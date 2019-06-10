11 обаятельных красавчиков, которых мы не сразу разглядели под масками кинозлодеев

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Эффектная работа гримеров кого угодно может превратить в совершенно другого человека. Но еще круче, когда актер способен убедительно воплотить на экране все отрицательные качества своего героя, даже если в реальной жизни он совсем на него не похож. Порой трудно поверить, какими милыми оказываются главные антагонисты фильмов и сериалов вне своего образа.

Мы в AdMe.ru не ожидали увидеть за масками некоторых злодеев обаятельных красавчиков и хотим показать их вам.

1. Иван Реон — «Игра престолов»

Многие согласятся, что более злобного персонажа, чем Рамси Болтон, «Игра престолов» нам не показала. Каждая сцена с ним вызывала эмоции, причем не самые приятные. А в реальной жизни Иван Реон оказался очень милым человеком, который прекрасно осознавал, какого мерзавца он играет. Он даже солидарен со сценаристами, которые убили Рамси таким ужасным способом.

2. Йонас Дасслер — «Золотая перчатка»

23-летний актер отлично воплотил на экране реального маньяка 70-х годов Фрица Хонку, но узнать его здесь почти невозможно. Недаром картина получила номинацию за лучший грим на немецком кинофестивале: гримерам удалось превратить молодого красавчика Йонаса в мерзкого, отталкивающего психопата средних лет. А сам актер идеально вошел в образ и убедительно передал характер своего персонажа.

3. Гарри Ллойд — «Игра престолов»

Визериса Таргариена, воплощенного на экранах Гарри Ллойдом, ненавидели многие. Надменное выражение лица, жажда власти и ужасные поступки сделали его одним из главных антагонистов первых сезонов сериала. В реальности же он приятный мужчина, да и стрижка такая ему идет гораздо больше.

4. Нил Патрик Харрис — «Лемони Сникет: 33 несчастья»

По всей видимости, Нил Патрик Харрис также хорошо маскируется под других людей, как и его персонаж Граф Олаф. Будучи обаятельным актером, он легко воплотил образ жадного и злого преступника, тиранящего семью Бодлеров, но стоит похвалить и команду гримеров.

5. Билл Скарсгорд — «Оно»

Роль Пеннивайза можно считать билетом в большое кино для юного красавчика Билла Скарсгорда. Его здесь трудно узнать под гримом, но то, как он сыграл одного из самых страшных персонажей Стивена Кинга, надо видеть. Впрочем, отец и брат Билла тоже талантливые актеры, поэтому рано или поздно он должен был «выстрелить».

6. Росс Маркванд — «Мстители: Война бесконечности»

Красный Череп в последних фильмах киновселенной Marvel тоже оказался не таким страшным, когда мы увидели его в реальной жизни. Это одна из первых значимых ролей 37-летнего Росса Маркванда, но будем надеяться, что сможем еще не раз увидеть его на экранах в будущем.

7. Дэвид Теннант — «Гарри Поттер и Кубок огня»

Бартемий Крауч — младший предстал перед нами жестоким, порой неадекватным человеком с исключительной магической силой. Получилось настолько убедительно, что Дэвида Теннанта позже взяли на роль Киллгрэйва — главного антагониста 1-го сезона сериала «Джессика Джонс». В реальной жизни Дэвид вовсе не похож на злодея, а совсем наоборот — приятный человек и примерный семьянин.

8. Майкл Питт — «Призрак в доспехах»

Благодаря харизме актера и колоссальной работе гримеров и художников образ Хидэо Кудзэ действительно вселял страх. В обычной жизни Майкл очень обаятельный мужчина, отличный музыкант и любящий муж.

9. Оскар Айзек — «Из машины»

На протяжении почти всего фильма Нейтан был единственным препятствием между Калебом и Авой. Зрители, верящие в их любовь, видели в нем главного злодея картины. Но судя по концовке фильма, ничего злодейского в нем нет, а на фотографиях из реальной жизни он гораздо симпатичнее.

10. Гарри Тредэвэй — «Мистер Мерседес»

Даже Стивену Кингу понравилась актерская игра Гарри Тредэвэя. Озлобленный на весь мир психопат Брейди Хартсфилд получился идеальным антагонистом. Также стоит похвалить костюмеров и гримеров, которые сделали Гарри совершенно непохожим на себя в реальной жизни.

Бонус: Зак Эфрон — «Красивый, плохой, злой»

Бывают и истории, в которых главному злодею просто необходимо быть красивым. Убедительный пример — Зак Эфрон в роли Теда Банди. Фильм рассказывает о реальном маньяке, орудовавшем в США в 70-х годах XX века. Именно обаяние давало ему возможность завоевывать доверие будущих жертв, а актер, безусловно, им обладает.