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11 новых фильмов, которые заинтересуют с первого кадра

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Уследить за всеми кинопремьерами невозможно. Именно для того, чтобы не потеряться в разнообразии новых лент, и существуют списки от кинокритиков, обычных зрителей и различных изданий. Наш рейтинг тоже спешит помочь в выборе свежего фильма.

AdMe.ru предлагает запастись попкорном и выбрать себе что-то для вечернего просмотра.

Свистуны

11 новых фильмов, которые заинтересуют с первого кадра
© La Gomera / 42 Km Film

Полицейский Кристи долгие годы пользуется служебным положением в своих целях. Когда он встречает Гилду и влюбляется в нее, то тоже решает поступиться принципами, чтобы помочь яркой женщине. Новая знакомая просит Кристи вызволить некого бизнесмена с острова, на котором содержатся особо опасные преступники. Полицейский соглашается и оказывается в мире, где злоумышленники общаются друг с другом посредством свиста.

Ассистентка

11 новых фильмов, которые заинтересуют с первого кадра
© The Assistant / 3311 Productions

Фильм рассказывает о недавней выпускнице колледжа Джейн. Девушка устраивается работать ассистенткой в продакшен-компанию. Вскоре она узнает о противозаконных действиях своего босса. Джейн пытается привлечь к этому внимание коллег, но те не спешат поддержать новенькую в коллективе.

Вне игры

11 новых фильмов, которые заинтересуют с первого кадра
© The Way Back / Warner Bros.

Джек — бывший баскетболист, который давно ушел из большого спорта. Жизнь главного героя не ладится: он расстался с женой и, кажется, вообще забыл, что такое радость. Шансом на спасение для него становится неожиданное предложение — Джека просят стать тренером для неудачливой школьной команды.

Волны

11 новых фильмов, которые заинтересуют с первого кадра
© Waves / BRON Studios

Тайлер — молодой человек родом из богатой семьи. Он добился успеха в спорте, встречается с прекрасной девушкой и считает, что жизнь его идеальна. Все рушится, когда герой получает страшную травму и узнает о беременности своей возлюбленной.

Безупречный

11 новых фильмов, которые заинтересуют с первого кадра
© Bad Education / HBO Films

Эта черная комедия повествует о харизматичном директоре престижной школы. Ее выпускники с легкостью поступают в лучшие университеты страны, а родители обожают место, где учатся их дети. Но у директора есть секрет такого ошеломляющего успеха, и больше всего он хотел бы его скрыть.

Поднять паруса

11 новых фильмов, которые заинтересуют с первого кадра
© Blow the Man Down / Secret Engine

Сюжет криминального триллера «Поднять паруса» вращается вокруг сестер Присциллы и Мэрибелл. Мать девушек недавно умерла, и им предстоит взяться за семейный бизнес в рыбацком порту. Но из-за нескольких необдуманных шагов этот план рушится: героини узнают, кем на самом деле была их мать, и взбудораживают тихую деревушку.

Никогда, редко, иногда, всегда

11 новых фильмов, которые заинтересуют с первого кадра
© Never Rarely Sometimes Always / BBC Films

Лента рассказывает о 17-летней девушке из глубинки, которая обнаруживает, что беременна. Она не рассчитывает на помощь неблагополучных родителей и обращается к двоюродной сестре. Последняя соглашается на совместную поездку в Нью-Йорк. Путь в большой город сблизит героинь и изменит жизнь обеих.

Ширли

11 новых фильмов, которые заинтересуют с первого кадра
© Shirley / Los Angeles Media Fund

Писательница Ширли Джексон известна своими мрачными и страшными книгами. Сейчас она переживает творческий кризис и ищет вдохновения. Ее супруг полностью ее поддерживает и хочет помочь. Он приглашает в их дом постояльцев — молодую пару, Фрэда и Рози. Последние и не подозревают, чем обернется их жизнь в одном доме с гением ужасов.

Шок будущего

11 новых фильмов, которые заинтересуют с первого кадра
© Le Choc Du Futur / Nebo Productions

Действие фильма происходит в 1978 году. Главная героиня картины — Анна, талантливый композитор из Парижа. Когда в продаже появляется новый синтезатор, девушка тут же покупает его и начинает писать крутые электронные треки. Она мечтает доказать, что женщины тоже могут быть новаторами в музыке. Лента понравится не только киноманам, но и меломанам, ведь здесь можно услышать потрясающие композиции.

Пропавшие девушки

11 новых фильмов, которые заинтересуют с первого кадра
© Lost Girls / Netflix

В детективе от Netflix рассказывается о матери, которая устала ждать помощи полиции и решила сама взяться за расследование исчезновения своей дочери. Женщина обнаруживает куда большее зло, чем предполагала вначале.

Глотай

11 новых фильмов, которые заинтересуют с первого кадра
© Swallow / Logical Pictures

Хантер — молодая домохозяйка, жизнь которой кажется идеальной. У женщины богатый любящий муж. К тому же она узнает, что ждет ребенка. Проблемы начинаются тогда, когда героиня обнаруживает у себя странное желание глотать несъедобные предметы. Ей кажется, что в такие моменты ею управляет что-то потустороннее.

Какой из последних просмотренных вами фильмов хотелось бы посоветовать другим?

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