11 неголливудских сериалов, на которые не жалко потратить свое время
Еще не успели стихнуть овации всего мира после вручения «Оскара». Мы с нетерпением ждали новых лауреатов, но иногда хочется отвлечься от голливудской классики и окунуться в совсем другую атмосферу. Мастера европейского и азиатского кинематографа тут как нельзя кстати.
AdMе.ru предлагает вашему вниманию 11 разноплановых сериалов, которые смогут удовлетворить даже самого искушенного зрителя.
Бумажный дом (La casa de papel)
Группа молодых людей решила ограбить испанский Королевский монетный двор. И не просто ограбить, но и оккупировать его на несколько дней с целью напечатать как можно больше крупных купюр. Как строятся их отношения с заложниками и властями? Удастся ли им достичь своей цели? Сериал смотрится на одном дыхании.
Тьма (Dark)
В маленьком немецком городке пропадают дети. Но это не просто детектив. Это история об отношениях поколений, о любви, о скелетах в шкафу и... о портале в другие измерения. Атмосферные съемки, прекрасная музыка, великолепная актерская игра только подчеркивают всю прелесть этой фантастической головоломки.
Мой призрак (Oh naui gwishinnim)
- Жанр — мелодрама, комедия, фэнтези
- Рейтинг «КиноПоиска» — 7,998
- Рейтинг IMDb — 8,10
Милая, добрая, смешная корейская дорама в лучших традициях этого жанра. В скромную девушку-повара вселяется дух, совершенно противоположный ей по характеру. Любовный треугольник и романтика перемешаны с мистикой. Все приправлено искрометным юмором.
Айрис (Airiseu)
Этот сериал включает как элементы боевика: шпионы, спецслужбы, перестрелки, так и элементы мелодрамы: любовный треугольник, очень типичный для жанра дорам. Но все изображено без чрезмерного гротеска, присущего подобным картинам. Плюс это один из самых высокобюджетных корейских сериалов.
Изабелла (Isabel)
Классический исторический сериал. Жизнеописание Изабеллы Кастильской. Испания на рубеже XV и XVI веков. Любители исторической достоверности, костюмов и антуража будут очень довольны.
Полуночное солнце (Midnight Sun)
Поклонникам «Твин Пикса» и «Моста» этот сериал совместного франко-шведского производства придется по вкусу. Загадочное убийство, берущее свои истоки из далекого прошлого. Жизнь в шведской глубинке. И все это на фоне чарующих красот природы Скандинавии.
Конец ***го мира (The End of the F***ing World)
Джеймс и Алиса отправляются на поиски ушедшего из семьи отца девочки. Оба считают себя психопатами. По дороге у них завязывается роман. Также молодые люди стараются найти себя в этом мире. Все это показано с типичным английским юмором. Очень захватывающий британский сериал для подростков и их родителей.
Игра лжецов (Liar Game)
С одной стороны, это классическая японская дорама со специфической игрой актеров, с другой — у этого сериала абсолютно необычный сюжет. Главная героиня получает приглашение принять участие в странной «игре лжецов». Криминал, мошенничество, психология — основные линии этого фильма. Но надо заметить, что есть и корейская версия данной дорамы с упором на межличностные отношения.
Пропавший без вести (The Missing)
Во время чемпионата мира по футболу 2006 года английская семья теряет во Франции своего сына. Повествование разделено на две хронологические ветки: те дни и сегодня. Отличная детективная линия, глубокий психологизм и актерская игра являются безусловными достоинствами этого британского сериала.
Гранчестер (Grantchester)
Действие происходит в 1953 году в живописной деревушке Гранчестер в Кембриджшире. Главный герой — Сидни Чемберс, харизматичный и очаровательный викарий, который начинает собственное расследование, когда один из его прихожан умирает при подозрительных обстоятельствах.
Телефонистки (Las chicas del cable)
В 20-е годы прошлого столетия телефонная связь была настоящим чудом. Только самых ответственных отбирали на эту работу, и она быстро стала одной из самых престижных. Главные героини этого испанского сериала — 4 девушки, которые помогают людям стать ближе друг к другу.
А какие неголливудские сериалы вы бы посоветовали посмотреть?