 по 2018 год Александр Цекало был женат на младшей сестре Веры Брежневой — Виктории. В браке у супругов родились 2 детей.

Зара и Валентина Матвиенко

Певица Зара — бывшая невестка Валентины Матвиенко. В 2004 году Зара вышла замуж за Сергея Матвиенко, сына Валентины, с которым прожила в браке полтора года.

Александр Збруев и Петр Федоров

Актер Петр Федоров приходится Александру Збруеву внучатым племянником. Старший брат Александра, Евгений Федоров, — родной дед Петра. В одном из интервью Петр Федоров говорил, что изначально не хотел идти по стопам родственников, но ни разу не пожалел об этом.

Георгий Вицин и Иван Мичурин

Полюбившийся многим советский актер Георгий Вицин — родственник известного русского биолога и селекционера Ивана Мичурина. В 1949 году актер женился на Тамаре Мичуриной, которая приходилась ученому племянницей.

Олег Газманов и Ефим Шифрин

Юморист Ефим Шифрин и певец Олег Газманов приходятся друг другу родственниками. Об этом Шифрин рассказал в эфире программы «Сегодня. День начинается» ведущему Родиону Газманову. Это стало неожиданностью не только для зрителей программы, но и для самого Родиона. Позже в передаче «Пусть говорят» Шифрин подтвердил этот факт, сообщив, что Олег Газманов — его четвероюродный племянник.

Олег Газманов и Сергей Мавроди

Марина, нынешняя жена Олега Газманова, была замужем за Вячеславом Мавроди, братом Сергея Мавроди. В 1997 году, когда его осудили, Вячеслав подал на развод. Их сына и Марину из роддома встречал уже Олег Газманов. Своей жене певец посвятил песни «Моя любовь» и «Единственная моя».

Чулпан Хаматова и Ольга Волкова

Ольга Волкова — бывшая свекровь Чулпан Хаматовой. С 1995 по 2002 год Чулпан была замужем за сыном Ольги Иваном. Пара уже давно развелась, но сумела сохранить теплые семейные отношения. Недавно Хаматова опубликовала пост в инстаграме, где называет Волкову мамой.

Евгений и Андрей Леоновы

Андрей Леонов — сын известного «джентльмена удачи» Евгения Леонова. В 2015 году на экраны вышел сериал о советской артистке цирка «Маргарита Назарова», в котором Андрей сыграл отца.

Никита Михалков и Василий Суриков

Никита Михалков (как и его брат Андрей Кончаловский) — прямые потомки Василия Сурикова. Известный художник является их прадедом по материнской линии.