11 наших любимых персонажей, которых чуть не сыграли другие актеры

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Создателям фильмов нередко приходится выбирать исполнителей главных ролей из множества звезд. И от того, насколько органично актер будет смотреться в образе, зачастую зависит успех всей киноленты. К примеру, объективно слабый «Веном» собрал в прокате более $ 822 млн главным образом благодаря харизме Тома Харди. Кто знает, принес бы фильм такую огромную прибыль, если бы роль отдали другому актеру. Зрители могут и не догадываться, какие еще знаменитости хотели сыграть наших любимых персонажей. Так, с обаятельным пиратом Джеком Воробьем у нас сегодня ассоциируется только Джонни Депп, а ведь эта роль могла достаться Джиму Керри.

Мы в AdMe.ru разузнали, какие еще актеры претендовали на роли в популярных фильмах и сериалах. Оказывается, многим из них пришлось уступить персонажа своим коллегам по съемочной площадке.

1. Пол Уэсли в роли Дэймона Сальваторе в сериале «Дневники вампира»

Иэн Сомерхолдер дважды проходил прослушивание на эту роль, прежде чем его утвердили. Сыграть Дэймона вполне мог и Пол Уэсли, который в итоге воплотил в сериале его брата Стефана. Кроме этих актеров на роль старшего Сальваторе претендовали Зак Рериг и Майкл Тревино. Оба они также появились в проекте.

2. Джастин Тимберлейк в роли Элтона Джона в фильме «Рокетмен»

Первоначально на главную роль в байопике рассматривали Джастина Тимберлейка: именно его сам Элтон Джон считал идеальным претендентом. Но в итоге на большом экране певца воплотил Тэрон Эджертон, звезда фильмов «Kingsman: Секретная служба» и «Kingsman: Золотое кольцо». Впрочем, Джон остался доволен выбором. «Он справился блестяще. Когда я смотрю фильм, я не вижу актера, я вижу себя», — поделился певец.

3. Рэйчел Макадамс в роли Кэйди Хирон в фильме «Дрянные девчонки»

На роль главной героини одной из самых популярных комедий нулевых изначально претендовала Рэйчел Макадамс. В итоге Кэйди сыграла Линдси Лохан, а Макадамс воплотила на экране стерву Реджину Джордж. Интересно, что Макадамс поначалу совершенно не видела себя в этом образе. «Но когда я прочитала сценарий, подумала: „О, эта роль гораздо веселее, интересно, кто ее сыграет“», — вспоминает актриса.

4. Рэйн Уилсон в роли Майкла Скотта в сериале «Офис»

Оказывается, Рэйн Уилсон, который сыграл в сериале Дуайта Шрута, прослушивался также на роль Майкла Скотта, однако ее доверили Стиву Кареллу. Кроме Уилсона высокомерного босса с плохим чувством юмора могли изобразить Бен Фальконе и Алан Тьюдик, хотя на месте Карелла сегодня сложно представить другого актера.

5. Эмилия Кларк в роли Анастейши Стил в фильме «Пятьдесят оттенков серого»

На месте Дакоты Джонсон вполне могла оказаться звезда «Игры престолов», но Эмилию Кларк смутило обилие эротических сцен в фильме. Хотя Дейенерис зрителям также приходилось видеть без одежды, актриса призналась, что устала от вопросов о своей наготе в кадре. А вот Дакоту Джонсон, как известно, такие сцены не испугали.

6. Дженсен Эклс в роли Сэма Винчестера в сериале «Сверхъестественное»

Помимо Джареда Падалеки исполнительный продюсер сериала Дэвид Наттер пригласил на пробы на роль Сэма и Дженсена Эклса, но, прочитав сценарий, актер больше заинтересовался его братом — Дином Винчестером.

7. Челси Перетти в роли Розы Диас в сериале «Бруклин 9-9»

Челси Перетти поначалу пробовалась на роль детектива Розы Диас, на которую впоследствии утвердили Стефани Беатрис. Но Перетти так приглянулась создателям сериала, что они придумали специально для нее персонажа Джину Линетти.

8. Дэвид Теннант в роли Ганнибала Лектера в сериале «Ганнибал»

Главная роль в хитовом сериале канала NBC могла достаться другому талантливому актеру — Дэвиду Теннанту. Звезда сериалов «Доктор Кто» и «Благие знамения» блестяще воплощает как положительных персонажей, так и отрицательных, однако решением продюсеров артист остался доволен. «Они мудро поступили, выбрав Мадса Миккельсена. Я думаю, он идеальный претендент на эту роль. И я считаю, что он сделал со своим персонажем те вещи, с которыми я бы не справился», — рассказал в интервью Теннант.

9. Румер Уиллис в роли Серены ван дер Вудсен в сериале «Сплетница»

На роль Серены телеканал The CW рассматривал Румер Уиллис — старшую дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса. Однако в итоге, как мы знаем, персонажа доверили сыграть Блейк Лайвли. Сама Уиллис призналась, что прослушивание в сериал прошло ужасно. «Я была очень молода, и это роль оказалась одной из первых, на которые я когда-либо проходила пробы», — поделилась актриса. Кстати, в качестве Блэр Уолдорф первоначально видели Эшли Олсен.

10. Джон Фавро в роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья»

Короля сарказма и самоиронии мастерски воплотил на экране Мэттью Перри, но он был не единственным, кто претендовал на эту роль. Первоначально создатели сериала рассматривали кандидатуру Джона Фавро, однако актер сам отказался от съемок в пользу других проектов. Впрочем, зрители все же увидели Фавро в ситкоме: позже он сыграл другой любовный интерес Моники, миллионера Пита Беккера.

11. Джулия Робертс в роли Энни Рид в фильме «Неспящие в Сиэтле»

Главную роль в культовой мелодраме прошлого века первоначально предложили Джулии Робертс, но актриса отказалась от нее. Энни Рид также могли сыграть Ким Бейсингер, Джоди Фостер и Мишель Пфайффер, однако и они не заинтересовались проектом. В итоге, как мы знаем, главную героиню воплотила Мег Райан.