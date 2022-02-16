11 неординарных комедий, которые быстро поднимут уровень серотонина

Всем нам иногда хочется отдохнуть за просмотром кино и посмеяться от души. Особенно когда узнаешь в героях себя или видишь похожие жизненные ситуации.

Нам в AdMe.ru пришлись по душе свежие комедийные фильмы и сериалы, которые не только позволяют улыбнуться, но и дают возможность задуматься о важных вещах и вспомнить о близких людях.

Шмигадун! (США)

Мелисса и Джош уже семейная пара со стажем и чувствуют, что огонь между ними начинает угасать. Чтобы оживить отношения, они отправляются в путешествие. Но поездка оборачивается большой неожиданностью — супруги попадают в городок, в котором все живут как будто в мюзикле 40-х годов. Это очаровательное заколдованное место нельзя покинуть до тех пор, пока ты не найдешь настоящую любовь. Какой же она окажется для Мелиссы и Джоша? Неужели они не предназначены друг другу? Рейтинг IMDb — 7,3

Родители года (Великобритания)

У Пола и Элли замечательная семья, о которой они всегда мечтали, — двое прекрасных детей. Вот только у них никак не получается стать идеальными родителями. Хотя каждый день они пытаются найти баланс между детьми, работой и личными интересами. И при этом все время попадают в комичные ситуации. Рейтинг IMDb — 7,4

Girls5eva (США)

Когда-то исполнительницы группы «Girls5eva» были на вершине успеха. Но теперь все в прошлом. Однажды одну из их песен использует известный рэпер и «Girls5eva» вновь оказывается в центре внимания. Участницы коллектива снова готовы покорять сцену, только вот прежние тексты уже не кажутся им удачными. Но воспримет ли аудитория их новый имидж? Рейтинг IMDb — 7,1

Друзья по отпуску (США)

У семейной пары отпуск в Мексике распланирован до мелочей. Но новые, немного безумные друзья вносят свои коррективы. Четкий график забыт, веселье в разгаре, все бросаются в отрыв. Однако отпуск подходит к концу и что же случится дальше? Рейтинг IMDb — 6,3

Короче говоря (Австралия)

Тедди — классический прокрастинатор. Он всегда опаздывает, находит массу причин не выполнять свои обязанности и просто не ценит свое и чужое время. Однажды он просыпается после свадьбы и обнаруживает, что за сутки перескочил на целый год своей жизни. И так начинает происходить постоянно. Он понимает, что нужно научиться ценить каждую минуту жизни. Но, кроме этого, ему придется побороться и за любовь. Рейтинг IMDb — 6,5

9 причин, чтобы жить (Франция)

Отец Тома — известный врач. Но вот сам Тома — классический молодой бездельник. Днем он спит, а ночи проводит в клубе. В конце концов отец, устав от его выходок, находит ему дело: теперь Тома должен заботиться об одном из маленьких пациентов его отца. Маркусу 12 лет, и он страдает от серьезной болезни. Эта встреча изменит жизнь обоих. Рейтинг IMDb — 6,1

Главная роль (Испания)

Миллиардер решает увековечить свое имя и берется финансировать фильм. Конечно, над проектом должны работать только лучшие из лучших. Эксцентричная режиссер приглашает на роли двух очень талантливых актеров. Проблема в том, что они абсолютно разные. Один — голливудская звезда, второй — серьезный театральный актер. Работа превращается в их бесконечное соревнование, и уступать никто не собирается. Рейтинг IMDb — 7,2

Вечеринка (США)

На встрече выпускников произошло преступление. Чтобы выяснить правду, будет опрошен каждый из участников. И в каждом из 8 эпизодов будет повторяться рассказ об одной и той же ночи. Только вот вспоминать события будут разные персонажи, а значит, истории получат свой жанр, формат и нюансы, которые будут соответствовать личностям рассказчиков. Рейтинг IMDb — 7,2

Харлем (США)

4 молодые, стильные и амбициозные подруги живут в Нью-Йорке Они отчаянно добиваются успеха и проходят через разный опыт отношений, рабочие конфликты, ссоры с родителями. Но все же уверенно идут к своей мечте. Рейтинг IMDb — 6,7

Здесь и сегодня (США)

Однажды пожилой комедийный сценарист Чарли Бернз встречает уличную певицу из Нью-Йорка Эмму Пейдж. Несмотря на разницу в возрасте, между ними складывается невероятная, веселая и трогательная дружба, которая устраняет разрыв между поколениями и показывает значение любви и доверия. Рейтинг IMDb — 6,7

Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан» (США)

На экране оживают удивительные истории, которые были опубликованы на страницах последнего выпуска еженедельного американского журнала. А выходит в свет этот нестандартный журнал в вымышленном французском городе в середине ХХ века. Рейтинг IMDb — 7,3