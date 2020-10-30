11 наших любимых актеров, которым получить роль помогли забавные уловки и навыки

Прослушивания и кастинги — этап, который не терпит спешки, ведь от выбора актерского состава во многом зависит успех фильма. Иногда он затягивается на долгие месяцы, а порой сценаристы прописывают персонажей под конкретных звезд, которым роли отдаются безо всяких проб. Но бывают и такие ситуации, когда все решает счастливый случай или мелочи, никак не связанные с актерским мастерством.

Мы в AdMe.ru поинтересовались, каким знаменитостям получить роли в культовых фильмах и сериалах помог не талант (который не вызывает сомнений), а весьма необычные навыки и уловки.

Бен Аффлек и его напряженная улыбка

Дэвид Финчер всегда славился своей скрупулезностью в выборе актеров для фильмов, но порой все решает случай. По словам режиссера, получить роль в «Исчезнувшей» Бену Аффлеку помогла его улыбка. «В фильме есть одна сцена, где журналисты просят мужа встать рядом с фотографией его пропавшей жены, и он натянуто улыбается. Я погуглил и нашел около 50 снимков Аффлека, сделанных в общественных местах, где он улыбается в точности так, как этого требовал эпизод», — поделился Финчер.

Дженнифер Лоуренс и немытая голова

Свою первую главную роль в кино Дженнифер Лоуренс получила во многом благодаря тому, что целую неделю не мыла голову и пришла на прослушивание с насморком, чтобы лучше вжиться в образ своей героини, 17-летней девушки из неблагополучной семьи. Дело в том, что режиссер мистической драмы «Зимняя кость» поначалу отмела кандидатуру Лоуренс, посчитав ее слишком миловидной для роли, но начинающую звезду было не остановить. Актриса так хотела сняться в этом фильме, что прилетела в Нью-Йорк, прошла пешком 13 кварталов сквозь мокрый снег и заявилась на прослушивание без макияжа и с грязными волосами, которые она перед этим специально не мыла неделю. И все-таки добилась своего.

Кейт Уинслет и преследования

Чтобы получить судьбоносную роль в «Титанике», Уинслет, которая на тот момент была малоизвестной актрисой, пришлось проявить настойчивость. С помощью своего агента она раздобыла личный номер Джеймса Кэмерона и названивала ему, пытаясь убедить режиссера, что он просто обязан отдать ей эту роль. Кейт даже прислала ему букет роз с запиской: «От твоей Розы». Несмотря на то что актриса перешла определенные границы, эти уловки все же помогли ей добиться своей цели.

Эмма Уотсон и ее болтливость

Прослушивания на главные роли во франшизе о Гарри Поттере шли долго — создатели никак не могли найти Гермиону, которая бы устроила всех. В итоге к кастингам подключилась сама Джоан Роулинг. Созвонившись однажды с Эммой Уотсон, писательница пришла в полный восторг. Во время их разговора 10-летняя девочка в течение минуты болтала без умолку, не давая Роулинг вставить и слова. В тот момент автор поняла, что такой и должна быть Гермиона.

Джеймс Майкл Тайлер и навыки бариста

Получить роль Гантера в культовом сериале «Друзья» актеру помогла не степень магистра изящных искусств, а счастливая случайность. Дело в том, что Тайлер был единственным среди претендентов, кто умел обращаться с кофемашиной. Кстати, сам актер признался, что никогда не был большим фанатом кофе и в жизни пьет его не так много.

Уэйн Найт и повышенное потоотделение

Сыграть программиста Денниса Недри актеру предложил сам режиссер, выйдя на его агента. Получить роль Найту помогла его забавная особенность. Впервые Спилберг увидел его в фильме «Основной инстинкт». Режиссеру так запомнилось, как сильно потел персонаж Найта, глядя на Шэрон Стоун в сцене с допросом, что именно его кандидатура пришла на ум Спилбергу на этапе кастингов. «Я вижу его потное лицо крупным планом, только вместо женских ног перед ним динозавр», — по словам агента Найта, сказал режиссер.

Мэттью Макконахи и усы

Ричард Линклейтер поначалу не собирался брать Макконахи в свой фильм «Под кайфом и в смятении», посчитав его слишком красивым для роли Дэвида Вудерсона. После убедительного перевоплощения актера на прослушивании режиссер решил все же дать ему шанс, но только при условии, что Макконахи отрастит мерзкие усики. Разумеется, он согласился.

Хлоя Грейс Морец и фальшивый акцент

В отношении «Хранителя времени» у Мартина Скорсезе был необычный пунктик: он хотел, чтобы в фильме играли исключительно британские актеры. Но американка Хлоя Грейс Морец так грезила сняться у режиссера, что на прослушивании сымитировала британский акцент и солгала, что тоже англичанка. Правда, впоследствии ложь все же вскрылась: в перерывах между съемками Скорсезе услышал, как Морец разговаривает по телефону с американским акцентом.

Харви Спенсер и убедительный удар

Режиссер классического фильма ужасов «Омен» потратил немало времени и усилий, чтобы найти исполнителя главной роли — сына Дьявола в обличье маленького мальчика. На прослушивании Ричард Доннер просил всех юных претендентов напасть на него. Наиболее убедительным оказался 4-летний Харви Спенсер, который заехал режиссеру между ног. После этого Доннер понял, что нашел идеального Дэмиана.

Крис Хемсворт и его рост

Получить роль Тора в «Мстителях» актеру помогла маленькая уловка. Дело в том, что рост Хемсворта — 190 см, а для этого героя студия установила ограничение по росту в 185 см (чтобы остальные персонажи не казались на его фоне коротышками). Поэтому актер наврал о своем росте, сильно приуменьшив его, а на прослушивании даже немного сутулился, чтобы не выдать себя.

Софи Тернер и подписчики

Все мы знаем, какое сильное влияние на жизнь людей оказывают социальные сети. Но могли ли вы подумать, что количество подписчиков в инстаграме может стать причиной, по которой актер получит заветную роль или, напротив, останется без работы? Именно в этом на личном опыте убедилась звезда сериала «Игра престолов». Софи Тернер призналась, что однажды получила роль только потому, что у нее было больше подписчиков в соцсетях, чем у другой претендентки, которая, по ее собственному признанию, гораздо лучше проявила себя на прослушивании.