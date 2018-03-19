11 основанных на реальных событиях фильмов, которые кое-что от нас скрыли
Для того чтобы снять фильм, основанный на реальных событиях, режиссеры порой погружаются в историю с головой и изучают ее не один десяток лет. Но, вопреки стремлению к документальности, реальные события подвергаются изменениям, герои переезжают жить в другое место, а о чем-то и вовсе режиссеры предпочитают не рассказывать.
AdMe.ru нашел 11 фильмов, основанных на реальных событиях, где режиссеры намеренно исказили действительность.
1. «Поймай меня, если сможешь»
История о гениальном мошеннике Фрэнке Абигнейле, который владел искусством подделки документов. За Фрэнком охотились лучшие умы ФБР, но он всегда был на шаг впереди.
- Настоящий Фрэнк Абигнейл ни разу не видел своего отца после побега из дома. Стивен Спилберг намеренно исказил этот факт. Режиссеру важно было показать такую связь отца и сына, «когда Фрэнк пытался угодить своему отцу, заставляя его гордиться им». Настоящему Фрэнку эта идея пришлась по душе, и он поддержал режиссера.
- Находясь в тюрьме, Абигнейл смог выкрасть и подделать свои документы, выдав себя за «агента ФБР под прикрытием». Это помогло ему втереться в доверие к начальнику тюрьмы, и под предлогом встречи с другим агентом ФБР за территорией тюрьмы Абигнейл скрылся с поддельными документами. Этот эпизод Спилберг не стал включать в фильм. Возможно, он не захотел порочить честное имя ФБР, которое и так хлебнуло горя в погоне за Фрэнком.
2. «Терминал»
Главный герой картины, Виктор Наворски, прилетает в Нью-Йорк. В это время в его родной стране Кракожии случился политический переворот, и страна перестала существовать. Виза Виктора аннулирована, рейсы в его страну отменены, и ему ничего не остается, как жить в транзитной зоне аэропорта.
- Фильм основан на истории иранского беженца по имени Мехран Карими Нассери. Его выслали из родной страны из-за политических выступлений против действующей власти. В аэропорту Парижа у мужчины выкрали все документы, и он 18 лет вынужденно жил в терминале.
- После восстановления документов Мехран не хотел покидать аэропорт. Но в 2006 году его пришлось экстренно госпитализировать. После выписки из больницы Мехран поселился в гостинице близ аэропорта, а затем купил квартиру в Париже. По сюжету фильма герой получил однодневную визу в США, война в Кракожии закончилась и Наворски улетел домой.
3. «1+1 (Неприкасаемые)»
Комедия о дружбе между аристократом Филиппом, который оказался в инвалидном кресле, и его помощником Дриссом, бывшим зеком.
- Прототипом Дрисса стал араб, выходец из Алжира Абдель Селлу, который в 4 года был вынужден уехать от родителей к бездетным родственникам во Францию. В возрасте 23 лет он устроился сиделкой к богачу Филиппу.
- Некоторые проделки Абделя режиссер «Неприкасаемых» решил не включать в фильм. Например, на совершеннолетие племянника Филиппа Абдель пригласил стриптизершу. Филипп был вне себя от гнева.
- Абдель по ночам спокойно пользовался огромным автопарком Филиппа и однажды даже разбил его Jaguar. Все, что осталось от машины, — это ключи.
- Сам Селлу говорит, что он «не очень-то и похож на того парня в фильме». В отличие от героя Омара Си, он «грубый араб, который плохо танцует». Но его история подкупает не меньше.
4. «Эдди „Орел“»
История о том, что если в жизни есть цель, то нужно идти к ней, несмотря ни на что. Эдди Эванс — британский лыжник. С 10 лет он мечтает принять участие в зимних Олимпийских играх, но сталкивается со стеной непонимания: олимпийская федерация его не поддерживает, а на всех соревнованиях он занимает только последние места.
- Настоящий Эдди Эванс — первый представитель Великобритании на зимних Олимпийских играх в прыжках с трамплина. В отличие от киногероя, у Эдди был спортивный опыт: он увлекался каскадерскими прыжками через автомобили и автобусы, катался на горных лыжах.
- У Эдди есть младшая сестренка, которой он пожертвовал костный мозг для донорской трансплантации.
- Какое-то время он жил в финской психиатрической больнице в целях экономии. Именно там Эдди узнал о том, что прошел отбор в олимпийскую сборную Великобритании.
5. «Хатико: Самый верный друг»
Профессор колледжа находит на вокзале симпатичного щенка породы акита-ину. Каждый день пес провожал и встречал своего хозяина на вокзале. Но однажды профессор не вернулся.
- История о верном псе Хатико на самом деле произошла в Японии. Профессору сельского хозяйства Хидэсабуро Уэно подарили щенка акита-ину, которого назвали Хати (в уменьшительно-ласкательном варианте — Хатико), что означает «восьмой». У Хидэсабуро уже было 7 собак, и Хатико стал его 8-м псом.
- При жизни псу воздвигли памятник, на открытии которого присутствовал сам Хати. Японцы настолько прониклись историей собаки, что после ее смерти был объявлен официальный траур.
6. «Дюнкерк»
Дюнкерк — коммуна во Франции. Фильм рассказывает об истории спасения британских и союзных войск в начале Второй мировой войны. Оказавшись спиной к морю на пляже Дюнкерка, военные попадают в плотное окружение противника.
- Фильм «Дюнкерк» стал одной из главных картин 2017 года. Но, несмотря на то, что создатели пытались приблизить фильм к исторической реальности, все же есть ряд несовпадений. В одной из сцен офицер отдает честь без головного убора, а это является нарушением устава.
- В фильме показано активное участие французских и индийских солдат в операции. На самом же деле их участие было очень ограниченным.
- Сам же город Дюнкерк был практически полностью разрушен до начала операции.
7. «Мы купили зоопарк»
Вдовец Бенджамин Ми потратил все свои сбережения, чтобы спасти закрытый сельский зоопарк в 60 км от города. Справиться с трудностями сельской жизни Бенджамину помогают семья и друзья, которыми становятся работники зоопарка.
- Ради большего успеха у западной публики история семьи была перенесена из деревушки на юго-западе Англии в США.
- По сюжету фильма сын главного героя Дилан не может свыкнуться с жизнью в зоопарке и постоянно рвется в город. В действительности же на момент событий, показанных в фильме, Дилану было 6 лет, а вечный конфликт отцов и детей — всего лишь режиссерский ход.
- В реальности жена главного героя умерла уже после того, как семья Ми купила зоопарк и стала там жить. Да и с покупкой зоопарка все не так просто, как нам показали. Реальный Бенджамин Ми потратил на покупку 2 года. Ему несколько раз отказывали, ведь у Ми не было опыта содержания экзотических животных.
8. «Далласский клуб покупателей»
Оскароносный фильм, наделавший много шума, основан на реальной истории электрика Рона Вудруфа, который боролся со СПИДом нетрадиционными лекарствами и наладил их подпольную продажу другим больным.
- Образ главного героя несколько отличается от реальности. У Вудруфа в действительности были жена, дочь и сестра. Но в ленте они не упоминаются.
- Сам Вудруф не был таким грубым и не вступал в открытые конфликты.
- Некоторые герои фильма — собирательные образы окружения Рона. Например, доктор Ив Сакс и трансвестит Рэйон.
9. «Скрытые фигуры»
Три афроамериканки, Кэтрин, Дороти и Мэри, проводят математические вычисления для NASA. Девушки сталкиваются с дискриминацией по расовому и половому признакам.
- Упустим технические несоответствия, такие как неправдоподобные конструкции ракет и ошибки в расчетах. В действительности отдел, в котором работали главные героини, закрыли в конце 50-х. В целом время в фильме было сжато, а организационная структура NASA значительно упрощена.
- Расовое неравноправие, с которым сталкивались героини, режиссер весьма преувеличил. На самом деле одной из героинь, Мэри Джексон, не было необходимости идти в суд, чтобы добиться права на получение высшего образования: в реальности Мэри лишь обратилась в мэрию за специальным разрешением. Реальные героини не ощущали расовой дискриминации на работе и неоднократно подчеркивали это в интервью.
10. «Выживший»
Бывалый охотник Хью Гласс серьезно ранен в результате схватки с медведицей. С Хью остаются его сын Хоук и 2 охотника — Джон Фицджеральд и Джим Бриджер. Фицджеральд убивает Хоука и оставляет Хью умирать в зимних прериях.
- Хотя картина и основана на реальной истории, в ней есть ряд неточностей. Например, культовая сцена битвы с медведицей в действительности происходила летом.
- А некоторых событий и вовсе не было. Нет доподлинных свидетельств того, что Хью ночевал в тушах животных. Да и убийство сына — это выдумка режиссера. У Гласса вообще не было детей.
- Сцена мести Фицджеральду также является выдумкой. Хью Гласс действительно догнал Джона Фицджеральда и Джима Бриджера, но простил их обоих.
Бонус: «Волк с Уолл-стрит»
Джордан Белфорт — успешный брокер. Он прожигает свою жизнь на вечеринках, употребляет много алкоголя и запрещенных веществ. Но бесконечный праздник заканчивается, когда Джордан попадает в поле зрения ФБР.
- Когда настоящего Джордана Белфорта спросили, не добавил ли Мартин Скорсезе чего-то лишнего в похождения главного героя, он ответил, что режиссер их только преуменьшил — все было куда хуже! Что хуже и куда уж хуже — об этом Белфорт тактично умолчал. И, похоже, раскрыть эту тайну никому не удастся.
Должны ли режиссеры намеренно искажать действительность в фильмах, основанных на реальных событиях? Или нужно показывать историю такой, какая она есть? Нам важно ваше мнение.
Фото на превью kinopoisk, Simpatiaga / pikabu