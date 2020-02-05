11 новых сериалов 2020 года для тех, кому кроме красивой картинки нужен еще и захватывающий сюжет

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2020 год только начался, а продюсеры сериалов уже вовсю балуют зрителей анонсами. С новыми сезонами на экраны вернутся многие полюбившиеся миру проекты. Однако этот год обещает быть очень плодотворным и на новинки.

AdMe.ru отобрал 11 самых интригующих премьер 2020 года.

1. Разрабы

Мини-сериал расскажет историю компьютерного инженера Лили Чан. Девушка работает в передовой технологической компании, куда она устроилась, потому что подозревает, что руководство фирмы виновно в смерти ее парня. Во время того как Лили пытается раскрыть эту тайну, она натыкается на секретное подразделение. Когда ждать: март

2. Отыграть назад

Сериал берет за основу роман Джин Хафф Корелиц «Ты должна была знать». Главная героиня Грейс — успешный терапевт, у которой, на первый взгляд, отличная жизнь с любящим мужем. Однако накануне выхода ее первой книги муж Грейс пропадает, что оборачивается PR-скандалом, за которым следует череда неприятных откровений. Когда ждать: май

3. Необыкновенный плейлист Зои

Жизнь обычной девушки Зои Харрис резко меняется после того, как во время обследования на МРТ медицинская установка дает сбой и девушка приобретает сверхспособность слышать мысли других людей. Только вот эти мысли выражаются исключительно в виде песен или музыкальных номеров. Когда ждать: премьера состоялась 7 января

премьера состоялась 7 января Рейтинг IMDb — 7,5

4. Легендарный квест

Главные действующие лица сериала — разработчики видеоигр, мечтающие создать игру, которая обретет огромную популярность. Во главе их стоит Иэн Гримм — эгоистичный человек, который тем не менее предоставляет своим подопечным полную свободу в работе над проектом. Однако это решение приводит к тому, что настоящие баталии начинают разворачиваться не в виртуальном мире, а в офисе. Когда ждать: февраль

5. Замок и ключ

Экранизация серии комиксов американского писателя Джо Хилла. После трагической гибели отца дети вместе со своей матерью переезжают в родовое поместье. Здесь семья надеется забыть о кошмаре, произошедшем в их жизни. Однако дети находят разбросанные по всему дому таинственные ключи, которые наделяют их обладателей мистическими силами. Эти же ключи способны освободить таинственные силы, которые заключены в доме. Когда ждать: февраль

6. Авеню 5

Действие сериала происходит в будущем, когда главным направлением туризма стали космические путешествия. Группа людей на роскошном корабле под названием «Авеню 5» отправляется в 2-месячный круиз, но из-за технических накладок уже в космосе они узнают, что полет продлится как минимум несколько лет. Когда ждать: премьера состоялась 19 января

премьера состоялась 19 января Рейтинг IMDb — 5,7

7. Чужак

Сериал основан на одноименном романе Стивена Кинга. Он рассказывает историю мужчины, которого обвиняют в убийстве мальчика. Улики указывают на него, но сам обвиняемый в момент убийства находился во многих километрах от места преступления. Детектив, расследующий дело, начинает подозревать, что в случившемся замешано нечто сверхъестественное. Когда ждать: премьера состоялась 12 января

премьера состоялась 12 января Рейтинг IMDb — 9,0

8. Все будет хорошо

Сериал повествует о молодом человеке Николасе, который мало чего смог добиться в своей жизни. Ему приходится жить под одной крышей со своим отцом-одиночкой и видеться с сестрами-подростками. У одной из них диагностировали аутизм, и Николас оказывается в эпицентре событий, происходящих с его близкими людьми, внося большую долю юмора в их жизни. Когда ждать: премьера состоялась 16 января

премьера состоялась 16 января Рейтинг IMDb — 6,4

9. Hi-Fi

Экранизация одноименного романа Ника Хорнби. Роб — хозяйка бруклинского магазина пластинок и большая фанатка музыки и поп-культуры. С помощью своего увлечения девушка пытается переосмыслить свои проблемы в отношениях с людьми и пережить расставание с любимым человеком. Когда ждать: февраль

10. Миссис Америка

Сериал основан на реальных событиях, происходивших в 1970-е годы в Америке. Во время движения за принятие поправки о равных правах для женщин, неожиданную борьбу против него разворачивает активистка консервативного движения Филлис Шлэфли. История будет показана с точки зрения как самой Шлэфли, так и активисток феминистского движения тех времен. Когда ждать: апрель

11. Кэти Кин

Проект является спин-оффом сериала «Ривердэйл». Сериал расскажет о юной девушке Мелиссе, которая в погоне за мечтой стать звездой Бродвея переезжает вместе с друзьями и младшей сестрой в Нью-Йорк. Чтобы забыть о своей прошлой жизни и неудачах, героиня берет себе псевдоним Кэти Кин. Когда ждать: февраль

Выхода каких сериалов вы ждете больше всего в этом году?