11 неголливудских фильмов с высоким рейтингом, которые вы могли пропустить за последние несколько лет

Пожалуй, даже отъявленный киноман не сможет похвастаться тем, что пересмотрел все стоящие фильмы последних нескольких лет. Скорее всего, голливудским картинам мы уделяем особое внимание, но ленты из других стран, как правило, стоят особняком.

Мы в AdMe.ru недавно поняли, что некоторые фильмы с высоким рейтингом прошли мимо нас, и решили наверстать упущенное.

Луццу (2021)

Страна: Мальта

Рейтинг IMDb: 7 Луццу — это название традиционных рыболовецких лодок на Мальте. Картина повествует о рыбаке, который изо всех сил пытается обеспечить самым необходимым жену и новорожденного сына.

Случайность и догадка (2021)

Страна: Япония

Рейтинг IMDb: 7,6 Фильм состоит из трех новелл. 1-я рассказывает о любовном треугольнике, 2-я — о студентке, которая пытается соблазнить преподавателя, а 3-я — о случайной встрече двух одноклассниц. Все истории имеют неожиданную развязку.

Слалом (2020)

Страны: Франция, Бельгия

Рейтинг IMDb: 6,7 15-летнюю девочку приняли в лыжный клуб. Она занимается под руководством авторитарного тренера, который всеми силами стремится сделать из нее настоящую звезду. Удастся ли спортсменке не сломиться под его напором?

Здесь нет зла (2020)

Страны: Германия, Иран, Чехия

Рейтинг IMDb: 7,5 В 2020 году фильм взял главный приз на престижном фестивале «Берлинале». В ленту включены 4 истории о судьбе четверых мужчин. Один из них скрывает тайну от близких, 2-му предстоит совершить страшный поступок, 3-й рассчитывает сделать предложение своей девушке, ну а 4-й предпочитает уединение обществу людей.

Ла Йорона (2019)

Страны: Гватемала, Франция

Рейтинг IMDb: 6,6 Ла Йорона, или Плакальщица, — известный фольклорный персонаж в Мексике. Эта картина о том, как мужчину постоянно мучают настоящие кошмары, связанные с его темным прошлым. Сможет ли он избавиться от них, или же это будет продолжаться всю жизнь?

Спасительница (2019)

Страна: Великобритания

Рейтинг IMDb: 6,7 В полуторачасовой ленте зрителю покажут отношения между сиделкой Мод и ее неизлечимо больной подопечной Амандой, которая когда-то была танцовщицей. Как-то Аманда назвала Мод своей спасительницей, и та обрела уверенность в том, что лишь она может избавить женщину от вечных мук.

Гарпун (2019)

Страна: Канада

Рейтинг IMDb: 6 3 друга детства отправляются в небольшое путешествие на яхте. В пути выясняется, что Саша изменила Ричарду с Джоном. На борту возникает потасовка, вояж становится напряженным. Концовка будет довольно непредсказуемой.

Работающая женщина (2018)

Страна: Израиль

Рейтинг IMDb: 6,9 Начальник Орны всячески продвигает девушку по службе и оказывает ей неуместные знаки внимания. Муж героини теряет работу, и она становится кормилицей своей семьи с тремя детьми. И для того, чтобы сохранить свое рабочее место, Орна должна сделать мучительный моральный выбор.

Красный (2018)

Страны: Аргентина, Бразилия, Франция, Нидерланды, Германия, Бельгия, Швейцария

Рейтинг IMDb: 6,4 Действие фильма разворачивается в небольшом провинциальном городке. Незнакомец врывается в один из ресторанов и, увидев знаменитого местного адвоката, начинает его оскорблять. Местные не дают в обиду своего земляка и выпроваживают незваного гостя. Этот эпизод становится началом череды необъяснимых событий, связанных с правозащитником.

Фантастическая женщина (2017)

Страны: Испания, Чили, Германия

Рейтинг IMDb: 7,2 Кино о женщине, которая на определенном отрезке своей жизни претерпевает различные трудности. Она не успела отвезти своего возлюбленного в больницу, и ее тут же начинают обвинять в его кончине. С этого момента ее преследует вереница бесконечных унижений.

Опекунство (2017)

Страна: Франция

Рейтинг IMDb: 7,5 Родители Жюльена на грани развода. Отец получил полную опеку над сыном, мать пытается доказать, что ее права нарушены. Устав от бесконечных семейных разборок, Жюльен решается на отчаянный шаг.