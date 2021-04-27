11 нестандартных сериалов, в которых чувствуется неповторимый европейский колорит

Сериалы в какой-то мере стали для нас привычнее, чем фильмы. Хочется скоротать не один вечер с любимыми героями и обсуждать с близкими все хитросплетения сюжета. Но достойные творения кинематографа не всегда бывают достаточно разрекламированы и нередко проходят мимо нас.

Нам в AdMe.ru понравились европейские сериалы последних лет, в которых чувствуется особая, немного непривычная и затягивающая атмосфера.

«Эта страна», Великобритания

Комедийный сериал об английской глубинке точно не оставит зрителя равнодушным. Два неудачника — брат с сестрой — сначала производят впечатление неуклюжих и бестолковых переростков. Однако первоначальный шок от их твердолобости сменяется на сочувствие к их проблемам и даже симпатию. Рейтинг IMDb — 8,5

«Я создан для тебя», Германия

Главная героиня по имени Альма — научная сотрудница берлинского музея. Она хочет получить деньги для проведения исследования и поэтому принимает необычное предложение. Альма должна участвовать в эксперименте, во время которого ей придется жить вместе с роботом-гуманоидом. Это мужчина, который при помощи искусственного интеллекта создан специально для нее и должен стать ее идеальным партнером. Рейтинг IMDb — 7,4

«По друзьям», Великобритания

Этот сериал называют британским вариантом «Друзей». Мы видим переплетение историй 6 молодых людей. Им всем едва за 20, и они живут в полузаброшенном здании бывшей больницы. Все начинается с семейной драмы комика Пита, который приезжает в Нью-Йорк, чтобы начать жизнь с чистого листа. Рейтинг IMDb — 7,7

«Миссис Уилсон», Великобритания

Сериал рассказывает о Лондоне 40–60-х годов ХХ века. Молодая женщина узнает о прошлом своего мужа, которое помешает ей жить в настоящем. Измены, шпионаж, вторая семья — какие еще секреты узнает Элисон, которая считала, что у нее идеальная жизнь? Рейтинг IMDb — 7,5

«Делопроизводительница», Германия

Фрейя Беккер уже много лет работает секретарем в полиции Берлина. Она присутствовала на сотнях допросов, и у нее в памяти огромное количество ужасных признаний, грустных историй, безнадежных дел, несправедливости и горя. Но по-настоящему женщину интересует только одно — исчезновение ее дочери Мари 11 лет назад. Рейтинг IMDb — 7,1

«За и против», Дания

Муж и жена решили завязать со своим криминальным прошлым после рождения детей, и вот уже 17 лет живут как приличная семья. Но что-то в их жизни идет не так, и отец семейства решает вернуться к тому, в чем он непревзойденный мастер, а именно к мошенничеству. И тут очень удачно объявляется их бывшая сообщница и предлагает выгодное дело. Рейтинг IMDb — 7,5

«На крючке», Финляндия

Оскари — хороший полицейский, а также отличный муж и отец. Но в одно не очень прекрасное утро к нему в дом заявляется его бывшая жена Кристи. Имея криминальное прошлое, но не имея перспектив, она хочет стать информатором полиции. И Оскари должен ей в этом помочь. Рейтинг IMDb — 7,5

«Дьяволы», Италия

Итальянский сериал, сюжет которого разворачивается в Лондоне, а главную роль играет американский актер. Дьяволы — это успешные банкиры, которые замешаны в крупных финансовых махинациях. Патрик Демпси — талантливый маклер, который узнал их секреты и теперь решает, вступать ли с ними в схватку. Рейтинг IMDb — 7,1

«Ультрафиолет», Польша

30-летняя Ола уходит от мужа и решает вернуться из Лондона в Польшу. Она становится свидетелем преступления, но в полиции ей никто не верит. Женщина не готова смириться с тем, что преступник остается на свободе, поэтому она выходит на частных детективов, которые берутся за расследование преступлений, от которых отказалась полиция. Рейтинг IMDb — 7

«Капкан», Исландия, Дания

Недалеко от небольшого городка у фьорда было совершено преступление. В это же время на городок обрушивается сильнейшая непогода — метель, которая буквально отрезает его от остального мира. Местным полицейским приходится рассчитывать только на свои силы, а жители приходят в ужас от того, что они теперь в изоляции, а на свободе разгуливает опасный преступник. Рейтинг IMDb — 8,1

«Вернуться к жизни», Великобритания

Мири возвращается в свой родной городок после 18 лет тюрьмы. Преступление было непреднамеренным, но теперь семья и все знакомые девушки относятся к ней настороженно и даже враждебно. Удастся ли ей наладить свою жизнь и выстроить отношения заново или она навсегда останется белой вороной? Рейтинг IMDb — 7,5