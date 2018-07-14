11 мультфильмов, которые заставят взрослых залипнуть у экранов

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Считается, что мультфильмы — это только для детей. Мы решили опровергнуть этот стереотип и перерыли весь интернет в поисках анимационных кинолент, чьи сюжеты и философия заставят взрослых залипнуть у экранов.

AdMe.ru предлагает вам на пару часов отложить все свои дела, чтобы с головой погрузиться в миры потрясающих мультфильмов, сюжеты которых дадут вам пищу для размышлений, а визуальный ряд доставит эстетическое наслаждение. Запасаемся попкорном и жмем на «плэй»!

Персеполис (Persepolis)

Мультфильм-биография с удивительным шармом повествует о девочке, чье детство пришлось на годы трагических событий и коренных преобразований в ее родном Иране. Чтобы уберечь юную Маржан от бед, родственники отправляют ее в Европу, где в душе девушки происходит самая настоящая революция — с бунтарством, первой любовью, одиночеством и принятием себя, своего наследия. Черно-белый мультфильм, который с иронией и юмором рассказывает пронзительную историю маленького человека.

Эдит и я (Technotise — Edit i ja)

Недалекое будущее. Молодая студентка Эдит после неудачных попыток сдать экзамен имплантирует себе чип по улучшению работы памяти. Тут-то и начинает происходить все самое интересное, странное и непредсказуемое. Потрясающе красивая рисовка, отличный саундтрек и крепкая научная фантастика, достойная вашего времени и внимания.

Идеальная грусть (Perfect Blue)

Известная поп-певица решает стать актрисой и пробует себя в ТВ-шоу, однако не все ее поклонники оказываются довольны выбором девушки. Она получает одно предупреждение за другим: телефонный звонок, факс, потом конверт со взрывчаткой. Жуткий, но в то же время безумно увлекательный мультфильм с мощным философским подтекстом.

Остров собак (Isle of Dogs)

12-летний мальчик отправляется на поиски своего верного пса, который указом коррумпированного мэра оказывается на огромной свалке. В этом нелегком квесте отыскать друга парню поможет стая дворняг, а их путешествие, возможно, решит судьбу человечества. Мультфильм, поднимающий множество политических и социальных проблем, каждый кадр которого доставляет невероятное эстетическое удовольствие.

Возвращение кота (Neko no Ongaeshi)

Фантастическая история об обычной девушке, которая спасла от колес машины кота, оказавшегося кошачьим принцем сказочного королевства. Он не просто отблагодарил свою спасительницу, но и всерьез вознамерился жениться на ней, а после категорического отказа похитил девушку. Отправиться на ее поиски отважились домашние питомцы из семейства кошачьих, которые не отдадут хозяйку в чужие лапы без борьбы. Яркая картина с неповторимой озорной атмосферой, которая напомнит нам, как важно быть добрым и отзывчивым.

Очень мрачное кино (Film Noir)

Главный герой страдает от потери памяти, что оказывается весьма некстати, ведь он просыпается с револьвером в руках рядом с бездыханным телом полицейского. Мужчина сразу попадает в мир головоломок и лжи, в котором нельзя доверять даже самому себе. Атмосферный фильм-нуар, рекомендованный для просмотра в дождливый вечер. Понравится всем фанатам «Города грехов».

Чико и Рита (Chico & Rita)

Чико и Рита созданы друг для друга. Он, молодой, подающий надежды пианист, и она, девушка с амбициями великой певицы, встретились на Кубе в начале 40-х годов прошлого века. Однако судьба постоянно разлучала влюбленных, словно играя с героями этой истории о любви. Красочная и щемящая душу повесть о поисках счастья в нашем безумном мире.

Метропия (Metropia)

В мире этой мрачной антиутопии люди больше не передвигаются на автомобилях и самолетах, и даже велосипеды объявлены вне закона. Все крупные города соединены ветками метро, по которым ежедневно перемещаются тысячи безликих угрюмых людей. Главный герой живет с милой девушкой, но мечтает о таинственной незнакомке, которую встречает в том самом злосчастном метро. Угнетающий атмосферный мультфильм, который заставляет взглянуть на худшие стороны человечества, а заодно задуматься, куда они могут нас привести.

Еще вчера (Omohide Poro Poro)

За пару часов нам рассказывают историю жизни одной непростой девушки. По ходу повествования мы вместе с ней путешествуем по самым разным воспоминаниям и важным для нее событиям: детство, жизнь с родителями, первая влюбленность и яркая молодость. Этот мультфильм вызывает щемящее чувство ностальгии, заставляет задуматься о быстротечности жизни и о том, как ценны ее мгновения. Все это подано небанально и с присущей японцам нежностью.

Аномализа (Anomalisa)

Майкл живет в сером мире одинаковых людей, которых он предпочитает обходить стороной. Как бы банально это ни звучало, но потом появляется она — девушка, отличающаяся искренностью и живостью. В ее присутствии жизнь Майкла наполняется яркими красками, и он наконец-то начинает видеть себя настоящего. Нежный и грустный кукольный мультфильм, изобилующий метафорами и показывающий всю подноготную нашего общества.

Паприка (Papurika)

Сюжет закручивается вокруг устройства, которое записывает сны пациентов и затем дает возможность просматривать их. Несколько подобных девайсов попадают не в те руки, и теперь с их помощью злоумышленники могут не только проникать в фантазии других людей, но и управлять их сознанием. Герои картины должны вернуть устройства, и тут им на помощь приходит таинственная девушка по имени Паприка. Восхитительное путешествие в мир абсурдного и бессознательного вам гарантировано.

Вы видели что-нибудь из этого списка? Можете порекомендовать другие мультфильмы, которые будут куда понятнее и ближе взрослым, а не детям? Нам очень интересно!