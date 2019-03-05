11 пар актеров, которые сыграли одни и те же роли, и мы не можем решить, кто лучше

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Кинематографисты любят показывать на экране образ жизни знаковых личностей, которые оставили свой след в истории. Фильмы, посвященные одному и тому же человеку, могут выходить с периодичностью в несколько лет или последовательно друг за другом, если отмечается круглая дата. Каждый из актеров старается привнести что-то новое и необычное в образ, стараясь запомниться зрителю и показать характер своего персонажа максимально приближенным к реальности.

AdMe.ru сравнил то, как разные актеры выглядели в образе одной и той же известной личности.

Анна Муглалис и Одри Тоту в роли Коко Шанель

Габриэль Бонер Шанель, известная всему миру как Коко Шанель, стала прообразом для нескольких фильмов. Уже снято как минимум 7 картин, в которых показаны моменты из жизни французского модельера. Среди них можно выделить фильм Жана Кунена «Коко Шанель и Игорь Стравинский», где главную роль исполнила Анна Муглалис.

В том же году, 2009-м, вышла еще одна кинолента, посвященная творческому пути Габриэль Бонер. Режиссер Анн Фонтен сняла невероятно красивый и красочный фильм «Коко до Шанель». На этот раз образ модельера воплотила на экране актриса Одри Тоту.

Эмили Блант и Дженна Коулман в роли королевы Виктории

Прототип королевы Виктории используется кинематографистами с завидной популярностью. С начала XX века вышло немало фильмов, где образ монаршей особы появлялся на экране в качестве главного или второстепенного персонажа.

В 2009 году в фильме «Молодая Виктория» роль королевы Британии исполнила актриса Эмили Блант. Позднее, в 2016–2017 годах, был снят сериал «Виктория», посвященный ранним годам ее правления. В нем Ее Величество сыграла Дженна Коулман.

Роберт Паттинсон и Эдриан Броуди в роли Сальвадора Дали

В 2008 году образ Сальвадора Дали воплотил на экране Роберт Паттинсон в кинокартине Пола Моррисона «Отголоски прошлого». Сюжет показывает самые ранние годы творчества Дали и раскрывает тайны его личной жизни.

Позднее в фильме Вуди Аллена «Полночь в Париже» эпизодическую роль эпатажного художника сыграл Эдриан Броуди. Несмотря на кратковременное появление на экране, Броуди смог передать характерные особенности Дали в полной мере.

Джина Гершон и Пенелопа Крус в роли Донателлы Версаче

В 2013 году вышла биографическая драма «Дом Версаче», рассказывающая о возрождении модной империи после смерти брата Донателлы Джанни Версаче. Критики и зрители с хвалебными отзывами приняли игру исполнительницы главной роли Джины Гершон. Помимо внешнего сходства актрисе удалось верно передать характер модельера.

В 2018 году во втором сезоне сериала-антологии «Американская история преступлений» развитие событий происходит вокруг убийства Джанни Версаче. На этот раз образ Донателлы примерила на себя Пенелопа Крус.

Шерилин Фенн и Хелена Бонэм Картер в роли Элизабет Тейлор

В фильме 1995 года «Лиз: История Элизабет Тейлор» рассказывается о жизни Элизабет Тейлор, одной из ярчайших актрис Голливуда. Исполнить главную роль представилась возможность Шерилин Фенн. Многие после выхода картины на экраны отмечали внешнее сходство актрис.

В 2013 году в прокат вышел фильм «Бертон и Тейлор», рассказывающий о непростых взаимоотношениях бывших супругов Ричарда и Элизабет. Влюбленную пару на экране сыграли Доминик Уэст и Хелена Бонэм Картер.

Эштон Кутчер и Майкл Фассбендер в роли Стива Джобса

Фильм «Джобс: Империя соблазна» появился в прокате в 2013 году. Еще до выхода картины все были поражены тем, насколько Эштон Кутчер похож на Стива Джобса. Актер также постарался перенять у своего прообраза манеру походки, поведения и речи.

В 2015 году на экраны вышел фильм «Стив Джобс», в котором главную роль сыграл Майкл Фассбендер. В отличие от своего предшественника Фассбендер не имеет заметного внешнего сходства с основателем корпорации Apple, но он с лихвой компенсирует этот недостаток прекрасной актерской игрой.

Кэти Холмс и Натали Портман в роли Жаклин Кеннеди

Минисериал-хроника «Клан Кеннеди» 2011 года рассказывает о жизни семейства Кеннеди. Роль Жаклин была отдана Кэти Холмс. Отчасти этому послужило невероятное сходство между актрисой и первой леди.

В 2016 году Натали Портман появилась на экранах в фильме «Джеки» в образе Жаклин Кеннеди. Отсутствие внешнего сходства с прототипом не помешало Портман получить номинацию на «Оскар» за лучшую женскую роль.

Эвелин Буикс и Марион Котийяр в роли Эдит Пиаф

У большинства из нас образ Эдит Пиаф в кино ассоциируется с актрисой Марион Котийяр и ее ролью в фильме 2007 года «Жизнь в розовом цвете». Однако задолго до этого, в 1983 году, Эвелин Буикс уже играла на экране именитую французскую певицу в кинокартине «Эдит и Марсель». В ней рассказывается о любовной связи между Эдит Пиаф и боксером Марселем Серданом.

Бенедикт Камбербэтч и Уиллем Дефо в роли Ван Гога

Ван Гог, пожалуй, один из самых популярных художников среди кинематографистов. С завидной регулярностью на экраны выходят фильмы о жизни творца и его творчестве. В 2010 году Бенедикт Камбербэтч исполнил роль Ван Гога в биографической драме «Ван Гог: Портрет, написанный словами».

Уиллем Дефо также перевоплотился в художника в фильме 2018 года «Ван Гог. На пороге вечности». За свою работу над картиной Дефо был номинирован на получение премии «Оскар».

Женевьев О’Райли и Наоми Уоттс в роли принцессы Дианы

Ирландская актриса Женевьев О’Райли сыграла роль принцессы Дианы в фильме 2007 года «Диана: Последние дни принцессы». Сюжет основан на событиях последнего лета вплоть до трагических обстоятельств августа 1997 года.

Немного иначе показана история в биографической драме «Диана: История любви» режиссера Оливера Хиршбигеля, вышедшей в 2013 году. В ней повествуется о романе принцессы Уэльской и кардиохирурга Хасната Хана за 2 года до аварии. Главную роль в фильме исполнила Наоми Уоттс.

Сьюзан Гриффитс и Мишель Уильямс в роли Мэрилин Монро

Кто только не примерял на себя образ Мэрилин Монро. Его используют и в рекламе, и в фотосессиях, и в музыкальных клипах, и, конечно же, в кино. Например, в 1991 году в фильме «Мэрилин и я» белокурую красавицу сыграла Сьюзан Гриффитс. Этот образ считается одним из самых похожих с точки зрения внешности.

В 2011 году роль Мэрилин Монро исполнила Мишель Уильямс в кинокартине «7 дней и ночей с Мэрилин». Внешнего сходства между актрисами не особенно много. Создатели фильма предпочли вольную интерпретацию событий, поэтому для них точное копирование образа было не так важно.

Какие воплощения, на ваш взгляд, были самыми удачными?

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