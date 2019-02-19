11 обычных людей, которых легко можно перепутать со знаменитостями

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Сотни людей по всему миру стремятся быть похожими на своих кумиров. Они ложатся под нож хирурга, копируют макияж, а кого-то сама природа наградила «звездной» внешностью. И пока одни пытаются заработать на своем сходстве, другие его всячески избегают.

Мы в AdMe.ru в очередной раз убедились в том, что у каждого из нас есть свой двойник.

Ким Чен Ын — Говард

Говард называет себя самой похожей копией Ким Чен Ына и весьма активно пользуется своей похожестью. Он участвует в различных шоу и снимается в рекламе. В 2017 году Говард сыграл северокорейского диктатора в клипе российской группы Little Big. По сюжету Ким Чен Ын влюбляется в ядерную бомбу, начинает с ней встречаться и кормит мороженым. Любопытный факт: Говарду запрещен въезд на территорию КНДР.

Райан Гослинг — Данила Якушев

Поклонники российского актера Данилы Якушева неоднократно сравнивали его с Райаном Гослингом. Особенно ярко это сходство проявляется, когда Данила надевает очки и отпускает бороду. Сейчас актер активно снимается в кино и сериалах и играет в театре, а также ведет свой блог.

Кэти Перри — Франческа Браун

Британку Франческу Браун путают с Кэти Перри с 2010 года. Франческа — актриса, снимается в авторском кино и играет в театре, а также трудится официальным двойником певицы, так что такое сходство ей только на руку. Она зарабатывает тем, что выступает в различных шоу, изображая певицу. Кстати, на одном из таких шоу Франческа познакомилась со своим будущим молодым человеком.

Майли Сайрус — Марди Шейклфорд

Официантка из Калифорнии Марди Шейклфорд была равнодушна к творчеству Майли Сайрус, пока однажды не столкнулась с отцом певицы Билли Рэем Сайрусом. Он настолько был удивлен сходством Марди с Майли, что решил с ней сфотографироваться. С тех пор Марди ведет инстаграм в образе певицы. Сходство двух девушек признали и судьи конкурса двойников.

Рианна — Андель Лара

Жительница Бостона Андель Лара невероятно похожа на Рианну. Девушка утверждает, что внешность дана ей от природы и никаких пластических операций она не делала. Андель не стремится строить карьеру двойника певицы. Она подрабатывает моделью и продает рекламу в сети инстаграм.

Владимир Путин — Дмитрий Грачев

Комик Дмитрий Грачев вот уже несколько лет играет на сцене комедийного шоу президента России Владимира Путина. На таможнях он пугает пограничников, а за границей к нему подходят удивленные люди и пытаются поговорить о политике. А совсем недавно Дмитрий сыграл Владимира Путина в полнометражном фильме «Каникулы президента».

Селена Гомес — София Соларес

На аккаунт Софии Соларес в инстаграме подписаны 800 тыс. пользователей. А все потому, что девушка невероятно похожа на Селену Гомес: пухлые губы, милое лицо, темные глаза. Это невероятное сходство можно объяснить тем, что у обеих девушек мексиканские корни.

Ким Кардашьян — Соня Али

Соня живет в Дубае и работает визажистом. Девушка утверждает, что пластических операций она не делала и Ким не подражает. Соню часто сравнивают с Ким, но она старается этого не замечать. Хотя многие считают, что девушка лукавит и копирует стиль Кардашьян. У Сони есть сестра Файза, с которой они ведут совместный бьюти-блог.

Кайли Дженнер — Файза Али

Если Соня Али похожа на Ким Кардашьян, то ее сестра Файза — на Кайли Дженнер. Девушке также приписывают многочисленные пластические операции. Она специализируется на макияже для восточных женщин и зарабатывает рекламой в сети инстаграм.

Джиджи Хадид — Иза Айзерман

Как и Джиджи Хадид, Иза работает моделью. У нее есть контракт с лондонским агентством. Вот только Иза — модель plus-size. Девушка сходства не замечает, но говорит, что больше похожа на Беллу — младшую сестру Джиджи. У Изы, как и у сестер Хадид, голландские корни.

Адель — Эллинор Хеллборг

Жительница Швеции Эллинор Хеллборг невероятно похожа на Адель. На некоторых фотографиях не сразу поймешь, где на самом деле Адель, а где Эллинор. Несмотря на невероятное сходство, девушка утверждает, что не стремится копировать чью-то жизнь и кому-то подражать.