11 основанных на реальных событиях фильмов, которые кое-что от нас скрыли

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Для того чтобы снять фильм, основанный на реальных событиях, режиссеры порой погружаются в историю с головой и изучают ее не один десяток лет. Но, вопреки стремлению к документальности, реальные события подвергаются изменениям, герои переезжают жить в другое место, а о чем-то и вовсе режиссеры предпочитают не рассказывать.

AdMe.ru нашел 11 фильмов, основанных на реальных событиях, где режиссеры намеренно исказили действительность.

1. «Поймай меня, если сможешь»

История о гениальном мошеннике Фрэнке Абигнейле, который владел искусством подделки документов. За Фрэнком охотились лучшие умы ФБР, но он всегда был на шаг впереди. Настоящий Фрэнк Абигнейл ни разу не видел своего отца после побега из дома. Стивен Спилберг намеренно исказил этот факт. Режиссеру важно было показать такую связь отца и сына, «когда Фрэнк пытался угодить своему отцу, заставляя его гордиться им». Настоящему Фрэнку эта идея пришлась по душе, и он поддержал режиссера.

Находясь в тюрьме, Абигнейл смог выкрасть и подделать свои документы, выдав себя за «агента ФБР под прикрытием». Это помогло ему втереться в доверие к начальнику тюрьмы, и под предлогом встречи с другим агентом ФБР за территорией тюрьмы Абигнейл скрылся с поддельными документами. Этот эпизод Спилберг не стал включать в фильм. Возможно, он не захотел порочить честное имя ФБР, которое и так хлебнуло горя в погоне за Фрэнком.

2. «Терминал»

Главный герой картины, Виктор Наворски, прилетает в Нью-Йорк. В это время в его родной стране Кракожии случился политический переворот, и страна перестала существовать. Виза Виктора аннулирована, рейсы в его страну отменены, и ему ничего не остается, как жить в транзитной зоне аэропорта. Фильм основан на истории иранского беженца по имени Мехран Карими Нассери. Его выслали из родной страны из-за политических выступлений против действующей власти. В аэропорту Парижа у мужчины выкрали все документы, и он 18 лет вынужденно жил в терминале.

После восстановления документов Мехран не хотел покидать аэропорт. Но в 2006 году его пришлось экстренно госпитализировать. После выписки из больницы Мехран поселился в гостинице близ аэропорта, а затем купил квартиру в Париже. По сюжету фильма герой получил однодневную визу в США, война в Кракожии закончилась и Наворски улетел домой.

3. «1+1 (Неприкасаемые)»

Комедия о дружбе между аристократом Филиппом, который оказался в инвалидном кресле, и его помощником Дриссом, бывшим зеком. Прототипом Дрисса стал араб, выходец из Алжира Абдель Селлу, который в 4 года был вынужден уехать от родителей к бездетным родственникам во Францию. В возрасте 23 лет он устроился сиделкой к богачу Филиппу.

Некоторые проделки Абделя режиссер «Неприкасаемых» решил не включать в фильм. Например, на совершеннолетие племянника Филиппа Абдель пригласил стриптизершу. Филипп был вне себя от гнева.

Абдель по ночам спокойно пользовался огромным автопарком Филиппа и однажды даже разбил его Jaguar. Все, что осталось от машины, — это ключи.

Сам Селлу говорит, что он «не очень-то и похож на того парня в фильме». В отличие от героя Омара Си, он «грубый араб, который плохо танцует». Но его история подкупает не меньше.

4. «Эдди „Орел“»

История о том, что если в жизни есть цель, то нужно идти к ней, несмотря ни на что. Эдди Эванс — британский лыжник. С 10 лет он мечтает принять участие в зимних Олимпийских играх, но сталкивается со стеной непонимания: олимпийская федерация его не поддерживает, а на всех соревнованиях он занимает только последние места. Настоящий Эдди Эванс — первый представитель Великобритании на зимних Олимпийских играх в прыжках с трамплина. В отличие от киногероя, у Эдди был спортивный опыт: он увлекался каскадерскими прыжками через автомобили и автобусы, катался на горных лыжах.

У Эдди есть младшая сестренка, которой он пожертвовал костный мозг для донорской трансплантации.

Какое-то время он жил в финской психиатрической больнице в целях экономии. Именно там Эдди узнал о том, что прошел отбор в олимпийскую сборную Великобритании.

5. «Хатико: Самый верный друг»

Профессор колледжа находит на вокзале симпатичного щенка породы акита-ину. Каждый день пес провожал и встречал своего хозяина на вокзале. Но однажды профессор не вернулся. История о верном псе Хатико на самом деле произошла в Японии. Профессору сельского хозяйства Хидэсабуро Уэно подарили щенка акита-ину, которого назвали Хати (в уменьшительно-ласкательном варианте — Хатико), что означает «восьмой». У Хидэсабуро уже было 7 собак, и Хатико стал его 8-м псом.

При жизни псу воздвигли памятник, на открытии которого присутствовал сам Хати. Японцы настолько прониклись историей собаки, что после ее смерти был объявлен официальный траур.

6. «Дюнкерк»

Дюнкерк — коммуна во Франции. Фильм рассказывает об истории спасения британских и союзных войск в начале Второй мировой войны. Оказавшись спиной к морю на пляже Дюнкерка, военные попадают в плотное окружение противника. Фильм «Дюнкерк» стал одной из главных картин 2017 года. Но, несмотря на то, что создатели пытались приблизить фильм к исторической реальности, все же есть ряд несовпадений. В одной из сцен офицер отдает честь без головного убора, а это является нарушением устава.

В фильме показано активное участие французских и индийских солдат в операции. На самом же деле их участие было очень ограниченным.

Сам же город Дюнкерк был практически полностью разрушен до начала операции.

7. «Мы купили зоопарк»

Вдовец Бенджамин Ми потратил все свои сбережения, чтобы спасти закрытый сельский зоопарк в 60 км от города. Справиться с трудностями сельской жизни Бенджамину помогают семья и друзья, которыми становятся работники зоопарка. Ради большего успеха у западной публики история семьи была перенесена из деревушки на юго-западе Англии в США.

По сюжету фильма сын главного героя Дилан не может свыкнуться с жизнью в зоопарке и постоянно рвется в город. В действительности же на момент событий, показанных в фильме, Дилану было 6 лет, а вечный конфликт отцов и детей — всего лишь режиссерский ход.

В реальности жена главного героя умерла уже после того, как семья Ми купила зоопарк и стала там жить. Да и с покупкой зоопарка все не так просто, как нам показали. Реальный Бенджамин Ми потратил на покупку 2 года. Ему несколько раз отказывали, ведь у Ми не было опыта содержания экзотических животных.

8. «Далласский клуб покупателей»

Оскароносный фильм, наделавший много шума, основан на реальной истории электрика Рона Вудруфа, который боролся со СПИДом нетрадиционными лекарствами и наладил их подпольную продажу другим больным. Образ главного героя несколько отличается от реальности. У Вудруфа в действительности были жена, дочь и сестра. Но в ленте они не упоминаются.

Сам Вудруф не был таким грубым и не вступал в открытые конфликты.

Некоторые герои фильма — собирательные образы окружения Рона. Например, доктор Ив Сакс и трансвестит Рэйон.

9. «Скрытые фигуры»

Три афроамериканки, Кэтрин, Дороти и Мэри, проводят математические вычисления для NASA. Девушки сталкиваются с дискриминацией по расовому и половому признакам. Упустим технические несоответствия, такие как неправдоподобные конструкции ракет и ошибки в расчетах. В действительности отдел, в котором работали главные героини, закрыли в конце 50-х. В целом время в фильме было сжато, а организационная структура NASA значительно упрощена.

Расовое неравноправие, с которым сталкивались героини, режиссер весьма преувеличил. На самом деле одной из героинь, Мэри Джексон, не было необходимости идти в суд, чтобы добиться права на получение высшего образования: в реальности Мэри лишь обратилась в мэрию за специальным разрешением. Реальные героини не ощущали расовой дискриминации на работе и неоднократно подчеркивали это в интервью.

10. «Выживший»

Бывалый охотник Хью Гласс серьезно ранен в результате схватки с медведицей. С Хью остаются его сын Хоук и 2 охотника — Джон Фицджеральд и Джим Бриджер. Фицджеральд убивает Хоука и оставляет Хью умирать в зимних прериях. Хотя картина и основана на реальной истории, в ней есть ряд неточностей. Например, культовая сцена битвы с медведицей в действительности происходила летом.

А некоторых событий и вовсе не было. Нет доподлинных свидетельств того, что Хью ночевал в тушах животных. Да и убийство сына — это выдумка режиссера. У Гласса вообще не было детей.

Сцена мести Фицджеральду также является выдумкой. Хью Гласс действительно догнал Джона Фицджеральда и Джима Бриджера, но простил их обоих.

Бонус: «Волк с Уолл-стрит»

Джордан Белфорт — успешный брокер. Он прожигает свою жизнь на вечеринках, употребляет много алкоголя и запрещенных веществ. Но бесконечный праздник заканчивается, когда Джордан попадает в поле зрения ФБР. Когда настоящего Джордана Белфорта спросили, не добавил ли Мартин Скорсезе чего-то лишнего в похождения главного героя, он ответил, что режиссер их только преуменьшил — все было куда хуже! Что хуже и куда уж хуже — об этом Белфорт тактично умолчал. И, похоже, раскрыть эту тайну никому не удастся.