Мы нашли 11 пар российских знаменитостей, которых очень легко перепутать

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Всего на Земле проживает около 7,5–7,7 млрд человек. Ученые выяснили, что шанс существования в мире одной пары двойников составляет 1 к 135. Мы же, вдохновившись этой научной информацией, решили найти 13 пар российских звезд — близнецов, которые не состоят в родственных отношениях, но очень похожи друг на друга.

Мы в AdMe.ru проштудировали несколько тематических форумов, посвященных этой теме, и готовы представить результат нашей работы.

1. Виктор Хориняк и Владимир Яглыч

2. Елена Исинбаева и Елена Ваенга

3. Влад Лисовец и Павел Воля

4. Дмитрий Ульянов и Анатолий Белый

5. Джиган и Артик

6. Павел Деревянко и Сергей Перегудов

7. Константин Хабенский и Иван Стебунов

8. Аристарх Венес и Денис Бузин

9. Кирилл Кяро и Данила Якушев

10. Екатерина Гусева и Любовь Толкалина

11. Евгений Цыганов и Григорий Антипенко

Кого из российских знаменитостей вы постоянно путаете?

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