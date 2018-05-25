10 номинированных на «Оскар» короткометражек, которые стоят потраченного на них времени

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Короткометражный фильм давно перестал быть несерьезным жанром — в нем снимают даже признанные режиссеры. На премии «Оскар» короткому метру выделены аж 3 номинации, а фестивали проводятся по всему миру, собирая толпы поклонников. Это ли не повод уделить немного времени такому формату?

Мы в AdMe.ru предлагаем вам насладиться 10 короткометражками, которые были номинированы на «Оскар» или уже получили эту премию. А в конце вас ждет огромный интересный бонус.

Хор Mindenki, 2016

Рейтинг IMDb — 8,1 Девочка Жофи переходит в новую школу, где записывается в школьный хор, славящийся на всю страну. Не за горами очередной национальный конкурс, к которому нужно усиленно готовиться. Очень музыкальный и тонкий, этот фильм раскрывает обратную сторону успеха: у учительницы, руководящей хором, свои методы достижения победы, которые никак нельзя назвать нравственными и чистоплотными. Фильм получил премию «Оскар» в 2017 году.

Меню Feast, 2014

Рейтинг IMDb — 8,3 На мир можно смотреть под бесконечностью углов и ракурсов, и он всегда будет немножечко разным. Этот анимационный фильм рассказывает историю любви собаки по имени Винстон через... еду. Бостон-терьер бродит по улицам, разыскивая еду и мечтая встретить друга. Человек по имени Джеймс кормит его картофелем фри, и так начинается их более чем 12-летняя дружба. Мульфильм получил «Оскар» в 2015 году.

Заика Stutterer, 2015

Рейтинг IMDb — 7,7 Одинокий типограф, в чьей душе бурно расцветают чувства и мысли, оказывается изолированным от мира из-за сильного заикания. Юноша изо всех сил пытается преодолеть свой дефект речи еще и потому, что онлайн-отношения с девушкой, которая ему очень нравится, он мечает перенести в реальный мир. Фильму была присуждена премия «Оскар» в 2016 году.

Время взаймы Borrowed Time, 2015

Рейтинг IMDb — 7,6 Мультфильм поднимает такую важную тему, как бегство от событий прошлого, которые мы не можем простить либо себе, либо другим. Старый шериф возвращается к месту, где произошел несчастный случай, который он когда-то не смог предотвратить. Столкнувшись с воспоминаниями и собственным чувством вины, он должен найти в себе силы для того, чтобы отпустить это событие и простить самого себя.

Эдит + Эдди Edith + Eddie, 2017

Рейтинг IMDb — 7,0 История старейших межрасовых молодоженов Америки. Эдит и Эдди 95 и 96 лет соответственно. Их память уже не так ясна, и сами они не так молоды, как раньше, однако их любовь по-прежнему безгранична. Фильм напоминает о том, что настоящему чувству не страшны никакие преграды — ни возраст, ни этнос.

Хулиганские сказки Revolting Rhymes Part One, 2016

Рейтинг IMDb — 7,7 «Хулиганские сказки» — это альтернативный взгляд на персонажей хорошо знакомых нам историй, таких как «Красная Шапочка», «Три поросенка», «Белоснежка и семь гномов». Однако есть небольшое «но»: все они рассказаны от лица Волка, одного из главных сказочных злодеев. А значит, и история рассматривается совсем под другим углом: Красная Шапочка становится истребительницей волков, гномы просаживают деньги на скачках, а Поросенок работает управляющим в банке и обманывает вкладчиков. Фильм — номинант на «Оскар-2018», несомненно, рассказывает любопытную версию, которой стоит уделить немного времени.

Пустое место Negative Space, 2017

Рейтинг IMDb — 7,4 История отношений между сыном и отцом, который по долгу службы постоянно находился в разъездах. Все, чему он научил сына за всю свою жизнь, — это собирать чемодан. Тонкий, невероятно красиво нарисованный мультфильм о том, насколько важна теплота между близкими людьми. О том, как детям нужно живое и настоящее общение с родителями.

Героин(я) Heroin(e), 2017

Рейтинг IMDb — 6,9 В маленьком американском городе эпидемия опиоидной зависимости. Героиновый поток угрожает целому поколению, а жители до жути боятся стать жертвами беззакония и разбоя. На фоне ужасающей картины режиссер говорит о главной стороне борьбы — о надежде. Как и в любом сражении, надежда освещает путь, дает возможность бороться и победить. Фильм был номинирован на «Оскар-2018».

Вечеринка в саду Garden party, 2017

Рейтинг IMDb — 7,3 На богатой вилле с бассейном много лягушек и жаб. Пользуясь внезапным затишьем в жизни особняка, они сползаются к нему и устраивают пир на оставшихся со вчерашней вечеринки яствах. Мультфильм позволяет взглянуть на привычный мир с другой, более «скользкой» стороны. А его солнечная детальная рисовка поражает воображение.

Лу LOU, 2017

Рейтинг IMDb — 7,9 Короткий мультфильм в классической рисовке Disney может отлично скрасить несколько минут и задать настроение. Хулиган Джей-Джей ведет себя вызывающе, например отбирает у детей игрушки и бросает их. В коробке «Потерянное и найденное» живет сказочное существо по имени Лу, и оно преподает хулигану урок. В шуточной манере, но с важным смыслом.

Бонус: короткометражные фильмы, не ставшие номинантами на «Оскар», но не менее прекрасные

Пойдем поплаваем Come Swim, 2017

Рейтинг IMDb — 6,5 «Пойдем поплаваем» — короткометражная работа актрисы Кристен Стюарт. Фильм рассказывает о событиях одного дня глазами человека, который пережил расставание. Актриса поднимает темы одиночества и глубокой депрессии, а также рисует выход из нее. Фильм очень метафоричен, и каждый сможет найти в нем что-то лично для себя.

Орфей и Эвридика The Myth of Orpheus and Eurydice, 2016

Серия из 4 короткометражных фильмов, снятых Джией Копполой для модного дома Gucci, представляет собой интерпретацию известного мифа. Орфей и Эвридика живут в современном Нью-Йорке: у нее розовое подвенечное платье, а у него цветок вместо галстука-бабочки. Снятая в пастельных тонах история не только очень красива, но и интересна своими аллюзиями — чего стоит хотя бы параллель между загробным миром и жутким ночным клубом.

Лис и Кит Fox and the Whale, 2016

Рейтинг IMDb — 6,8 Очень тонкая эмоциональная история о том, как Лис идет через лес к морю, чтобы встретиться со своим другом Китом. Лес полон соблазнов: множество рыб и птиц, природа потрясающей красоты, однако это не останавливает Лиса. Короткометражка с неожиданным концом задевает очень глубокие струны души.

Привет, квартира Hello Apartment, 2017

Фильм актрисы Дакоты Фэннинг для бренда одежды MIU MIU рассказывает историю молодой девушки Авы, ступающей на порог своей первой квартиры и всего того (от ярких вечеринок и до ссор), что предстоит в ней пережить. «Это история о воспоминаниях, — рассказывает Фэннинг. — Я тоже последние 7 лет живу в одном и том же месте, и моя комната запечатлела как самые счастливые, так и грустные моменты моей жизни».

Лили Lili, 2016

Рейтинг IMDb — 5,9 Лили — трогательный мультфильм, сделанный художницей из Израиля, о нежелании каждого из нас прощаться с чем-то важным и дорогим. Главная героиня борется с песчаной бурей, которая хочет унести ее и разлучить с детством. В самом сердце урагана она вновь находит все радости детства, но вынуждена выбирать между иллюзией и реальностью.

Захотелось ли вам посмотреть какой-то из фильмов?