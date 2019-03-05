11 пар актеров, которые сыграли одни и те же роли, и мы не можем решить, кто лучше

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Кинематографисты любят показывать на экране образ жизни знаковых личностей, которые оставили свой след в истории. Фильмы, посвященные одному и тому же человеку, могут выходить с периодичностью в несколько лет или последовательно друг за другом, если отмечается круглая дата. Каждый из актеров старается привнести что-то новое и необычное в образ, стараясь запомниться зрителю и показать характер своего персонажа максимально приближенным к реальности.

AdMe.ru сравнил то, как разные актеры выглядели в образе одной и той же известной личности.

Анна Муглалис и Одри Тоту в роли Коко Шанель

Габриэль Бонер Шанель , известная всему миру как Коко Шанель, стала прообразом для нескольких фильмов. Уже снято как минимум 7 картин, в которых показаны моменты из жизни французского модельера. Среди них можно выделить фильм Жана Кунена «Коко Шанель и Игорь Стравинский », где главную роль исполнила Анна Муглалис. В том же году, 2009-м, вышла еще одна кинолента, посвященная творческому пути Габриэль Бонер. Режиссер Анн Фонтен сняла невероятно красивый и красочный фильм «Коко до Шанель». На этот раз образ модельера воплотила на экране актриса Одри Тоту.

Эмили Блант и Дженна Коулман в роли королевы Виктории

Прототип королевы Виктории используется кинематографистами с завидной популярностью. С начала XX века вышло немало фильмов, где образ монаршей особы появлялся на экране в качестве главного или второстепенного персонажа. В 2009 году в фильме «Молодая Виктория» роль королевы Британии исполнила актриса Эмили Блант . Позднее, в 2016–2017 годах, был снят сериал «Виктория», посвященный ранним годам ее правления. В нем Ее Величество сыграла Дженна Коулман.

Роберт Паттинсон и Эдриан Броуди в роли Сальвадора Дали

В 2008 году образ Сальвадора Дали воплотил на экране Роберт Паттинсон в кинокартине Пола Моррисона «Отголоски прошлого». Сюжет показывает самые ранние годы творчества Дали и раскрывает тайны его личной жизни. Позднее в фильме Вуди Аллена « Полночь в Париже » эпизодическую роль эпатажного художника сыграл Эдриан Броуди . Несмотря на кратковременное появление на экране, Броуди смог передать характерные особенности Дали в полной мере.

Джина Гершон и Пенелопа Крус в роли Донателлы Версаче

В 2013 году вышла биографическая драма «Дом Версаче», рассказывающая о возрождении модной империи после смерти брата Донателлы Джанни Версаче . Критики и зрители с хвалебными отзывами приняли игру исполнительницы главной роли Джины Гершон . Помимо внешнего сходства актрисе удалось верно передать характер модельера. В 2018 году во втором сезоне сериала-антологии «Американская история преступлений» развитие событий происходит вокруг убийства Джанни Версаче. На этот раз образ Донателлы примерила на себя Пенелопа Крус .

Шерилин Фенн и Хелена Бонэм Картер в роли Элизабет Тейлор

В фильме 1995 года «Лиз: История Элизабет Тейлор» рассказывается о жизни Элизабет Тейлор , одной из ярчайших актрис Голливуда . Исполнить главную роль представилась возможность Шерилин Фенн . Многие после выхода картины на экраны отмечали внешнее сходство актрис. В 2013 году в прокат вышел фильм «Бертон и Тейлор», рассказывающий о непростых взаимоотношениях бывших супругов Ричарда и Элизабет. Влюбленную пару на экране сыграли Доминик Уэст и Хелена Бонэм Картер.

Эштон Кутчер и Майкл Фассбендер в роли Стива Джобса

Фильм «Джобс: Империя соблазна» появился в прокате в 2013 году. Еще до выхода картины все были поражены тем, насколько Эштон Кутчер похож на Стива Джобса. Актер также постарался перенять у своего прообраза манеру походки, поведения и речи. В 2015 году на экраны вышел фильм «Стив Джобс», в котором главную роль сыграл Майкл Фассбендер. В отличие от своего предшественника Фассбендер не имеет заметного внешнего сходства с основателем корпорации Apple, но он с лихвой компенсирует этот недостаток прекрасной актерской игрой.

Кэти Холмс и Натали Портман в роли Жаклин Кеннеди

Минисериал-хроника «Клан Кеннеди» 2011 года рассказывает о жизни семейства Кеннеди. Роль Жаклин была отдана Кэти Холмс. Отчасти этому послужило невероятное сходство между актрисой и первой леди. В 2016 году Натали Портман появилась на экранах в фильме «Джеки» в образе Жаклин Кеннеди. Отсутствие внешнего сходства с прототипом не помешало Портман получить номинацию на «Оскар» за лучшую женскую роль.

Эвелин Буикс и Марион Котийяр в роли Эдит Пиаф

У большинства из нас образ Эдит Пиаф в кино ассоциируется с актрисой Марион Котийяр и ее ролью в фильме 2007 года «Жизнь в розовом цвете». Однако задолго до этого, в 1983 году, Эвелин Буикс уже играла на экране именитую французскую певицу в кинокартине «Эдит и Марсель». В ней рассказывается о любовной связи между Эдит Пиаф и боксером Марселем Серданом .

Бенедикт Камбербэтч и Уиллем Дефо в роли Ван Гога

Ван Гог , пожалуй, один из самых популярных художников среди кинематографистов. С завидной регулярностью на экраны выходят фильмы о жизни творца и его творчестве. В 2010 году Бенедикт Камбербэтч исполнил роль Ван Гога в биографической драме «Ван Гог: Портрет, написанный словами». Уиллем Дефо также перевоплотился в художника в фильме 2018 года «Ван Гог. На пороге вечности». За свою работу над картиной Дефо был номинирован на получение премии «Оскар».

Женевьев О’Райли и Наоми Уоттс в роли принцессы Дианы

Ирландская актриса Женевьев О’Райли сыграла роль принцессы Дианы в фильме 2007 года « Диана: Последние дни принцессы ». Сюжет основан на событиях последнего лета вплоть до трагических обстоятельств августа 1997 года. Немного иначе показана история в биографической драме «Диана: История любви» режиссера Оливера Хиршбигеля, вышедшей в 2013 году. В ней повествуется о романе принцессы Уэльской и кардиохирурга Хасната Хана за 2 года до аварии . Главную роль в фильме исполнила Наоми Уоттс .

Сьюзан Гриффитс и Мишель Уильямс в роли Мэрилин Монро

Кто только не примерял на себя образ Мэрилин Монро . Его используют и в рекламе, и в фотосессиях, и в музыкальных клипах, и, конечно же, в кино. Например, в 1991 году в фильме «Мэрилин и я» белокурую красавицу сыграла Сьюзан Гриффитс. Этот образ считается одним из самых похожих с точки зрения внешности. В 2011 году роль Мэрилин Монро исполнила Мишель Уильямс в кинокартине «7 дней и ночей с Мэрилин». Внешнего сходства между актрисами не особенно много. Создатели фильма предпочли вольную интерпретацию событий, поэтому для них точное копирование образа было не так важно.