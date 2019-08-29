Мы нашли 11 пар российских знаменитостей, которых очень легко перепутать
Всего на Земле проживает около 7,5–7,7 млрд человек. Ученые выяснили, что шанс существования в мире одной пары двойников составляет 1 к 135. Мы же, вдохновившись этой научной информацией, решили найти 13 пар российских звезд — близнецов, которые не состоят в родственных отношениях, но очень похожи друг на друга.
Мы в AdMe.ru проштудировали несколько тематических форумов, посвященных этой теме, и готовы представить результат нашей работы.
1. Виктор Хориняк и Владимир Яглыч
2. Елена Исинбаева и Елена Ваенга
3. Влад Лисовец и Павел Воля
4. Дмитрий Ульянов и Анатолий Белый
5. Джиган и Артик
6. Павел Деревянко и Сергей Перегудов
© СуперБобровы. Народные мстители / Yellow, Black & White © Агент особого назначения 4 / Форвард-фильм
7. Константин Хабенский и Иван Стебунов
8. Аристарх Венес и Денис Бузин
9. Кирилл Кяро и Данила Якушев
10. Екатерина Гусева и Любовь Толкалина
11. Евгений Цыганов и Григорий Антипенко
Кого из российских знаменитостей вы постоянно путаете?