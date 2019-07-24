11 новых российских фильмов, которыми можно гордиться

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Современный западный кинематограф пестрит фильмами на любой вкус: буквально пачками выходят продолжения супергеройских франшиз, ремейки знакомой с детства классики и вдумчивое независимое кино. Но и для тех, кто хочет поддержать отечественных экранных творцов, есть немало качественных картин.

Мы в AdMe.ru познакомились с новинками отечественного проката, которые сыскали высокие оценки кинокритиков.

1. Семь ужинов

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,1 Брак супругов, которых сыграли Роман Курцын, знакомый зрителям по сериалу «90-е. Весело и громко» и звезда «Деффчонок» Полина Максимова, трещит по швам. Однако муж не готов дать развод своей благоверной, настаивающей на том, чтобы разорвать отношения. Он решает опробовать любопытную методику, чтобы вернуть былые чувства. Героям нужно будет 7 раз поужинать вместе, причем с меняющимися условиями: в темноте, в присутствии постороннего и т. д.

2. Крик тишины

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,9 Действие фильма, основанного на повести Тамары Цинберг «Седьмая симфония», разворачивается в Ленинграде времен блокады. Главная героиня по имени Нина вынуждена эвакуироваться, бросив маленького сына Митю на произвол судьбы в холодной квартире. На город обрушивается вражеский налет, во время которого на помощь к мальчику приходит девочка Катя. Чтобы спасти Митю от страшной гибели, она выдает его за своего брата.

3. Куда течет море

Рейтинг IMDb — 6,2 Антон Сергеевич, главный герой картины, развивает бизнес и строит политическую карьеру. Однажды у него берет интервью начинающая журналистка по имени Ирина, роль которой исполнила титулованная актриса Оксана Акиньшина. Поначалу бизнесмен настроен к дилетантке скептически, но по ходу беседы девушка поражает героя своими мудрыми и глубокими суждениями о смысле жизни.

4. За кулисами

Рейтинг «КиноПоиска» — 7 История о том, что происходит с театральными актерами в те моменты, когда они не блистают на сцене. Руководитель труппы в исполнении Юрия Стоянова ищет в себе зачатки управленца, чтобы справиться с чудовищным дефицитом финансов и талантов. Гениальный актер, которого сыграл Павел Деревянко, вынужден сниматься в проходном телесериале. А подсадной человек, который за деньги кричит в ложе «Браво!», неожиданно обретает любовь.

5. Глубокие реки

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,6 События картины, которая удостоилась приза за лучший фильм в рамках программы «Кинотавр. Дебют», происходят в северокавказской глубинке. Это история о братьях, которые занимаются заготовками леса под руководством отца. Однажды у ремесленников срывается крупный заказ из-за того, что глава семейства получает травму. Неожиданно в семью возвращается самый младший сын, безуспешно искавший лучшей жизни в городе, и пытается наладить отношения с родней.

6. Амбивалентность

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5 Фильм, вошедший в конкурсную программу фестиваля российского кино «Окно в Европу», рассказывает о дружбе двух молодых психиатров. У главных героев совершенно разные взгляды на жизнь. Один из них убежден, что главное — всегда поступать правильно, а другой готов к любым экспериментам. Но наконец находится то, что объединяет их двоих: любовь к одной и той же женщине.

7. Пусть будет Лиза

Рейтинг IMDb — 6 Действие фильма, номинированного на лучший режиссерский дебют на «Кинотавре», происходит в провинциальной Калуге. Работница завода по имени Катя живет вместе с мужем и матерью, которая внезапно заболевает и решает переписать имущество на брата героини. Кате такое решение кажется несправедливым, ей хочется побороться за наследство. Она становится так одержима материальным благополучием, что готова совершить отчаянный поступок.

8. Два билета домой

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,4 Жительница провинциального интерната по имени Люба мечтает переехать в Санкт-Петербург и построить карьеру стюардессы. Наконец выпустившись и получив ключи от квартиры, героиня внезапно узнает, что она не круглая сирота: ее отец не погиб, как Любе рассказывали. Теперь девушка решает броситься на поиски объявившегося родителя, которого сыграл народный артист России Сергей Гармаш.

9. Звезды

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5 Дочери главного героя Юрия необходимо дорогостоящее лечение. Чтобы оплатить его, отец, учитель русского языка, роль которого сыграл Виктор Сухоруков, вынужден продать свою старенькую машину. Герой отправляется в плацкартном вагоне на заработки в Москву. Работая маляром и штукатуром, Юрий сталкивается с жуткими условями, но ради здоровья близкого человека отец готов на все.

10. Рубеж

Рейтинг «КиноПоиска» — 6,2 Главный герой фильма по имени Михаил, роль которого сыграл Павел Прилучный, становится участником фантастических событий. Он успешен во всем, кроме одного — любви. Однажды Михаилу выпал шанс перемещаться во времени, чтобы испытать желанное чувство. Теперь герою предстоит выживать в диких условиях, где нет привычных ему кредиток, гаджетов и других атрибутов власти и влияния.

11. Русский бес

Рейтинг «КиноПоиска» — 5,9 Главный герой картины по имени Святослав, в роли которого снялся сын лидера «Машины времени» Иван Макаревич, влюблен в Асю, дочь крупного банкира. Чтобы завоевать расположение девушки, Святослав решает произвести на нее впечатление, обеспечив Асе привычные условия жизни. Молодой человек задумывается об открытии собственного ресторана, но у него появляется тайный недоброжелатель, жаждущий погубить начинающего бизнесмена.