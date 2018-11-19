11 взрослых мультфильмов, от которых невозможно оторваться

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Если вы думаете, что мультики предназначены только детям, то глубоко ошибаетесь. Мультфильмы могут не хуже обычных фильмов передать и глубину, и философию, и накал страстей, а главное — смотреть их интересно в любом возрасте. Каждый, будь то школьник, студент или офисный сотрудник, найдет что-то для себя.

Мы в AdMe.ru уже пересмотрели всю подборку. А вам какой анимационный фильм понравился больше всего? Расскажите нам.

Помутнение (A Scanner Darkly)

Киану Ривз, Роберт Дауни — младший, Вайнона Райдер и Вуди Харрельсон приняли участие в создании этого анимационного шедевра, выполненного при помощи технологии ротоскопирования (прорисовывается каждый кадр поверх настоящей съемки с актерами). Более того, фильм создан по мотивам одноименной книги знаменитого фантаста Филипа К. Дика. В близком будущем Америку накрывает эпидемия наркотической зависимости. Полиция штата Калифорния решает бороться с этой заразой, внедряя своего агента (Боб Арктор) в среду наркоманов и дилеров. Однако Боб, которому нужно контролировать нескольких друзей, сам попадает под власть таинственной «субстанции „Д“». Мультфильм понравится любителям фантастики и криминальных детективных драм.

Вальс с Баширом (Vals Im Bashir)

Мультфильм основан на реальных событиях и был номинирован на «Оскара», а также завоевал «Золотой глобус». Бывший солдат Армии обороны Израиля, принимавший участие в Ливанской войне, случайно встречает в баре своего армейского друга. И каково же было удивление главного героя, когда он понял, что почти ничего не помнит о том периоде времени. Чтобы восстановить цепь событий в своей памяти, мужчина начинает действовать. Любителям военно-биографических драм смотреть обязательно.

Ренессанс (Renaissance)

Париж 2054 года. За каждым человеком ведется тотальная слежка. Но, несмотря на это, ученого крупной компании похищают, а расследовать это дело поручают полицейскому по имени Карас. Как только главный герой берется за работу, он узнает шокирующие тайны организованной преступности и неожиданные результаты генетических исследований. Но за такие знания обычно расплачиваются жизнью.

Черно-белый мультфильм с довольно большим бюджетом точно понравится любителям киберпанка и жанра нуар.

Изобретение любви

Короткометражный российский мультфильм рассказывает о любви героев, вся жизнь которых проходит в мире механики. Трогательная сказка, в которой каждый найдет что-то свое. История о том, что каждому из нас просто необходимы человеческое тепло и забота, что любовь не заменить никакими технологическими изобретениями. Стильная, шикарная работа для всех любителей анимационных фильмов.

9,99 доллара ($ 9,99)

Мультфильм, ищущий ответ на вечные вопросы: в чем смысл нашей жизни и что будет дальше? Главный герой Дэйв, проживающий в многоэтажке города Сиднея, заказывает книгу «Вы когда-нибудь задавались вопросом, в чем смысл жизни? Теперь вы можете получить ответы на все волнующие вас вопросы, заказав красочный буклет всего лишь за $ 9,99» и старается найти смысл своей жизни. А помогают ему в этом соседи: старик, взявший «под крыло» ангела-мизантропа, мальчик, лучший друг которого — свинья-копилка, и много-много других невероятных персонажей. Философский, глубокий мультик обязателен к просмотру всем, кто хочет знать об этой жизни чуточку больше.

Мадам Тутли-Путли (Madame Tutli-Putli)

Главная героиня отправляется в путешествие по железной дороге с огромным багажом. Занимаясь увлекательным делом — разглядыванием своих попутчиков (каждый из которых — довольно интересная личность), мадам Тутли-Путли не замечает, что поезд въехал в темный пугающий лес, и дальше действие начинает напоминать оживший кошмар. Мрачная анимационная короткометражка с открытым финалом, способная вызвать бурю эмоций у зрителя.

Когда дует ветер (When the Wind Blows)

Мультфильм, посвященный ужасам войны, хотя с первого взгляда так и не скажешь. Пожилая и наивная пара британцев верила всему, что говорят по телевизору, и когда им в руки попала брошюра, в которой настойчиво рекомендовали строить бомбоубежище, супруги Хильда и Джеймс так и сделали. Главное, чтобы была возможность пережить ядерную войну, как бы ни смеялись соседи над их задумкой. Замечательный саундтрек, серьезный контекст и простая прорисовка — это то, чем может гордиться данный анимационный фильм.

Иллюзионист (L’illusionniste)

На что способны любящие глаза? Увидеть волшебство там, где его не видят другие. В конце 1950-х годов неудачливый французский иллюзионист переезжает в Шотландию, так как на родине его фокусы оказались никому не нужны. Кто бы мог подумать, что именно в Шотландии он повстречает девушку, которая действительно поверит в его магию, когда он сам эту веру уже потеряет. В картине почти нет диалогов, их заменяет потрясающая музыка. Фильм для тех, кто еще верит в чудеса.

Красная черепаха (La tortue rouge)

Мужчина попадает на необитаемый остров и пытается спастись на плоту. Но ему мешает большая красная черепаха. Что же с ней не так?

Мультфильм, который удостоился специального приза жюри Каннского фестиваля, а также был номинирован на «Оскара». Художникам без слов удалось передать невероятно глубокий смысл борьбы человека с природой и принятие ее. Безусловно эта шикарно прорисованная притча понравится всем без исключения.

Похождения бравого солдата Швейка

Первая мировая война. Йозефа Швейка (дисквалифицированного из армии за свой идиотизм) снова вербуют в ряды австро-венгерской армии. Но его неунывающий оптимизм, добродушно-бесхитростный характер позволяют не только выжить в этой войне, но и преуспеть.

Российский полнометражный мультик — экранизация романа Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны», музыку к которой написал Аркадий Укупник.

Механика сердца (Jack et la mécanique du coeur)