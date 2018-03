11 неголливудских сериалов, на которые не жалко потратить свое время

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Еще не успели стихнуть овации всего мира после вручения «Оскара». Мы с нетерпением ждали новых лауреатов, но иногда хочется отвлечься от голливудской классики и окунуться в совсем другую атмосферу. Мастера европейского и азиатского кинематографа тут как нельзя кстати.

AdMе.ru предлагает вашему вниманию 11 разноплановых сериалов, которые смогут удовлетворить даже самого искушенного зрителя.

Бумажный дом (La casa de papel)

Жанр — триллер

Рейтинг «КиноПоиска» — 8,391

Рейтинг IMDb — 8,80

Группа молодых людей решила ограбить испанский Королевский монетный двор. И не просто ограбить, но и оккупировать его на несколько дней с целью напечатать как можно больше крупных купюр. Как строятся их отношения с заложниками и властями? Удастся ли им достичь своей цели? Сериал смотрится на одном дыхании.

Тьма (Dark)

Жанр — триллер, драма, криминал, детектив, фантастика

триллер, драма, криминал, детектив, фантастика Рейтинг «КиноПоиска» — 7,956

«КиноПоиска» — 7,956 Рейтинг IMDb — 8,70

В маленьком немецком городке пропадают дети. Но это не просто детектив. Это история об отношениях поколений, о любви, о скелетах в шкафу и... о портале в другие измерения. Атмосферные съемки, прекрасная музыка, великолепная актерская игра только подчеркивают всю прелесть этой фантастической головоломки.

Мой призрак (Oh naui gwishinnim)

Жанр — мелодрама, комедия, фэнтези

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,998

7,998 Рейтинг IMDb — 8,10

Милая, добрая, смешная корейская дорама в лучших традициях этого жанра. В скромную девушку-повара вселяется дух, совершенно противоположный ей по характеру. Любовный треугольник и романтика перемешаны с мистикой. Все приправлено искрометным юмором.

Айрис (Airiseu)

Жанр — боевик, мелодрама

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,947

Рейтинг IMDb — 8,10

Этот сериал включает как элементы боевика: шпионы, спецслужбы, перестрелки, так и элементы мелодрамы: любовный треугольник, очень типичный для жанра дорам. Но все изображено без чрезмерного гротеска, присущего подобным картинам. Плюс это один из самых высокобюджетных корейских сериалов.

Изабелла (Isabel)

Жанр — история, биография

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,76

Рейтинг IMDb — 8,30

Классический исторический сериал. Жизнеописание Изабеллы Кастильской. Испания на рубеже XV и XVI веков. Любители исторической достоверности, костюмов и антуража будут очень довольны.

Полуночное солнце (Midnight Sun)

Жанр — триллер, драма, криминал, детектив

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,253

«КиноПоиска» — 7,253 Рейтинг IMDb — 7,50

Поклонникам «Твин Пикса» и «Моста» этот сериал совместного франко-шведского производства придется по вкусу. Загадочное убийство, берущее свои истоки из далекого прошлого. Жизнь в шведской глубинке. И все это на фоне чарующих красот природы Скандинавии.

Конец ***го мира (The End of the F***ing World)

Жанр — драма, комедия

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,980

Рейтинг IMDb — 8,30

Джеймс и Алиса отправляются на поиски ушедшего из семьи отца девочки. Оба считают себя психопатами. По дороге у них завязывается роман. Также молодые люди стараются найти себя в этом мире. Все это показано с типичным английским юмором. Очень захватывающий британский сериал для подростков и их родителей.

Игра лжецов (Liar Game)

Жанр — триллер, драма

триллер, драма Рейтинг «КиноПоиска» — 8.086

«КиноПоиска» — 8.086 Рейтинг IMDb — 8,40

С одной стороны, это классическая японская дорама со специфической игрой актеров, с другой — у этого сериала абсолютно необычный сюжет. Главная героиня получает приглашение принять участие в странной «игре лжецов». Криминал, мошенничество, психология — основные линии этого фильма. Но надо заметить, что есть и корейская версия данной дорамы с упором на межличностные отношения.

Пропавший без вести (The Missing)

Жанр — драма, криминал, детектив

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,291

«КиноПоиска» — 7,291 Рейтинг IMDb — 8,20

Во время чемпионата мира по футболу 2006 года английская семья теряет во Франции своего сына. Повествование разделено на две хронологические ветки: те дни и сегодня. Отличная детективная линия, глубокий психологизм и актерская игра являются безусловными достоинствами этого британского сериала.

Гранчестер (Grantchester)

Жанр — драма, криминал, детектив,

драма, криминал, детектив, Рейтинг «КиноПоиска» — 7,641

«КиноПоиска» — 7,641 Рейтинг IMDb — 8,00

Действие происходит в 1953 году в живописной деревушке Гранчестер в Кембриджшире. Главный герой — Сидни Чемберс, харизматичный и очаровательный викарий, который начинает собственное расследование, когда один из его прихожан умирает при подозрительных обстоятельствах.

Телефонистки (Las chicas del cable)

Жанр — драма

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,194

«КиноПоиска» — 7,194 Рейтинг IMDb — 7,80

В 20-е годы прошлого столетия телефонная связь была настоящим чудом. Только самых ответственных отбирали на эту работу, и она быстро стала одной из самых престижных. Главные героини этого испанского сериала — 4 девушки, которые помогают людям стать ближе друг к другу.