11 небанальных фильмов 2019 года, которые обязан посмотреть каждый, кто разбирается в кино

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В мире существует 15 кинофестивалей класса А. Главные из них проходят в Каннах, Берлине, Венеции, Москве и Локарно. Именно там показывают самые важные независимые фильмы каждого года. В отличие от кассовых голливудских лент, среди них можно найти по-настоящему оригинальные истории.

Мы в AdMe.ru внимательно посмотрели на фаворитов фестивального кино и выбрали те картины, которые хочется оценить первыми.

Дылда

IMDb: 7,5

Страна: Россия Новый драматический фильм одного из главных молодых режиссеров России — Кантемира Балагова. Лента переносит зрителей в послевоенный Ленинград. В центре истории оказываются две фронтовички: Ия, она же Дылда (Виктория Мирошниченко), и Маша (Василиса Перелыгина). Девушки стараются справиться с травматическими воспоминаниями и выжить в новом для себя мире. Маша, которая не может иметь детей, мечтает о ребенке. Чтобы исполнить эту мечту, она решается на отчаянный план.

Паразиты

IMDb: 8,6

Страна: Южная Корея Фильм, который получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале 2019 года. «Паразиты» держат в напряжении до последнего кадра. Зрителям предстоит познакомиться с бедной семьей, которая нашла легкий путь к богатству. Обманным путем они устраиваются на работу к бизнесмену, его наивной жене и их двум детям. Вскоре главным героям становится мало высокой зарплаты, и они хотят завладеть всем, что имеют хозяева.

Боль и слава

IMDb: 7,8

Страна: Испания Личная история современного классика Педро Альмодовара с Антонио Бандерасом и Пенелопой Крус в главных ролях. «Боль и слава» — рассказ о режиссере Сальвадоре Майо (Антонио Бандерас), который переживает творческий кризис, вспоминает детство и первую любовь. У зрителей есть уникальная возможность увидеть внутренний мир не только лирического героя, но и самого автора этого во многом автобиографического фильма.

Извините, мы вас не застали

IMDb: 7,6

Страна: Великобритания, Франция, Бельгия Пронзительный фильм о проблемах простых людей. В центре сюжета картины — британская семья, которая пытается выжить во время финансового кризиса. Отец семейства устраивается на работу, которая занимает у него слишком много времени и сил. Мать помогает больным. Дети обижаются, что родители не находят на них времени. В ленте «Извините, мы вас не застали» нет неожиданных поворотов сюжета и спецэффектов, есть только настоящая жизнь. Но именно эта деталь и восхищает больше всего.

Синонимы

IMDb: 7,1

Страна: Франция, Израиль Надежда современного израильского кино, «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля 2019 года. Йоав (Том Мерсье) — эмигрант в Париже. Парень мечтает стать похожим на настоящего француза, отказывается говорить на родном иврите и дружит с наследником миллионов Эмилем (Кантен Дольмер) и музыкантом Каролин (Луиза Шевийот). Удастся ли ему сойти за своего в «городе круассанов»?

Портрет девушки в огне

IMDb: 8,4

Страна: Франция Историческая драма, которая будет интересна и современному зрителю. Фильм рассказывает о событиях в Бретани XVIII века. Семья аристократов приглашает в дом молодую художницу Марианну (Ноэми Мерлан). Она должна стать учительницей юной Элоизы (Адель Анель). Элиоза, жизнь которой уже давно распланирована, благодаря Марианне понимает, что хочет совсем другого будущего.

Матиас и Максим

IMDb: 6,5

Страна: Канада Восьмой фильм любимчика Каннского кинофестиваля — 30-летнего режиссера Ксавье Долана. Маттиас и Максим — друзья детства. Оба парня стали актерами, и их пригласили поучаствовать в съемках одного фильма. Правда, по сюжету этой картины они должны поцеловаться. Дружба героев оказывается под угрозой.

Мертвые не умирают

IMDb: 6

Страна: США Комедийный зомби-хоррор, который понравился критикам. После сдвига полярной полосы по всему миру начали оживать мертвецы. Зомби выходят на улицы городов и затевают охоту. У людей нет шансов. Такой, казалось бы, банальный сюжет смотрится очень свежо благодаря отличному актерскому составу. В фильме играют Билл Мюррей, Адам Драйвер, Тильда Суинтон, Стив Бушеми, Игги Поп, Селена Гомес и другие.

А потом мы танцевали

IMDb: 9,1

Страна: Грузия, Швеция Трогательная история о танцах и любви от грузинского режиссера Левана Акина. Мераб — молодой танцовщик, который мечтает попасть в труппу грузинского национального балета. Он танцует с детства и очень удивляется, когда новичок Иракли оказывается лучше него. Иракли предлагает Мерабу потренироваться вместе.

Маленький Джо

IMDb: 5,6

Страна: Австрия, Германия, Великобритания Научно-фантастический фильм, который сравнивают с сериалом «Черное зеркало». Алиса — генетик-селекционер, которая открывает неизвестный науке цветок. Это растение отличается необычными свойствами: если ухаживать за ним бережно, оно сделает своего хозяина счастливым. Алиса нарушает правило своей компании и дарит волшебный цветок своему сыну Джо. Но оказывается, что растения хотят людям не только добра.

Вечный свет

IMDb: 7,1

Страна: Франция Экспериментальный фильм одного из самых скандальных режиссеров современности — Гаспара Ноэ. «Вечный свет» сложно назвать обычным фильмом. В нем на протяжении 50 минут зрители имеют возможность наблюдать за разговором актрис Беатрис Даль и Шарлотты Генсбур. Они поднимают темы творчества, современности, запретов и даже ведьм. Таким образом Ноэ хочет рассказать о том, насколько сложно быть женщиной в искусстве.