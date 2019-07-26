11 пар российских знаменитостей, которые приходятся друг другу родственниками
Говорят, что яблоко от яблони недалеко падает. И хотя до сих пор нет четкого ответа на вопрос, передается ли талант на генетическом уровне, многие династии творческих людей это доказывают.
Не все известные лица спешат рассказывать о своих знаменитых родственниках в интервью (хотя и не скрывают родства). Мы в AdMe.ru изучили их биографии и нашли не только тех, кому талант мог передаться генетически, но и известных людей, которые породнились между собой.
Лариса Долина и Ирина Апексимова
Лариса Долина и Ирина Апексимова — троюродные сестры по материнской линии. О своем родстве они узнали во взрослом возрасте. Ирина говорит, что певица обижается на нее, так как она не принимает приглашения в гости (потому что не любит никуда ходить).
Ильины
Владимир и Александр Ильины — сыновья советского актера театра и кино Адольфа Ильина. Нелли, вторая жена Адольфа, и его внуки Илья, Алексей и Александр тоже выбрали актерскую профессию.
Александра Ильина — младшего многие знают по роли Семена Лобанова в сериале «Интерны». Он и его брат Илья также являются участниками панк-группы «План Ломоносова». А вместе с отцом и братом Алексеем Александр Ильин — младший снимался в сериале «Острог. Дело Федора Сеченова».
Вера Брежнева и Александр Цекало
С 2008 по 2018 год Александр Цекало был женат на младшей сестре Веры Брежневой — Виктории. В браке у супругов родились 2 детей.
Зара и Валентина Матвиенко
Певица Зара — бывшая невестка Валентины Матвиенко. В 2004 году Зара вышла замуж за Сергея Матвиенко, сына Валентины, с которым прожила в браке полтора года.
Александр Збруев и Петр Федоров
Актер Петр Федоров приходится Александру Збруеву внучатым племянником. Старший брат Александра, Евгений Федоров, — родной дед Петра.
В одном из интервью Петр Федоров говорил, что изначально не хотел идти по стопам родственников, но ни разу не пожалел об этом.
Георгий Вицин и Иван Мичурин
Полюбившийся многим советский актер Георгий Вицин — родственник известного русского биолога и селекционера Ивана Мичурина.
В 1949 году актер женился на Тамаре Мичуриной, которая приходилась ученому племянницей.
Олег Газманов и Ефим Шифрин
Юморист Ефим Шифрин и певец Олег Газманов приходятся друг другу родственниками. Об этом Шифрин рассказал в эфире программы «Сегодня. День начинается» ведущему Родиону Газманову.
Это стало неожиданностью не только для зрителей программы, но и для самого Родиона. Позже в передаче «Пусть говорят» Шифрин подтвердил этот факт, сообщив, что Олег Газманов — его четвероюродный племянник.
Олег Газманов и Сергей Мавроди
Марина, нынешняя жена Олега Газманова, была замужем за Вячеславом Мавроди, братом Сергея Мавроди. В 1997 году, когда его осудили, Вячеслав подал на развод. Их сына и Марину из роддома встречал уже Олег Газманов.
Своей жене певец посвятил песни «Моя любовь» и «Единственная моя».
Чулпан Хаматова и Ольга Волкова
Ольга Волкова — бывшая свекровь Чулпан Хаматовой. С 1995 по 2002 год Чулпан была замужем за сыном Ольги Иваном.
Пара уже давно развелась, но сумела сохранить теплые семейные отношения. Недавно Хаматова опубликовала пост в инстаграме, где называет Волкову мамой.
Евгений и Андрей Леоновы
Андрей Леонов — сын известного «джентльмена удачи» Евгения Леонова. В 2015 году на экраны вышел сериал о советской артистке цирка «Маргарита Назарова», в котором Андрей сыграл отца.
Никита Михалков и Василий Суриков
Никита Михалков (как и его брат Андрей Кончаловский) — прямые потомки Василия Сурикова. Известный художник является их прадедом по материнской линии.
Какие родственные связи стали для вас новостью, а о каких вы знали? И как вы считаете, передается ли ген таланта по наследству?