11 отечественных фильмов для тех, кто устал от голливудских блокбастеров

Многие популярные фильмы напоминают друг друга. Иногда кажется, что сценаристы ленятся придумывать новые сюжеты и просто заимствуют идеи у своих коллег. В поисках оригинальных историй стоит обратить внимание на отечественный кинематограф.

Именно так и сделали мы в AdMe.ru, выбрав для просмотра несколько российских фильмов. Уверены, некоторые из них заинтересуют и вас.

Война Анны

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,9 «Война Анны» — драма Алексея Федорченко, которая признана лучшим российским фильмом 2018 года (премии «Золотой орел», «Ника» и «Белый слон»). Картина переносит зрителей в 1941 год и показывает войну глазами маленькой Анны. Семья главной героини трагически погибла, сама же девочка чудом осталась жива и спряталась в нерабочем камине в кабинете географии старой поселковой школы. Этот камин стал ее новым домом и убежищем на время войны. В нем девочка проведет годы в ожидании мира и сможет не только выжить, но и остаться человеком.

Доктор Лиза

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,8 Эта картина посвящена памяти российского общественного деятеля, филантропа и врача-реаниматолога Елизаветы Петровны Глинки. Фильм показывает один день из ее жизни. Женщина готовится отпраздновать 30-ю годовщину свадьбы, но даже свой выходной начинает с поездки в фонд «Свободная помощь», который принимает пациентов. Оказавшись на рабочем месте, доктор Лиза забывает об отдыхе. Она даже не представляет, какими непредвиденными обстоятельствами и неожиданными встречами наполнится ее день.

Иваны, помнящие родство

Рейтинг «КиноПоиска» — 8,6 «Иваны, помнящие родство» — киноальманах, который состоит из нескольких короткометражек, объединенных темой путешествия на поезде. Плацкартные вагоны, в которых разворачиваются события в киноновеллах, олицетворяют Россию в миниатюре. Одна из ключевых короткометражек рассказывает о жизни вахтовика Ивана, который преодолевает 9 тыс. километров, чтобы вернутся домой. Главный герой отправляется в долгий, насыщенный событиями путь, на котором ему встречается много интересных людей — каждый со своей историей. Сквозь них Иван видит настоящее лицо его родины.

Лев Яшин. Вратарь моей мечты

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,9 Лев Яшин — советский вратарь, лучший голкипер прошлого века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Именно ему посвящен фильм Василия Чигинского. Лента переносит зрителей в 1971 год. Яшин ждет свой прощальный матч, на котором будут присутствовать звезды мирового футбола. В преддверии этого события футболист вспоминает свою карьеру и возвращается мыслями в прошлое.

Калашников

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5 «Калашников» — биографический фильм Константина Буслова о конструкторе-самоучке Михаиле Калашникове. После тяжелого ранения в бою старший сержант попадает в госпиталь. Там он решает заняться изобретательной деятельностью. Вскоре Калашников начинает принимать участие в конкурсах, где на равных соревнуется с профессионалами и доказывает, что может стать лучшим.

Великий северный путь

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5 «Великий северный путь» — документальная картина путешественника и этнографа Леонида Круглова, который повторяил легендарный маршрут русского исследователя Северной и Восточной Сибири Семена Дежнева. Вместе с командой режиссер преодолел 10 тыс. километров и смог показать красоту и уникальность этой местности. Круглов рассказал, как живут люди на арктических широтах.

Конференция

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,9 В основе фильма лежат трагические события, которые произошли в 2002 году в московском театре на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост». Музыкальное представление прерывается появлением преступников, которые берут зрителей в заложники. Главная героиня картины Наталья уговаривает террористов отпустить ее в туалет. Так женщине удается сбежать. Но в здании остается сын Натальи. Героиня спасает свою жизнь, но позже понимает, что совершила фатальную ошибку, оставив ребенка. Она видит только один способ искупить вину.

Со дна вершины

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,7 «Со дна вершины» — биографическая спортивная драма, которая рассказывает историю паралимпийского чемпиона 1994 и 1998 годов по горнолыжному спорту Алексея Мошкина. Зритель знакомится с героем, когда ему исполняется 17 лет. Алексей — чемпион школьной сборной по горным лыжам и подающий большие надежды спортсмен. Но трагическая случайность, которая происходит по вине его друга Кости, становится для главного героя проверкой на прочность.

Человек из Подольска

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6 Комедийно-драматический фильм удивит зрителей рассказом о Николае, который работает в районной газете, но мечтает о музыкальной карьере. Однажды внезапно его задерживает полиция и привозит в участок. Вместо того чтобы предъявить обвинение в преступлении, стражи закона используют опросник, который помогает Николаю разобраться в себе.

От печали до радости

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1 Молодой человек Паша влюбляется в женщину, которая старше его по возрасту. Люба к тому же воспитывает троих детей. Родители Паши против нового романа сына. Они пытаются сделать все, чтобы помешать его отношениям и убедить парня: Люба ему не пара. Но главный герой не готов идти на поводу у мамы и папы — он собрался бороться за свое счастье.

Хеппи-энд

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1 «Хеппи-энд» — комедия Евгения Шелякина, которая повествует о 3 неделях жизни российского пенсионера в Таиланде. Главный герой оказывается в экзотической стране без денег, документов и вещей. Он не помнит, как прилетел в страну, но теперь обязан как-то выживать на новом месте. Пенсионеру предстоит приспособиться к незнакомой местности и вспомнить, кто он такой.