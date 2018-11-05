11 мини-сериалов на любой вкус, которые можно посмотреть за пару дней

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Кажется, все мы немного устали от длинных сериалов в десяток сезонов и множество серий. Мы живем в то время, когда каждая минута на счету, и тратить ее на отдых — уже практически роскошь. Но если вы все же хотите порелаксировать, то выбирайте один из мини-сериалов, собранных в этой статье.

AdMe.ru выбрал короткие сериалы последних лет, которые помогут вам хорошо провести время.

Соучастник (Collateral)

Инспектору полиции Кип Гласли поручают новое дело. На этот раз ей предстоит расследовать убийство разносчика пиццы. Поначалу оно кажется бессмысленным и, возможно, даже случайным. Но чем дольше идет расследование, тем отчетливее инспектор понимает, что в этом деле много подводных камней. Возможно, преступник действительно хотел убить именно этого человека. Гласли предстоит разобраться в этой запутанной истории.

Девчонки из Дерри (Derry Girls)

Эта семейная комедия предлагает зрителям окунуться в незабываемую атмосферу Северной Ирландии. События сериала разворачиваются в 1994 году, а главная героиня — Эрин — живет на севере страны вместе со своими родителями. Семья девушки активно интересуется жизнью своей страны и грезит о лучшем будущем для нее. Каждый день они видят столкновения людей с полицией или армией. Эрин и ее друзьям предстоит проверить свою силу духа и веру в лучшее.

Подмена (The Replacement)

Архитектор Эллен заключает крупный контракт и сразу после этого узнает о том, что беременна. Она хочет продолжить работу вскоре после рождения ребенка и находит себе временную замену. На эту роль отлично подходит Пола. Она ровесница Эллен, но при этом у нее уже есть 10-летняя дочь. В свое время Пола посвятила воспитанию девочки много времени, забыв о карьере. Теперь же она, судя по всему, хочет наверстать упущенное, а Эллен может этому помешать.

Трагедия в Уэйко (Waco)

Мини-сериал основан на трагических событиях весны 1993 года, когда жителей ранчо «Маунт Кармел» заподозрили в незаконном хранении оружия. Власти устраивают облаву, в ходе которой завязывается перестрелка. В итоге все это превращается в вооруженное противостояние сектантов и агентов ФБР, которое продлится 51 день.

Семь секунд (Seven Seconds)

Криминальная драма, действие которой разворачивается в США. Один из полицейских Джерси-Сити сбивает на автомобиле подростка-афроамериканца. Темнокожие жители города начинают протесты, и напряжение между ними и полицейскими, большинство которых являются белокожими, нарастает каждую минуту.

Британские СС (SS-GB)

Действие сериала разворачивается в ноябре 1941 года в Лондоне. Британия оккупирована фашистами, а Дуглас Арчер, известный в Лондоне сыщик, занимается расследованием убийств в Скотленд-Ярде. Для него важно ловить преступников, а вмешиваться в политику сыщик вовсе не хочет. Но однажды расследование приводит его к британскому Сопротивлению, и все переворачивается с ног на голову.

Безопасность (Safe)

Том — отец двух дочерей-подростков. Он работает хирургом и никак не может прийти в себя после смерти супруги от рака. В тот момент, когда пропадает его старшая дочь, Том вместе с женщиной-детективом берется за поиски девочки и узнает о том, что его близкие скрывают немало тайн.

Кондор (Condor)

Однажды Джо приходит на работу и обнаруживает, что все его коллеги мертвы. А если учесть, что работает он в ЦРУ, выглядит все это вдвойне странно. Он начинает расследовать случившееся и понимает, что виной всему серьезный заговор, в центре которого находится он сам.

Чрезвычайно английский скандал (A Very English Scandal)

Действие сериала разворачивается в 1960-е годы в Великобритании. Политик Джереми Торп стремится построить головокружительную карьеру, но этому может помешать его бывший любовник Норман Скотт. Тогда Торп решает устранить препятствие на своем пути. Сериал основан на реальных событиях.

Поцелуй меня первым (Kiss Me First)

Лейла практически живет в мире виртуальной игры «Агора», где каждый может перевоплотиться в кого угодно. Там она знакомится с Тесс, а через некоторое время встречает женщину в реальной жизни. Но в какой-то момент Тесс пропадает, и Лейла решает использовать ее виртуальную жизнь, украв персонаж Тесс в «Агоре».

Реллик (Rellik)

Сериал рассказывает нам историю серийного убийцы в обратной последовательности. Детектив Гэбриэл Мэркем и его напарница Элейн пытаются выяснить причины, которые привели ко множеству жестоких преступлений. При этом сам детектив пострадал от рук убийцы. Чем дальше история заходит в прошлое, тем больше ответов появляется на основной вопрос: «Что движет людьми и превращает нас в тех, кто мы есть?»

Какие еще небольшие сериалы вы бы включили в этот список?