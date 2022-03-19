11 мужчин из кино, которые всегда казались нам слегка «с приветом». Мы поняли, в чем их проблема

Если бы в кинематографе не было драмы, мы смотрели бы только скучные фильмы и сериалы. Но одно дело, если отрицательный персонаж творит зло и совершает гнусные поступки. И совсем другое, если положительные герои оказываются не такими уж лапочками.

Мы в AdMe.ru всегда подозревали, что многие известные мужские персонажи не такие уж и положительные, и решили проанализировать поведение 11 из них.

Джон Сноу — «Игра престолов»

Джон Сноу показан нам непонятым героем-отшельником. На протяжении всего сериала он ратует за честь и достоинство, непоколебимость правил и принципов. Многие видели в Джоне возможного лидера и даже будущего короля. Но он им не стал, что, может, и к лучшему. Ведь временами Джон слепо следует собственным принципам, в то время как лидер должен быть гибким. Он плохой стратег, слишком мягкотелый для будущего короля. При этом парень с легкостью отказывается от своих правил, когда им овладевают эмоции. Например, Джон примыкает к одичалым во многом из-за влюбленности в Игритт. По той же причине он нарушает обет безбрачия, так что персонаж скорее мямля и лицемер, а не благородный праведник.

Аче — «Три метра над уровнем неба»

Аче представлен зрителям как мужественный и храбрый герой, способный на глубокие и страстные чувства. И хотя в самом начале ленты он показан как грубый бунтарь, по ходу действия он очаровывает нас своим нежным отношением к Баби. Но в реальной жизни такой тип личности не способен на глубокие чувства — скорее, он изображает любовь и руководствуется холодным расчетом. Заметим также, что Аче понимает лишь язык силы. Такие персонажи обычно становятся участниками абьюзивных отношений, поэтому Аче скорее расчетливый альфа-самец, чем исправившийся эгоист.

Джейкоб Блэк — сага «Сумерки»



Мы помним Джейкоба как несостоявшегося возлюбленного Беллы. Парень вынужден болтаться во френдзоне, но многие фанаты надеялись, что Белла все же предпочтет «горячего» Джейкоба «холодному» Эдварду. Однако смелый оборотень не совсем тот, кем кажется на первый взгляд. В его поведении отчетливо прослеживается нарциссизм. Джейкоб скорее влюблен не в Беллу, а в собственное отражение. Он требует к себе особого отношения и нередко хочет, чтобы им восхищались. Вспомним, что Джейкоб регулярно щеголяет без рубашки без видимой на то причины. Он высокомерен в общении с вампирами и позволяет себе надменно обращаться с другими героями.

Джек Доусон — «Титаник»

Начнем с того, что парень вообще не должен был попасть на корабль и фактически занял чье-то место. Роман с бесконечно далекой от него девушкой из высшего общества вспыхнул внезапно и лишь в силу обстоятельств. При этом Джек не выглядел смущенным, хотя такое состояние часто возникает у влюбленных молодых людей. Скорее всего, он просто ловелас. И его увлечение одной девушкой могло бы быстро смениться симпатией к другой. Даже если бы Джек выжил, их отношения с Роуз вряд ли длились бы долго.

Питер Паркер — серия фильмов о Человеке-пауке

Если проанализировать личность Питера, нельзя не заметить его глубокие душевные травмы. Прежде всего, он слишком склонен к самопожертвованию. Питера часто ранят в бою, но он, даже зная, что может погибнуть, идет на новые жертвы ради других. И все бы ничего, но это происходит чуть ли не в каждой битве. У нас даже появилась мысль, а не нравится ли герою причинять вред самому себе. Питер несколько раз пытается порвать со своим вторым «я» — Человеком-пауком, потому что считает его виновным в своих личных проблемах. В других же эпизодах парень упивается славой и ему явно нравится быть в центре внимания. У Питера Паркера искаженное представление о самом себе, отсюда и его порой нелогичные действия.

Леонард — «Теория Большого взрыва»

Леонард — милый ботаник, влюбленный в свою очаровательную соседку. Среди своих друзей он наиболее эмпатичный и успешный в отношениях. Он старается всем понравиться и угодить, может отказаться от своих интересов ради других. Но в некоторых его диалогах с Шелдоном легко заметить пассивную агрессию, в частности завуалированные оскорбления. И в этих эпизодах прослеживается стремление Леонарда к превосходству над остальными. Он считает себя лучше, чем его друзья. Парень завидует Пенни, когда она получает более престижную работу. А еще не стесняется лгать своим друзьям, когда не хочет выполнять их просьбы.

Сэм Винчестер — «Сверхъестественное»

В отличие от своего чересчур эмоционального брата Дина Сэм поначалу кажется хорошим мальчиком. Он умен, рассудителен и не лезет на рожон. Но замечали ли вы, как часто Сэм упоминает, что не хочет быть борцом со злом, а предпочел бы обычную жизнь? Он так много говорит об этом и так горячо страдает от своей роли супергероя, что ненароком вызывает у своего брата (и зрителей) чувство вины из-за того, что ему приходится спасать мир. Возможно, манипуляция чувством вины — это и есть то, чего добивается Сэм. А в одном из эпизодов, когда Дин попадает в чистилище, Сэм даже не пытается его воскресить, хотя подобные фокусы Винчестеры проворачивали не раз. Любящий брат объясняет это так: «Дин этого не хотел бы».

Кристиан Грей — «50 оттенков серого»

На протяжении романа Грей преследует Ану и грубо нарушает ее границы. Он не любит прямой зрительный контакт, не понимает, почему ей тяжело принимать дорогие подарки, не умеет читать язык тела. А еще не вступает в отношения, пока девушка не подпишет соглашение, — правило, которое он установил для всех, чтобы ему самому было комфортно. Кристиан реально болен, но не тем, чем все подумали. Люди, на собственном опыте столкнувшиеся с аутизмом, считают, что Грей имеет расстройство аутистического спектра, то есть проблемы с установкой социальных контактов.

Сэм Тарли — «Игра престолов»

Сэм отягощен своим высоким положением и страдает оттого, что отец ожидает от него совершения подвигов. Внешний вид персонажа говорит о мягкости его характера. Но добродушный Сэм не такой простой, как кажется на первый взгляд. Герой несправедливо делит людей на группы в зависимости от их происхождения. Так, он навязывает братьям «Ночного дозора» свое мнение о том, что главнокомандующим должен быть человек голубых кровей, а не простолюдин. В итоге военачальником выбрали Джона Сноу, потому что у него было более привилегированное положение по сравнению с другими кандидатами. Сэм труслив и не может найти в себе силы объяснить отцу, как печально все может закончиться. Он не проявляет свою мудрость, хотя реально умен: не зря же он смог стать Великим мейстером.

Питер Певенси — трилогия «Хроники Нарнии»

Питер показан нам как ответственный и храбрый молодой человек. Иногда кажется, что искусство ведения боя у него в крови. Но очарование спадает, когда мы видим, что парень слишком упрям и часто выходит из себя. В одной из частей истории он грубо высказывается в адрес Эдмунда, когда обвиняет его во лжи. В реальном мире, вне Нарнии, Питер часто ввязывается в драки из-за своего упрямства. Герой периодически демонстрирует собственное превосходство. Например, он не верит в рассказ Люси о волшебной стране и считает, что девочка в силу возраста все выдумала.

Сириус Блэк — серия фильмов о Гарри Поттере

Поначалу Сириус вызывает сострадание, ведь он прошел Азкабан и потерял тех, кого любил. Позже мы надеемся, что он хотя бы частично заменит Гарри погибших родителей. Но если приглядеться, то можно понять, что многие действия Сириуса продиктованы вовсе не желанием быть другом своему крестнику. Из Азкабана Сириус сбегает лишь потому, что ослеплен ненавистью к Питеру Петтигрю и жаждет мести. В Гарри он скорее видит своего погибшего друга Джеймса. Об этом красноречиво говорит сцена, где в бою с Пожирателями смерти Сириус выкрикивает Гарри: «Браво, Джеймс!» В более раннем возрасте, когда Сириус учился в Хогвартсе, он и его друзья издевались над Северусом Снейпом. Позже Сириус так и не извинился перед ним и вряд ли вообще считает такое поведение ошибкой.