11 остросюжетных детективов, которые заставят ваши нервы искриться от напряжения

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Если вам кажется, что уже ничто не может вас удивить и впечатлить, позвольте не согласиться. Специально для тех, кто любит лихие твисты в фильмах, обожает, когда сюжетные ходы со свистом заносит на поворотах, а концовка и вовсе оставляет с отвисшей челюстью, мы создали эту подборку интригующих, динамичных и безусловно качественных детективов, способных подарить каждому киноману несколько часов приятного досуга.

AdMe.ru считает, что всем нам иногда нужно взбодриться и поднапрячь мозги, а детективные головоломки — один из лучших способов сделать это. Поэтому мы собрали 11 фильмов, которым определенно стоит посвятить свое время уже сегодня.

Пассажир (The Commuter), 2018

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5

Рейтинг IMDb — 6,3 Главный герой Майкл (Лиам Нисон) в прошлом был полицейским, а ныне вот уж 10 лет является обычным семьянином и офисным работником. Однако жизнь подставила ему подножку в виде лишения возможности продолжать карьеру и насильственного провода на пенсию, из-за чего он оказывается не у дел со множеством долгов и ипотекой. Обремененный тягостными думами, мужчина возвращается домой на поезде, на котором он ездил долгие годы и в котором знал в лицо, кажется, почти каждого пассажира. Неожиданно он получает заманчивое, но очень неоднозначное предложение от загадочной незнакомки (Вера Фармига), суть которого состоит в прохождении сиюминутного квеста. Победа в нем сулит Майклу целых $ 100 тыс., которые могли бы решить значительную часть его финансовых проблем. Так Майкл оказывается втянутым в запутанную и динамичную историю с непредсказуемым для всех участников финалом.

Охота на воров (Den of Thieves), 2018

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,7

Рейтинг IMDb — 7,0 Этот фильм повествует о руководителе элитного подразделения полиции Лос-Анджелеса (Джерард Батлер), который ежедневно доказывает как своим коллегам, так и криминальному миру, насколько сильна и профессиональна его команда по сравнению с теми, на кого они охотятся. Однажды он узнает о намерении именитого и неуловимого преступника совершить дерзкое и масштабное ограбление Федерального резервного банка США и решает предотвратить это нападение любой ценой и в обход любых правил. Начинается сложнейшая операция по поимке легендарного грабителя и сильнейшее противостояние между двумя гордыми авторитетами, которое держит в напряжении до последнего кадра.

Оно приходит ночью (It Comes at Night), 2017

Рейтинг «КиноПоиска» — 5,8

Рейтинг IMDb — 6,2 Цивилизацию поразила загадочная эпидемия, которая превращает инфицированных людей в агрессивных монстров. Спасаясь от гибели, главный герой по имени Пол (Джоэл Эдгертон) вместе с сыном и женой решает обосноваться в загородном доме. Кажется, что они нашли идеальное убежище, окруженное и отрезанное от мира густым лесом. Жизнь становится относительно спокойной, они дополнительно страхуются сводом четких правил и установок, главной из которых является запрет на выход из дома по ночам. Но однажды к ним на порог являются незнакомцы... С этого момента мы оказываемся свидетелями интригующей драмы с элементами детектива, которая развивается между действующими лицами на фоне постапокалипсиса. А он, как известно, делает взаимоотношения между людьми максимально натянутыми и заставляет пересмотреть привычные понятия о дружбе, доверии и взаимовыручке.

Взрывная блондинка (Atomic Blonde), 2017

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,4

Рейтинг IMDb — 6,7 Этот фильм придется по душе всем любителям неуловимых, практически непобедимых и чертовски талантливых шпионов. Агент Лоррейн Бротон (Шарлиз Терон) по праву считается настоящим бриллиантом в короне Секретной разведывательной службы Ее Величества, ведь она не только мастер шпионажа, но и бомбически сексуальная и опасная женщина, которая способна пустить в ход десятки своих уникальных умений в процессе выполнения сложнейших миссий. В этот раз ее направили в беспокойный Берлин с заданием вернуть бесценное досье. Для увеличения шансов на успех ей, привыкшей работать в одиночку, приходится объединиться с экстравагантным агентом под прикрытием Дэвидом Персивалем (Джеймс Макэвой). Вместе им предстоит пройти через целый ряд смертельно опасных шпионских игр и постараться выбраться из стремительно развивающейся заварушки живыми.

Дикая история (El bar), 2016

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,1

Рейтинг IMDb — 6,3 В этом трагикомическом и поистине хулиганском детективе рассказывается о разношерстной группе людей, которые оказались изолированы в кафе из-за появившегося снаружи таинственного снайпера, отстреливающего каждого человека, осмелившегося выйти за дверь. Среди отрезанных от мира и до смерти напуганных людей начинают разгораться нешуточные страсти. Возникают вполне закономерные вопросы: кто такой этот стрелок, почему его выбор пал именно на это кафе и на них, не сводит ли он личные счеты с кем-то из присутствующих? А может, источник угрозы и вовсе находится внутри компании? Зрителю предстоит разгадать все эти загадки вместе с заложниками ситуации и при этом насладиться драйвом, задором, а иногда и абсурдностью всего происходящего.

Аноним (Anonymous), 2011

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,4

Рейтинг IMDb — 6,9 Имя Шекспира и ныне окутано тайной и порождает множество предположений и теорий. К примеру, некоторые исследователи шекспировского вопроса считают, что «Уильям Шекспир» — это всего лишь псевдоним, а по поводу настоящего имени автора знаменитых пьес выдвигают множество различных догадок. Сюжет данного фильма основан на оксфордианской теории (только не читайте о ней до того, как посмотрите фильм, чтобы не испортить себе впечатление). Лента даст совершенно неожиданный ответ на вопрос о том, кто же на самом деле скрывался за всемирно известным именем. И стоит отметить, что в здесь не будет претензии на то, что это истина в последней инстанции, а лишь приведена интригующая, красивая и завораживающая трактовка режиссера.

Скрюченный домишко (Crooked House), 2017

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,4

Рейтинг IMDb — 6,3 Произошло несчастье: в своем собственном поместье был отравлен успешный бизнесмен Аристид Леонидис (Джино Пиччано). София (Стефани Мартини), внучка погибшего, приглашает в дом частного детектива, а в прошлом своего любовника Чарльза Хейуорда (Макс Айронс), чтобы тот в течение нескольких дней расследовал леденящее кровь преступление и разоблачил убийцу. Взявшись за расследование, Чарльз вскоре выясняет, что все обитатели дома далеко не так просты, как кажется, и у каждого из них был мотив устранить олигарха, причем даже у самой Софии. Фильм снят по одноименному роману легендарной Агаты Кристи и однозначно рекомендован всем любителям атмосферного детективного кино с английским характером.

Операция «Арго» (Argo), 2012

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,5

Рейтинг IMDb — 7,7 Сложные отношения между Ираном и США обостряются: иранцы недовольны тем, что власти Америки отказываются выдать бывшего шаха на публичный суд. Люди бунтуют, и 4 ноября 1979 года революция достигает своего апогея: исламисты штурмуют и захватывают посольство США в Тегеране, взяв в заложники более 50 человек. В этом хаосе 6 американцам все же удается ускользнуть, и они укрываются в доме посла Канады, но их обнаружение и все вытекающие отсюда последствия являются лишь вопросом времени. Специалисту ЦРУ по тайному вывозу людей из страны Тони Мендесу (Бен Аффлек) поручают вызволить их, и он разрабатывает рискованный, безрассудный и, пожалуй, самый экстравагантный план по их безопасной эвакуации. Вместе с главным героем зрителю предстоит окунуться в головокружительную и крайне напряженную атмосферу этой сложнейшей миссии. Интересный факт — фильм основан на реальных событиях, хотя после его просмотра так и хочется воскликнуть: «Не может быть, такое возможно только в кино!»

Счастливого дня смерти (Happy Death Day), 2017

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5

Рейтинг IMDb — 6,5 Каждый в университете мечтал попасть на день рождения красавицы и умницы Триш (Джессика Рот), но праздник оказывается сильно подпорчен тем фактом, что ее убивает незнакомец в маске. Однако судьба сжалилась (или позабавилась?) над девушкой и преподнесла ей неожиданный подарок: Триш попадает во временную петлю и вынуждена раз за разом умирать от рук загадочного убийцы, который подлавливает ее при любых обстоятельствах. Спустя время Триш начинает понимать, что спасти ее может разоблачение человека, который охотится за ней. Только вот незадача: оказывается, недолюбливали девушку и завидовали ей очень и очень многие. Сюжет вбирает в себя впечатляющий набор жанров: фантастика, черная комедия, ужасы, триллер, детектив. Это удивительно веселое, динамичное и тем не менее интригующее зрелище отлично подойдет для приятного вечернего кинопросмотра.

Не в себе (Unsane), 2018

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5

Рейтинг IMDb — 6,4 Молодой девушке Сойер Валентини (Клэр Фой) сильно не везет: ей приходится начинать жизнь с чистого листа и бежать из города от маниакальной любви некоего Дэвида Страйна (Джошуа Леонард). Но реабилитация требует времени и участия других людей, поэтому она ходит к психиатру за разговорами и лекарствами. И здесь жизнь снова бьет девушку под дых: из-за нелепой случайности и неосторожной фразы она оказывается пациенткой психиатрической лечебницы, где из-за нечестной политики руководства, стремящегося держать людей как можно дольше ради выплат, оказывается в ловушке. Что еще хуже, там она снова сталкивается со своим главным страхом, но ей никто не верит. А может, ей все это только кажется? Вместе с героиней зрителю предстоит препарировать хитросплетения ее психического состояния и выяснить, что за чертовщина творится вокруг, а главное — реален ли ее враг. Фильм непременно покорит вас не только тонким психологизмом, но и атмосферой безумия и абсурда.

Визит инспектора (An Inspector Calls), 2015