11 случаев, когда художники по костюмам превзошли самих себя и сделали для наших актеров безупречные наряды

Фэнтези и исторические фильмы привлекают зрителей не только захватывающим сюжетом, но и роскошными нарядами, без которых невозможно представить эти два жанра. Все мы помним костюмы из «Игры престолов» или «Титаника». Но в отечественном кинематографе тоже есть проекты, в которых работа художников по костюмам достойна высших похвал.

Мы в AdMe.ru вспомнили наши фильмы и сериалы, герои которых блистали в самых дивных нарядах.

Годунов (2018)

Команда художников по костюмам во главе с Натальей Салтыковой сделала ставку на историческую достоверность. За основу взяли миниатюры из летописи и старинные иконы. Сукно закупали в Стамбуле, поскольку там до сих пор делают материал, который составом и узорами максимально напоминает ткань из средневековой Руси. Пуговицы ручной работы привезли из Индии, а натуральный речной жемчуг — из Китая.

Шелк — дело рук мастеров Новоспасского монастыря, а над сапогами трудились обувщики из Санкт-Петербурга. Наряды, украшенные драгоценными камнями, натуральными мехами и золотыми нитями, шились полтора года.

Кровавая барыня (2017)

Платья для героини Юлии Снигирь шили с нуля, но некоторые наряды взяли из известных кинопроектов, таких как «Гардемарины, вперед!» и «Михайло Ломоносов». Часть костюмов привезли из Праги и Вены: это настоящие раритеты, которым уже больше 30 лет, а они все еще в превосходном состоянии.

Великая (2015)

По словам художника по костюмам Татьяны Барановой, часть нарядов они арендовали в Италии. Для съемок заказали костюмы, которые мелькали в фильмах «Мария-Антуанетта» и «Эпоха невинности». А мантия и платья для венчания и коронации — это точные копии тех, что носила сама императрица.

Последний богатырь (2017)

Для создания образа вероломной колдуньи Варвары художники по костюмам обратились к разнообразным оттенкам фиолетового. За этим цветом еще со времен диснеевской «Белоснежки» закрепилась связь с волшебством и магией. А поскольку Варвара еще и воительница, для нее сделали бармицу (кольчужная сетка и оплечье).

Стиляги (2008)

Перед художником по костюмам Александром Осиповым стояла непростая задача — максимально достоверно воссоздать дух 50-х годов. В ходе работы выяснилось, что современные костюмы довольно похожи на то, что носили бесшабашные модники прошлого века.

Чтобы зрителям была понятна эпатажность моды тех времен, авторы утрировали внешний вид «жлобов» и «стиляг». Актеры, в свою очередь, старались не выходить из образа даже в перерывах между съемками сцен. Для лучшего погружения в роли они надевали нижнее белье послевоенного покроя.

Адмиралъ (2008)

В 2008 году на экраны вышла историческая драма, для которой изготовили больше тысячи нарядов. Художник по костюмам Мария Мордкович рассказала, что команда предварительно просматривала фотографии и журналы мод времен Гражданской войны, изучала кинохронику.

Северный ветер (2020)

Для нового фильма Ренаты Литвиновой костюмы создавала целая плеяда именитых дизайнеров: Алиса и Юлия Рубан, а также хороший друг Литвиновой креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия.

«Все костюмы для моей героини сделал Демна Гвасалия. Например, у этого красного платья он сделал хвост 13 м — по количеству новых годов в сценарии и по количеству цифр на циферблате семейных часов Северного клана», — поделилась Литвинова в своем инстаграме.

Угрюм-река (2021)

В одном из интервью художник по костюмам Лариса Лебедева рассказала, как создавалась одежда для персонажей. «При подготовке сериала работали фактуровщики — специальные люди, которые „фактурят“ костюм до нужной степени. Когда нет возможности прибегнуть к их помощи, мы делаем это самостоятельно. Есть разные грязи: коричневые, бежевые, серые, порошковые, жирные. Делается все вручную, тяжело и грязно. Иногда материал поджигается или обрабатывается паяльной лампой, в ход идут все подручные средства».

Союз спасения (2019)

Костюмы для этой военной кинокартины делали в нескольких мастерских под контролем исторических консультантов. Для этого даже специально изготовили сукно по технологиям того времени. Все офицерские пояса плели отдельно и воссоздавали ордена для каждого героя вручную.

Анна-детективъ (2016 — настоящее время)

Для героини Юлии Такшиной сделали специальный корсет образца XIX века. «Мне пошили корсет по всем канонам того времени, и этот корсет был сделан с железными прутьями. Дышать было проблематично. Принимать пищу в корсетах тоже невозможно. Правда, со временем привыкаешь, это даже помогает вжиться в образ». Над образом главной героини сериала в исполнении Александры Никифоровой тоже провели кропотливую работу.

Конек-горбунок (2021)

Все ткани для костюмов художницы Надежда Васильева и Ольга Михайлова привезли из Индии. Там же они нашли старинные сари: «Они сделаны с металлической нитью и поэтому очень тяжелые, так что из них мы шили кафтан Ивану и сарафаны. Они сидят по-другому — тяжестью своей дают стать и переливаются». Из сари сшит и наряд Царь-девицы для пира. Героиню Паулины Андреевой специально нарядили не в классические одежды русской царевны, а в наряд европейской принцессы. Ведь Иван отправился искать девицу за тридевять земель.

Особое внимание уделили украшениям, пришитым к роскошному платью: «Из пластика отлили детали, в которые были вкраплены железные цветы. Это настоящие живые растения, сорванные где-то во дворе: репейник, колосья, листья одуванчиков, веточки. Они были гальванизированы, покрыты металлом, и мы их вживили в пластик».

Художник по костюмам Надежда Васильева хотела, чтобы Иван «смотрелся героем, а не парнем в косоворотке». Она решила взять за основу образ Сергея Бодрова из фильма «Брат»: «Связали полотно и из него сделали рубашку, повторив общее впечатление от того свитера. Добавили ситцевую пуговицу, сделали форму воротника и кучу зацепок и ниток, чтобы подчеркнуть крестьянское происхождение».

Все шапки в сказке уникальные, сваляны и вышиты вручную. У некоторых из них есть специальные моторчики, которые вращают прикрепленные сверху механизмы. Также создатели добавили костюмам говорящие детали, которые указывают на профессии героев.