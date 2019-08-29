Мы нашли 11 пар российских знаменитостей, которых очень легко перепутать

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Всего на Земле проживает около 7,5–7,7 млрд человек. Ученые выяснили, что шанс существования в мире одной пары двойников составляет 1 к 135. Мы же, вдохновившись этой научной информацией, решили найти 13 пар российских звезд — близнецов, которые не состоят в родственных отношениях, но очень похожи друг на друга.