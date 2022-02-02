11 неоднозначных киноремейков, которые зрители не смогли простить режиссерам, как ни старались
Рано или поздно все культовые фильмы получают продолжение. Вот только далеко не всегда сиквел оказывается достойнее оригинала, ведь подготовленные зрители ожидают не менее захватывающего сюжета и самого что ни на есть вау-эффекта. А на деле мы видим кассовые провалы, низкие рейтинги и нелестные отзывы киноманов.
AdMe.ru посвятил сегодняшнюю статью творениям кинематографа, которые не нашли отклика в сердцах зрителей. А в качестве бонуса к статье — яркий пример того, что даже ремейки известнейших и всеми любимых мультфильмов могут попасть под раздачу.
«Маска» (1994) — «Сын маски» (2005)
Зрители не простили создателям фильма отсутствие в кадре Джима Керри. К слову сказать, изначально актер был согласен на съемки, но затем отказался от роли. Даже несмотря на то, что ему предлагали гонорар в $ 7 млн.
«Сын маски» был номинирован на 7 премий «Золотая малина» и заполучил рейтинг IMDb 2,2.
- Я большой поклонник «Маски» с Джимом Керри и Кэмерон Диас. Зачем из шедевра сделали этот ужасный сиквел? Глупый сценарий, состоящий из одних клише, грубый и несмешной юмор. Декорации напоминают старые диснеевские мультфильмы. © bellino-angelo2014 / IMDb
- Комедия разочаровывает с самого начала и держит вас в недоуменном презрении вплоть до финальных титров. Не ожидал такой откровенной чуши. Затянутые, очень нудные сцены пестрят совершенно лишними и притянутыми за уши спецэффектами. Старания создателей сделать что-то действительно похожее на оригинальный фильм не увенчались успехом. © poloyashka / Кинопоиск
«Один дома» (1990) — «Один дома» (2021)
Озорной Макс по случайному стечению обстоятельств остается дома один, а его семья отдыхает в Японии. В это время в дом пытаются проникнуть двое грабителей, чтобы похитить редкую семейную реликвию. Бедняги даже не догадываются о том, что их поджидает и какой отпор им даст находчивый мальчуган.
Зрители и кинокритики возмутились копированием сюжета 1-й части ленты «Один дома» с Маколеем Калкином в главной роли, а также нелепым юмором и подбором актеров. Лента получила оценку IMDb 3,6 и кучу негативных отзывов.
- Это абсолютно ненужный ремейк культовой рождественской классики и очередной пример того, как новая версия оказывается значительно хуже оригинала. Проникнуться положительными эмоциями к сюжету не удается из-за максимального повтора оригинальной истории, примитивного юмора, картонных и откровенно скучных персонажей. © Alex Croft / Кинопоиск
- Оставьте классику в покое! Никому не нужно это продолжение, никто не просил эту полную ерунду. Пустая трата времени. © itsabacus2009 / IMDb
- Cоздатели сняли адскую чертовщину, и они это прекрасно осознают. Для меня лично, подчеркиваю жирным, существуют только «Один дома» и «Один дома — 2». Все остальное — дичь. © zombion / Кинопоиск
«Джуманджи» (1995) — «Джуманджи: Новый уровень» (2019)
На этот раз игроками настольной игры становится компания друзей во главе с Дуэйном Джонсоном. Несмотря на звездный состав, фильм был неоднозначно воспринят фанатами «Джуманджи». Одни посчитали киноленту довольно неплохой семейной комедией с захватывающим сюжетом, другие остались разочарованы игрой актеров, слабыми шутками и клишированным сценарием.
- «Джуманджи» 1995 года — превосходный фильм. Этот же невозможно смотреть. Все отстой: сюжет, сценарий, шутки. Ничего хорошего. © fensser / IMDb
- Мне захотелось уйти из кинотеатра после первых 10 минут фильма. © ionela-46277 / IMDb
- Самое лучшее в этом фильме — финальные титры, потому что ваши страдания наконец-то закончились. © veselahanapraha / IMDb
«Матрица» (1999) — «Матрица: Воскрешение» (2021)
Создатели фантастической трилогии не собирались выпускать продолжение после 3-й части «Матрица: Революция». «Они просто не хотят снимать еще один фильм. 4-й „Матрицы“ не будет», — настаивал продюсер Джоэл Сильвер.
Прогноз оказался неверен, и в декабре 2021 года вышла следующая часть культовой кинофраншизы, которая наделала много шума среди фанатов Нео и Тринити. «Матрица: Воскрешение» получила оценку IMDb 5,7 и множество противоречивых отзывов.
- Актерская игра ужасна. Боевые сцены очень медленные и предсказуемые, мой 2-летний ребенок и то быстрее. Вся история не о Нео. Концовка не ответила ни на один вопрос. Худший фильм 2021 года, уверяю вас. © messis / IMDb
- Каким-то образом создателям удалось превратить хороший, глубокий, философский фильм «Матрица» в дешевый боевик, мелодраму и кино о зомби одновременно. Не смотрите его, это пустая трата времени. © tamim-31136 / IMDb
- Слишком длинные разговоры, из-за которых сюжет теряет свою динамику. Экшен-сцены крайне унылые и скучные. Было ощущение, что я смотрю дешевый фильм на DVD — проигрывателе. А еще мне очень не хватало легендарных Морфиуса и агента Смита. © dravensuo / IMDb
«Лара Крофт: Расхитительница гробниц» (2001) — «Tomb Raider: Лара Крофт» (2018)
Новый образ Лары Крофт в исполнении актрисы Алисии Викандер вызвал неоднозначную реакцию у зрителей. Поклонники серии игр и оригинального фильма сочли ее образ и физические данные не соответствующими знаменитому игровому персонажу. Сама же Викандер заявила, что она не против вернуться к роли Лары Крофт для 2-го фильма.
- Новая Лара Крофт как героиня не цепляет. И главное, чего ей не хватает, — это искреннего авантюризма. Она какая-то обычная. А сюжет оставляет впечатление состряпанного, «лишь бы был». Не этого я ожидала от перезапуска культовой франшизы. © Anne_Maria / Кинопоиск
- Вступительные титры и начало фильма были такими скучными, что я даже задремал. Сценарий ужасен, фильму не хватало действия. Слишком много вырезанных сцен и неправдоподобных персонажей. А концовка оказалась очень банальной. © digitalbeach*** / IMDb
- Алисия Викандер, конечно, симпатяшка, но не «вывозит» эту роль. Это ясно как день. У Джоли вышла крутая Лара Крофт — роковая красотка с мощной харизмой, она тверда в своих решениях и уверена в себе. Сюжет максимально посредственный, атмосфера никакая. И неприятное послевкусие после просмотра. © EugeneHarris / Кинопоиск
«Такси» (1998) — «Нью-Йоркское такси» (2004)
Ремейк французского фильма 1998 года получил рейтинг IMDb 4,5 и был негативно воспринят критиками. И это несмотря на то, что сценарий к фильму написал сам Люк Бессон.
- Это прекрасный пример того, как не стоит снимать кино. За весь фильм я ни разу не засмеялся, хотя меня легко рассмешить. Поэтому, пожалуйста, если хотите посмотреть фильм «Такси», то лучше смотрите оригинал. © lektroluv / IMDb
- Не понимаю, как можно было превратить замечательный фильм «Такси» в это. Ни юмора, ни сюжета, ни актерской игры, ни экшена. © rizzo_tha_rat / IMDb
«Секс в большом городе» (1998) — «И просто так» (2021)
Отсутствие одного из самых ярких персонажей, излишнее количество драматических событий и навязчивое внимание к остросоциальным проблемам стали причиной критики долгожданного продолжения.
Ким Кэтролл отказалась играть Саманту из-за давних натянутых отношений с коллегами и размеров гонорара. Несмотря на то что Кэтролл получала $ 350 тыс. за серию, эта сумма ее не устраивала. К слову, Сара Джессика Паркер зарабатывала $ 3,2 млн за одну серию.
- Если раньше это был сериал об уверенных и успешных женщинах «слегка за 30», то продолжение получилось о впавших в маразм поглупевших бабушках. Как будто героини 10 лет просидели в глухом подвале, а теперь недоумевают, что за дивный новый мир вокруг них. Хотелось бы похвалить красивую картинку, но и костюмы нелепы, будто из пропахших нафталином сундуков вытащили все самое нарядное. А ведь героиням всего по 55. Можно было показать новые увлечения, успешную карьеру, достижения, но у авторов хватило идей только на седые волосы и слуховой аппарат. © Tipsy Pony / Кинопоиск
- Я 37-летний мужчина, выросший на сериале «Секс в большом городе». Мы с женой пересматривали все сезоны, наверное, раза 3. Но это продолжение больше похоже на грустную шутку, а отсутствие Саманты — на черную дыру на экране. © royaltalentcompany / IMDb
- Каждая серия оригинального ситкома длилась 30 минут. Он был беззаботным, остроумным и забавным. Теперь же это больше похоже на 40-минутную драму, лишенную той изюминки, что сделала «Секс в большом городе» знаменитым. © kamtv / IMDb
«Космический джем» (1996) — «Космический джем: Новое поколение» (2021)
Фильм получил рейтинг IMDb 4,4 и был холодно принят зрителями и кинокритиками. Причины негативных отзывов: актерская игра главного героя, которого сыграл Леброн Джеймс, посредственный юмор, слабый сюжет и притянутая за уши вычурная драматичность.
- 2 часа сплошной рекламы. От начала и до конца. Плохая игра актеров, слабые персонажи и скудный сюжет. Грустно видеть, что «Космический джем» мог так провалиться. © swimnichols / IMDb
- Эх, нетленная классика из детства, как поглумились над тобой, сняв это невразумительное продолжение! После его просмотра захотелось пересмотреть оригинальный фильм с Майклом Джорданом и получить удовольствие, а не постоянно отгонять от себя мысль: «Когда это наконец-то закончится?» © C_B_J / Кинопоиск
- Кинотеатр был целиком заполнен, но за все 2 часа никто так ни разу и не засмеялся. Стояла тишина. © lindabrown-01437 / IMDb
«Люди в черном» (1997) — «Люди в черном: Интернэшнл» (2019)
Фантастическая экшен-комедия «Люди в черном» с Уиллом Смитом и Томми Ли Джонсом в главных ролях стала настоящим хитом в 1997 году. 2 последующие части также стали довольно успешными и хорошо показали себя в прокате. Зрители полюбили 2 кардинально непохожих друг на друга напарников — отвязного агента Джея и серьезного агента Кея.
4-е продолжение кинофраншизы, где главные роли достались Крису Хемсворту и Тессе Томпсон, подверглось критике и заполучило рейтинг IMDb 5,6.
- Если вам нравились фильмы «Люди в черном» с участием Уилла Смита и Томми Ли Джонса, то эта часть не имеет к ним никакого отношения. Во время просмотра мне было так скучно, что даже пришлось включить игру на своем телефоне, дабы не заснуть. Не рекомендую. © emelnik / IMDb
- Моя оценка: и не хорошо, и не плохо. Как недопеченный пирог — вроде сладкий, но сырой внутри. Тут похожая история: взрывы, спецэффекты, крутые актеры, и все это со слабеньким сюжетом и поверхностными шуточками. Одним словом, банально. Фильм на один раз. Пойду лучше 1-ю часть пересмотрю. © horuzhenkoevgeny / Кинопоиск
«Смертельная битва» (1995) — «Мортал Комбат» (2021)
Пожалуй, трудно найти человека, который не знал бы, что такое Mortal Kombat. Изначально серия видеоигр, а затем полнометражный художественный фильм 1995 года стали настоящими феноменами того времени и завоевали толпы поклонников по всему миру.
В 2021 году вышло долгожданное продолжение. Увы, аудитория восприняла его весьма неоднозначно, несмотря на многомиллионные сборы в прокате. Основная претензия зрителей сводилась к обманутым ожиданиям.
- Оригинал 1995 года намного лучше. Я давний поклонник франшизы и считаю этот фильм оскорблением «Мортал Комбат». © wlee-63611 / IMDb
- Очень плохая актерская игра. Я ждал выхода этого фильма более 20 лет и в итоге совершенно разочарован. Как можно было снимать «Мортал Комбат» и даже не провести нормальный кастинг на роли? © finch-86316 / IMDb
«Дрожь земли» (1990) — «Дрожь земли: Остров крикунов» (2020)
Оригинальный фильм «Дрожь земли» 1990 года произвел настоящий фурор среди поклонников фантастических триллеров и был номинирован на несколько премий, в том числе как лучший научно-фантастический фильм.
Увы, но 7-я часть кинофраншизы получила рейтинг IMDb 5,5 и далеко не самые лестные отзывы зрителей.
- 1-я часть фильма была превосходной. Из-за нее я посмотрел все остальные 7 частей. И ни один из сиквелов, включая последний, не стоил просмотра. Все картонное, монстры не страшные. © siderite / IMDb
- Актерская игра настолько ужасна, что я смог осилить только половину фильма. Затем, к счастью, я уснул. © tlpinbcc / IMDb
Бонус: «Король Лев» (1994) — «Король Лев» (2019)
Ремейк одноименного рисованного мультфильма 1994 года получил смешанные отзывы. Кинокритики высоко оценили визуальные эффекты и музыкальное сопровождение, но остались крайне недовольны излишним копированием оригинального «Короля Льва», отсутствием «души» и «плоскими» эмоциями персонажей.
- Скучный мультик. А еще мне не понравилось, как с помощью графики создали животных. Целевой аудиторией «Короля Льва» являются дети, так почему бы не сделать зверей милыми и дружелюбными? Лично мой ребенок испугался Тимона и Пумбу. © shudzu / IMDb
- Оригинальный мультфильм полон эмоций. Все плакали, когда Муфаса умер. В ремейке же реалистичный лев, но с безэмоциональной плоской мордой, выражение которой никак не меняется, независимо от того, что происходит. В общем, пустая трата времени. Я смотрел этот фильм в детстве и пересматривал его много раз. Рассказал о нем дочери и взял ее с собой в кинотеатр, чтобы посмотреть ремейк. Но был разочарован. © tvgeorge-50379 / IMDb
Продолжение какого фильма возмутило вас до глубины души или оставило о себе двоякое впечатление?