11 пар актеров, которые сыграли одни и те же роли, и мы не можем решить, кто лучше
Кинематографисты любят показывать на экране образ жизни знаковых личностей, которые оставили свой след в истории. Фильмы, посвященные одному и тому же человеку, могут выходить с периодичностью в несколько лет или последовательно друг за другом, если отмечается круглая дата. Каждый из актеров старается привнести что-то новое и необычное в образ, стараясь запомниться зрителю и показать характер своего персонажа максимально приближенным к реальности.
AdMe.ru сравнил то, как разные актеры выглядели в образе одной и той же известной личности.
Анна Муглалис и Одри Тоту в роли Коко Шанель
© Chanel Coco & Igor Stravinsky / Canal+ © East News Poland / East News © Coco avant Chanel / Warner Bros.
В том же году, 2009-м, вышла еще одна кинолента, посвященная творческому пути Габриэль Бонер. Режиссер Анн Фонтен сняла невероятно красивый и красочный фильм «Коко до Шанель». На этот раз образ модельера воплотила на экране актриса Одри Тоту.
Эмили Блант и Дженна Коулман в роли королевы Виктории
© The Young Victoria / GK Films © Portrait of Queen Victoria / Franz Xaver Winterhalter / wikipedia © Victoria / Mammoth Screen
Прототип королевы Виктории используется кинематографистами с завидной популярностью. С начала XX века вышло немало фильмов, где образ монаршей особы появлялся на экране в качестве главного или второстепенного персонажа.
В 2009 году в фильме «Молодая Виктория» роль
Роберт Паттинсон и Эдриан Броуди в роли Сальвадора Дали
© Little Ashes / Met Film Production © Leemage / East News © Midnight In Paris / Televisió de Catalunya
В 2008 году образ
Позднее в фильме
Джина Гершон и Пенелопа Крус в роли Донателлы Версаче
© House of Versace / MarVista Entertainment © OTERO ANDRES / SIPA / East News © American Crime Story / Fox 21 Television Studios
В 2013 году вышла биографическая драма «Дом Версаче», рассказывающая о возрождении модной империи после смерти брата
В 2018 году во втором сезоне сериала-антологии «Американская история преступлений» развитие событий происходит вокруг убийства Джанни Версаче. На этот раз образ Донателлы примерила на себя
Шерилин Фенн и Хелена Бонэм Картер в роли Элизабет Тейлор
© Liz: The Elizabeth Taylor Story / National Broadcasting Company © Screen Prod / Photononstop / East News © Burton and Taylor / British Broadcasting Corporation
В фильме 1995 года «Лиз: История Элизабет Тейлор» рассказывается о жизни
В 2013 году в прокат вышел фильм «Бертон и Тейлор», рассказывающий о непростых взаимоотношениях бывших супругов Ричарда и Элизабет. Влюбленную пару на экране сыграли Доминик Уэст и Хелена Бонэм Картер.
Эштон Кутчер и Майкл Фассбендер в роли Стива Джобса
Фильм «Джобс: Империя соблазна» появился в прокате в 2013 году. Еще до выхода картины все были поражены тем, насколько Эштон Кутчер похож на Стива Джобса. Актер также постарался перенять у своего прообраза манеру походки, поведения и речи.
В 2015 году на экраны вышел фильм «Стив Джобс», в котором главную роль сыграл Майкл Фассбендер. В отличие от своего предшественника Фассбендер не имеет заметного внешнего сходства с основателем корпорации Apple, но он с лихвой компенсирует этот недостаток прекрасной актерской игрой.
Кэти Холмс и Натали Портман в роли Жаклин Кеннеди
© The Kennedys / Muse Entertainment © Everett Collection / East News © Jackie / Fox Searchlight Pictures
Минисериал-хроника «Клан Кеннеди» 2011 года рассказывает о жизни семейства Кеннеди. Роль Жаклин была отдана Кэти Холмс. Отчасти этому послужило невероятное сходство между актрисой и первой леди.
В 2016 году Натали Портман появилась на экранах в фильме «Джеки» в образе Жаклин Кеннеди. Отсутствие внешнего сходства с прототипом не помешало Портман получить номинацию на «Оскар» за лучшую женскую роль.
Эвелин Буикс и Марион Котийяр в роли Эдит Пиаф
У большинства из нас образ
Бенедикт Камбербэтч и Уиллем Дефо в роли Ван Гога
© Van Gogh: Painted with Words / British Broadcasting Corporation © Self-portrait / Vincent van Gogh / wikimedia © At Eternity's Gate / Iconoclast
Уиллем Дефо также перевоплотился в художника в фильме 2018 года «Ван Гог. На пороге вечности». За свою работу над картиной Дефо был номинирован на получение премии «Оскар».
Женевьев О’Райли и Наоми Уоттс в роли принцессы Дианы
© Diana: Last Days of a Princess / The Learning Channel © Everett Collection / East News © Diana / Entertainment One
Немного иначе показана история в биографической драме «Диана: История любви» режиссера
Сьюзан Гриффитс и Мишель Уильямс в роли Мэрилин Монро
© Marilyn and Me / American Broadcasting Company © Screen Prod / Photononstop / East News © My Week With Marilyn / The Weinstein Company
Кто только не примерял на себя образ
В 2011 году роль Мэрилин Монро исполнила Мишель Уильямс в кинокартине «7 дней и ночей с Мэрилин». Внешнего сходства между актрисами не особенно много. Создатели фильма предпочли вольную интерпретацию событий, поэтому для них точное копирование образа было не так важно.
Какие воплощения, на ваш взгляд, были самыми удачными?