11 мультфильмов, в которых спрятано столько глубины и смысла, сколько не снилось большинству драм

Некоторые взрослые, выбирая кино на вечер, обходят мультфильмы стороной, считая, что в них можно найти только простые сюжеты, банальных героев и детский контент. Но это далеко не всегда так. И в этой категории есть глубокие работы, которые не уступают драматическому кино.

Анимационные фильмы из подборки AdMe.ru это доказывают. Среди этих картин есть как коротенькие, так и полнометражные.

Если что-то случится, я люблю вас (2020)

В этой 2D-ленте затронута непростая тема — потеря близкого человека. Герои драмы — родители, которые остались без дочери. Они вспоминают яркие моменты из жизни своей девочки и пытаются пережить горе. На церемонии вручения «Оскара» в 2021 году короткометражку «Если что-то случится, я люблю вас» назвали лучшей. Продолжительность — 12 мин.

Рейтинг IMDb — 7,8

Омлет (2013)

Поддержка чрезвычайно важна. Короткометражка «Омлет» иллюстрирует эту простую истину. Мы видим уставшего мужчину, он возвращается домой с работы и начинает готовить ужин. У героя нет сил, чтобы сделать яичницу, и его пес решает помочь и взять все в свои лапки. «Омлет» — ранняя работа Мадлен Шарафьян. Впоследствии американский аниматор вошла в команду, создавшую такие известные мультфильмы, как «Коко» и «Вся правда о медведях». Продолжительность — 3 мин.

Рейтинг IMDb — 7,6

Пишто уезжает (2011)

Многие жители деревень и маленьких городов мечтают переехать в поселения побольше. Пишто также надоедает провинциальная жизнь, поэтому он собирает чемодан и отправляется на ближайшую остановку ждать автобуса. Но вскоре герой понимает, что его решение было поспешным. Эту трогательную и глубокую анимационную ленту создала российский мультипликатор Софья Кендель. Девушка призналась, что прототипом Пишто послужила ее мама. Продолжительность — 10 мин.

Рейтинг «КиноПоиска» — 7,1

Наш дом: Как жить на планете Земля (2020)

Молодые родители хотят показать своему сыну всю красоту и разнообразие Земли. Они учат малыша быть добрым и любознательным. Но после похода в музей, где мальчик увидел экспонаты, которые демонстрируют размеры Вселенной, ребенок начинает волноваться о том, что ему не удастся изучить все. Папа находит мудрые слова, чтобы успокоить и вдохновить сына. Этот мультфильм является экранизацией одноименного бестселлера Оливера Джефферса. Продолжительность — 36 мин.

Рейтинг IMDb — 7,4

Луиза зимой (2016)

Пожилая женщина по имени Луиза не попадает на последний поезд и остается одна в курортном городке. Героиня решает провести зиму на опустевшем побережье. Она разбивает лагерь на берегу моря. Луизу ждут долгие размышления, воспоминания о молодости, мелкие хлопоты и тревоги. Автор мультфильма — живой классик французской анимации Жан-Франсуа Лагиони. Над этой картиной он работал в возрасте 77 лет. Несомненно, опыт позволил ему создать одну из самых трогательных и важных историй о старости. Продолжительность — 75 мин.

Рейтинг IMDb — 7,1

Парить (2019)

Быть непохожим на других непросто, считает персонаж короткометражки «Парить» и решает защитить своего маленького сына от осуждения общества. Но скрыть особенность ребенка не получается, и папе предстоит самому принять то, что его малыш не такой, как все. Режиссер и автор сценария этого мультфильма — Бобби Рубио. Также он работал над хитами «Головоломка» и «Суперсемейка-2». Продолжительность — 7 мин.

Рейтинг IMDb — 7,3

Зайка и олень (2013)

Зайка и олень — друзья, которые живут в нарисованном 2D-мире. Однажды олень становится объемным, и его жизнь кардинально меняется. Сможет ли новый 3D-герой сохранить теплые отношения со старым другом, который остался таким, каким был? Продолжительность — 17 мин.

Рейтинг IMDb — 8,4

Морошка (2016)

«Морошка» — философская притча о силе доброты. В этом коротком мультфильме рассказывается о маленькой девочке, которая решила спасти волка. Она позволила хищнику спрятаться в своем хлеву, перевязала ему лапу и накормила хлебом и кашей. Забота девочки растопила сердце волка. Продолжительность — 8 мин.

Рейтинг IMDb — 7,1

Спасите Ральфа (2021)

Эта короткометражка снята в формате интервью с кроликом, который рассказывает о своей работе испытателя в лаборатории. Хотя Ральф и говорит, что ему нравится то, чем он занимается, понятно, что это далеко не лучшая участь для животного. Анимационный проект «Спасти Ральфа» — часть кампании по защите прав животных. Продолжительность — 4 мин.

Рейтинг IMDb — 8,6

Он не может жить без космоса (2019)

«Он не может жить без космоса» — история о предназначении. В центре сюжета — одинокая мать и ее сын, который знает с детства, что хочет быть космонавтом. Вся жизнь мальчика вращается вокруг мыслей о звездах. Но в погоне за мечтой он забывает о том, что на самом деле важно. Этот мультфильм, как и претендовавшую на «Оскар» анимационную ленту «Мы не можем жить без космоса», создал россиянин Константин Бронзит. Продолжительность — 16 мин.

Рейтинг IMDb — 7,5

Лука (2021)

События нового мультфильма от Pixar переносят нас в итальянский городок. Два подростка — Лука и Альберто — проводят лето на побережье, катаются на скутере и не упускают возможности повеселиться. Но оказывается, у этих парней есть секрет: они совсем не такие, как обычные дети. Продолжительность — 95 мин.

Рейтинг IMDb — 7,5