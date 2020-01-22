11 неоднозначных фильмов, о которых можно спорить часами

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Кино любит, чтобы о нем говорили, из-за него спорили, ругались и искали ответы на жизненные вопросы. Фильмы, которые позволяют зрителю сделать однозначный вывод и озвучивают очевидные вещи, сложно назвать выдающимися. Злободневные темы, поступки героев, разная трактовка сюжетных поворотов лишь то немногое, что должно давать нам пищу для размышлений и обсуждений после просмотра кино.

Мы в AdMe.ru можем часами говорить о кино, поэтому собрали собственную коллекцию фильмов, которые буквально требуют обратной связи от зрителей. Будьте уверены: у вас точно завяжется долгое обсуждение, если вы упомянете эти картины в компании друзей.

1. Солнцестояние (2019)

Группа американских студентов отправляется в шведскую общину, чтобы поучаствовать в уникальных обрядах в честь праздника летнего солнцестояния. Однако вскоре выясняется, что местные ритуалы далеко не так безобидны, какими кажутся на первый взгляд. Фильм молодого режиссера Ари Астера во всех смыслах нетипичное кино. Но он определенно завораживает, шокирует и надолго остается в памяти. Многие зрители после просмотра фильма задают себе единственный вопрос: «Что это вообще было?» А некоторых история заставляет задуматься над вопросами различия культур, семейными ценностями, психологическими проблемами. Один из финальных эпизодов и вовсе может сбить с толку и породить разные трактовки происходящего. IMDb — 7,2

2. Квадрат (2017)

В центре сюжета — куратор музея современного искусства Кристиан. Однажды у главного героя крадут телефон и бумажник. Но вместо того, чтобы обратиться в полицию, он садится в свою Tesla и пытается самостоятельно найти вещи. Режиссер поднимает в картине сразу несколько острых, злободневных тем: абсурдность и спекулятивность современного искусства, политика толерантности, трусость людей, задающих культурные тренды. Всех их автор оставляет на зрительское суждение и обсуждение. IMDb — 7,2

3. 45 лет (2015)

Джефф и Кейт готовятся отметить 45-ю годовщину свадьбы. Кажется, за эти годы супруги узнали друг о друге все. Но однажды утром Кэти застает мужа, читающего странное письмо. В нем говорится, что тело бывшей возлюбленной Джеффа, которая 50 лет назад сорвалась в ледяную пропасть, найдено в Швейцарских Альпах. Фильм посвящен хрупкости семейных отношений, сомнениям и упущенным возможностям, извечному вопросу «А что, если?», ответ на который так сложно найти. Могут ли скелеты из прошлого нарушить супружеское благополучие пары, которая прожила вместе почти полвека? У зрителей могут оказаться разные взгляды на этот счет. IMDb — 7

4. Самый опасный человек (2014)

Шпионская драма Антона Корбейна, который долгие годы снимал исключительно музыкальные клипы, — серьезный разговор о наболевшем. Главная идея фильма: правоохранительная система должна существовать для человека, а не наоборот. С этим можно как согласиться, так и поспорить. В фильме уделено внимание множеству противоречивых и болезненных тем: предательство близких, сила предубеждений и стереотипов, поднимается религиозный вопрос. IMDb — 6,8

5. Любовь в словах и картинках (2013)

Главные герои фильма — преподаватель искусства и учитель английского языка и литературы, которых судьба сталкивает в престижной подготовительной школе. Оба страстно увлечены своим делом и в один прекрасный день вовлекают учащихся в своеобразную игру-спор. Они предлагают им доказать, что лучше способно выразить чувства творца: слово или изображение. Вопрос разделяет на 2 лагеря не только персонажей, но и зрителей красочной киноленты. IMDb — 6,6

6. Это всего лишь конец света (2016)

После 12 лет разлуки успешный писатель Луи возвращается домой, чтобы сообщить семье о своей неизлечимой болезни. Но сделать это оказывается не так просто, ведь его взбалмошные родственники, кажется, полностью утратили способность слушать и слышать друг друга, понимать, любить и сопереживать. Молодой, но успевший заработать себе имя режиссер Ксавье Долан задает зрителю много вопросов, ответы на которые не совсем очевидны. Во всем ли можно положиться на членов семьи? Должны ли мы любить родных беззаветно и безусловно, несмотря на их слова и поступки? Защищены ли мы от предательства близких? IMDb — 6,9

7. Yesterday (2019)

Однажды утром музыкант-неудачник Джек Малик обнаруживает, что легендарной группы The Beatles никогда не существовало, а сам он — единственный, кто знает наизусть все их песни. Жизнь героя принимает крутой поворот, когда он решает выдать хиты ливерпульской четверки за свои. Фильм наполнен глубокими мыслями, которые при этом ничуть не омрачают атмосферу романтической комедии. Так, Джек сталкивается с дилеммой и оказывается перед непростым этическим вопросом: «А правильно ли я поступаю?» Способна ли фальшивая слава и присвоение чужой собственности сделать артиста счастливым? Кроме того, авторы не боятся высмеивать современные тенденции и дают понять, что тренды нередко убивают искусство, с чем не все могут быть согласны. IMDb — 6,9

8. Догмэн (2018)

Главный герой фильма — владелец парикмахерской для собак, умеющий найти общий язык как с питбулем, так и с местным криминальным авторитетом Симоне, который держит в страхе всю округу. Картина представляет собой острую сатиру в стилистике критического реализма. С первых минут режиссер доносит до зрителя мысль, что люди, как и наши четвероногие друзья, делятся на породистых и беспородных. Человек же в фильме показан, с одной стороны, жестоким и свирепым, а с другой — кротким и ласковым, как преданный пес. «Догмэн» полон очевидных и едва уловимых метафор и отсылок, которые всегда интересно обсудить с друзьями. IMDb — 7,3

9. Связь (2013)

Начинается фантастический триллер вполне обыденно: в ночь, когда над Землей должна пролететь комета, несколько друзей собираются за ужином. Спустя некоторое время герои замечают, что у них отключаются мобильные телефоны — это становится первым звеном в цепи загадочных и странных событий. Фильм «Связь» — настоящая головоломка о временных петлях и переплетении реальностей, которая может вызвать у зрителей разные трактовки происходящего и поступков персонажей. IMDb — 7,2

10. Меланхолия (2011)

Главная героиня Жюстин готовится выйти замуж. Тем временем к Земле приближается планета Меланхолия, а это означает скорый и неминуемый конец всего сущего. Зритель узнает об этом в самом начале, видя последствия столкновения. Перспектива скорой смерти придает жизни героев осмысленность, а зрителей наталкивает на философские размышления о бренности бытия и о том, как бы они сами вели себя на месте персонажей. IMDb — 7,1

11. Мамочка (2014)

Взбалмошная вдова Диана забирает из интерната своего сына Стива, страдающего от психического расстройства. При малейшей провокации подросток становится неуправляемым и даже опасным для общества. Шаткое равновесие в семье устанавливается, когда в их жизни появляется живущая по соседству Кайла. Девушка благотворно действует как на Стива, так и на Диану, однако затишье оказывается недолгим. «Мамочка» — психологически насыщенная картина, которая вызывает целый калейдоскоп эмоций и о многом заставляет задуматься. Имеет ли предел материнская любовь — лишь один из вопросов, который поднимает режиссер. IMDb — 8,1

О какой из этих кинолент вы дольше всего дискутировали со своими друзьями? Может, у вас на примете есть спорные фильмы, которыми можно было бы дополнить эту подборку?