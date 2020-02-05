11 новых сериалов 2020 года для тех, кому кроме красивой картинки нужен еще и захватывающий сюжет
2020 год только начался, а продюсеры сериалов уже вовсю балуют зрителей анонсами. С новыми сезонами на экраны вернутся многие полюбившиеся миру проекты. Однако этот год обещает быть очень плодотворным и на новинки.
AdMe.ru отобрал 11 самых интригующих премьер 2020 года.
1. Разрабы
Мини-сериал расскажет историю компьютерного инженера Лили Чан. Девушка работает в передовой технологической компании, куда она устроилась, потому что подозревает, что руководство фирмы виновно в смерти ее парня. Во время того как Лили пытается раскрыть эту тайну, она натыкается на секретное подразделение.
- Когда ждать: март
2. Отыграть назад
Сериал берет за основу роман Джин Хафф Корелиц «Ты должна была знать». Главная героиня Грейс — успешный терапевт, у которой, на первый взгляд, отличная жизнь с любящим мужем. Однако накануне выхода ее первой книги муж Грейс пропадает, что оборачивается PR-скандалом, за которым следует череда неприятных откровений.
- Когда ждать: май
3. Необыкновенный плейлист Зои
Жизнь обычной девушки Зои Харрис резко меняется после того, как во время обследования на МРТ медицинская установка дает сбой и девушка приобретает сверхспособность слышать мысли других людей. Только вот эти мысли выражаются исключительно в виде песен или музыкальных номеров.
- Когда ждать: премьера состоялась 7 января
- Рейтинг IMDb — 7,5
4. Легендарный квест
Главные действующие лица сериала — разработчики видеоигр, мечтающие создать игру, которая обретет огромную популярность. Во главе их стоит Иэн Гримм — эгоистичный человек, который тем не менее предоставляет своим подопечным полную свободу в работе над проектом. Однако это решение приводит к тому, что настоящие баталии начинают разворачиваться не в виртуальном мире, а в офисе.
- Когда ждать: февраль
5. Замок и ключ
Экранизация серии комиксов американского писателя Джо Хилла. После трагической гибели отца дети вместе со своей матерью переезжают в родовое поместье. Здесь семья надеется забыть о кошмаре, произошедшем в их жизни. Однако дети находят разбросанные по всему дому таинственные ключи, которые наделяют их обладателей мистическими силами. Эти же ключи способны освободить таинственные силы, которые заключены в доме.
- Когда ждать: февраль
6. Авеню 5
Действие сериала происходит в будущем, когда главным направлением туризма стали космические путешествия. Группа людей на роскошном корабле под названием «Авеню 5» отправляется в 2-месячный круиз, но из-за технических накладок уже в космосе они узнают, что полет продлится как минимум несколько лет.
- Когда ждать: премьера состоялась 19 января
- Рейтинг IMDb — 5,7
7. Чужак
Сериал основан на одноименном романе Стивена Кинга. Он рассказывает историю мужчины, которого обвиняют в убийстве мальчика. Улики указывают на него, но сам обвиняемый в момент убийства находился во многих километрах от места преступления. Детектив, расследующий дело, начинает подозревать, что в случившемся замешано нечто сверхъестественное.
- Когда ждать: премьера состоялась 12 января
- Рейтинг IMDb — 9,0
8. Все будет хорошо
Сериал повествует о молодом человеке Николасе, который мало чего смог добиться в своей жизни. Ему приходится жить под одной крышей со своим отцом-одиночкой и видеться с сестрами-подростками. У одной из них диагностировали аутизм, и Николас оказывается в эпицентре событий, происходящих с его близкими людьми, внося большую долю юмора в их жизни.
- Когда ждать: премьера состоялась 16 января
- Рейтинг IMDb — 6,4
9. Hi-Fi
Экранизация одноименного романа Ника Хорнби. Роб — хозяйка бруклинского магазина пластинок и большая фанатка музыки и поп-культуры. С помощью своего увлечения девушка пытается переосмыслить свои проблемы в отношениях с людьми и пережить расставание с любимым человеком.
- Когда ждать: февраль
10. Миссис Америка
Сериал основан на реальных событиях, происходивших в 1970-е годы в Америке. Во время движения за принятие поправки о равных правах для женщин, неожиданную борьбу против него разворачивает активистка консервативного движения Филлис Шлэфли. История будет показана с точки зрения как самой Шлэфли, так и активисток феминистского движения тех времен.
- Когда ждать: апрель
11. Кэти Кин
Проект является спин-оффом сериала «Ривердэйл». Сериал расскажет о юной девушке Мелиссе, которая в погоне за мечтой стать звездой Бродвея переезжает вместе с друзьями и младшей сестрой в Нью-Йорк. Чтобы забыть о своей прошлой жизни и неудачах, героиня берет себе псевдоним Кэти Кин.
- Когда ждать: февраль
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Фото на превью The Undoing / HBO