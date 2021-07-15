11 наших актрис, которые не сходили с экранов в нулевые, а потом куда-то исчезли после громких ролей

Актерская профессия коварна: стоит только исчезнуть с экранов, и публика начинает быстро тебя забывать. В нулевые вышло немало сериалов, которые быстро завоевали зрительскую симпатию, а актеры, сыгравшие главные роли, мигом превратились в настоящих звезд. Кто-то в дальнейшем продолжил успешную карьеру, а кто-то так и остался для широкой аудитории актером одной роли.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, чем сейчас занимаются и как выглядят популярные актрисы из нулевых.

1. Агния Дитковските

В 2006 году Агния дебютировала в фильме «Жара», где сыграла одну из главных ролей, и сразу же стала весьма востребованной актрисой. Не менее успешной стала ее работа в сериале «Только ты». Однако после оглушительного успеха Агния практически исчезла с экранов и снималась разве что в эпизодических ролях. Возможно, причиной этого стали ее непростые отношения с актером Алексеем Чадовым. Однако к радости поклонников скоро актрису можно будет увидеть в фильмах «Гардемарины IV» и «Гардемарины V».

2. Анна Невская

Анну Невскую большинство знает как Дарью Пирогову из сериала «Кто в доме хозяин?», который с успехом шел на телеканале СТС с 2006-го по 2008 год. На сегодняшний день Анна не бросила актерскую карьеру и продолжает сниматься в различных проектах. Правда, в основном ей достаются второстепенные роли. Из последних работ можно отметить появление актрисы в популярном фильме «Майор Гром: Чумной Доктор», где она исполнила роль Ольги Исаевой.

3. Анна Снаткина

В нулевые Анна активно снималась в сериалах. На ее счету работы в таких успешных проектах, как «Участок», «Обреченная стать звездой» и, конечно, «Татьянин день». Сегодня Снаткина не так часто появляется на экранах и уделяет больше времени театральной сцене. Анна — ведущая актриса Московского губернского театра. В 2012 году актриса вышла замуж за петербургского актера и шоумена Виктора Васильева — ведущего телепрограммы «Yesterday Live». В браке у пары родилась дочь Вероника. Сейчас Анна продолжает сниматься в различных сериалах, но их нельзя назвать по-настоящему популярными.

4. Юлия Зимина

Юлия Зимина прославилась благодаря роли красавицы-цыганки Кармелиты в 2005 году. Проект был настолько успешен, что через 4 года на экраны вышло продолжение этой истории. Однако эта роль осталась самой яркой в творческой биографии актрисы. После окончания «Кармелиты» Зимина стала ведущей передачи «Доброе утро» на Первом канале, в кино же появлялась лишь в эпизодических ролях. К слову, Юлия также занимается озвучиванием мультфильмов.

5. Анна Хилькевич

Анна получила широкую известность благодаря роли Маши Беловой в сериалах «Универ. Новая общага» и «СашаТаня». Сегодня она продолжает сниматься, но уже не так активно. Из последних работ можно отметить небольшие роли в сериалах «Звоните ДиКаприо!» и «За счастьем». Анна старается уделять больше времени семье — она замужем за бизнесменом Артуром Волковым и воспитывает 2 дочек.

6. Юлия Такшина

Изначально Юлия не собиралась становиться актрисой. Она училась на факультете журналистики в МГУ, а также работала моделью и танцовщицей. Однако потом все же ушла с журфака и поступила в Щукинское училище. Ее дебютом в кино стала роль Вики Клочковой в сериале «Не родись красивой». Однако ни один дальнейший проект не принес актрисе такого же успеха. Сегодня Юлия продолжает сниматься в различных проектах и воспитывает 2 сыновей от своего коллеги по сериалу — актера Григория Антипенко.

7. Ольга Ломоносова

Еще одна звезда сериала «Не родись красивой», которая исполнила роль Киры Воропаевой. Можно сказать, что эта работа оказалась самой узнаваемой в творческой карьере Ольги. После выхода сериала актриса снималась в довольно большом количестве фильмов и сериалов, но в основном это были второстепенные роли. Сегодня Ольга Ломоносова продолжает сниматься в кино, а также служит в Другом театре. Актриса замужем за актером Павлом Сафоновым, пара воспитывает 2 дочек и сына.

8. Мария Берсенева

Мария Берсенева покорила зрителей, сыграв главную роль в сериале «Маргоша». Правда, после окончания съемок актриса исчезла из информационного поля и лишь изредка появлялась в небольших ролях. Вновь о Марии заговорили в 2016 году, когда она снялась в сериале «Майор и магия». Сегодня Мария Берсенева больше нацелена на театральные работы — с 2019 года она служит в московском еврейском театре «Шалом». А еще актриса активно ведет свой инстаграм.

9. Елена Корикова

Невероятный успех пришел к Елене Кориковой после выхода сериала «Бедная Настя», хотя до этого она сыграла яркую роль Лизы Муромской в фильме «Барышня-крестьянка», а также участвовала в спектаклях театра «Современник». Казалось, что после «Бедной Насти» карьера актрисы пойдет в гору, но роль Анны Платоновой, пожалуй, так и осталась самой узнаваемой в фильмографии Кориковой. Сегодня она продолжает сниматься, но уже не так активно и не в столь громких проектах.

10. Татьяна Арнтгольц

Татьяна Арнтгольц дебютировала в кино в молодежном сериале «Простые истины». Затем последовали работы в таких ярких проектах, как «И все-таки я люблю...», «Брак по завещанию», «Фурцева». Сейчас Татьяна периодически появляется в различных театральных проектах и в кино, но эти роли нельзя назвать по-настоящему звездными. Зато в феврале этого года у актрисы родился сын Данила.

11. Елена Захарова

Несмотря на то что в послужном списке актрисы немало самых разнообразных проектов, большинство зрителей запомнили ее как Полину Сергеевну Ольховскую из сериала «Кадетство». Сериал имел такой успех, что создатели решили снять продолжение под названием «Кремлевские курсанты». Сегодня Елена Захарова также продолжает работать преимущественно в сериалах. Одной из последних работ актрисы стала роль Варвары Ольшанской в детективном сериале «Спасская».