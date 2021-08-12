11 мифов, в которые мы до сих пор наивно верим благодаря кино

Кинематограф — это далеко не идеальный способ получать знания, но довольно популярный. Аудитория у художественного кино значительно шире, чем у научно-документального, но реальность в нем сильно исковеркана в пользу зрелищности. Вот и получается, что картина мира многих зрителей состоит из большого количества мифов, и убедить их в этом бывает непросто.

AdMe.ru обожает кино, но считает, что нужно критически относиться к получаемой из него информации. А в качестве доказательств мы решили развеять несколько популярных мифов.

Солнце не желтое

Возможно, киношники порой не хотят показывать то, что не вяжется с картиной мира среднестатистического зрителя. Солнце выглядит желтым, потому что наша атмосфера искажает его цвет. А вот если выйти в космос, то откроется правда: оно белое. Ну, если вы не герой фильма, разумеется. Потому что у них оно всегда желтое, даже в фильмах о космосе.

Права зачитывают не при задержании

Сцены зачитывания прав в фильмах выглядят довольно глупо: преступника сажают в машину и говорят, что он имеет право хранить молчание и сказанное может быть использовано против него в суде. Что он может такого сказать, и кто вообще его о чем-то спрашивает? На самом деле подозреваемому и правда нужно зачитать его права, но не сразу при задержании. В Америке это называется «правило Миранды» и зачитывается чаще всего перед допросом. Без этого никакие полученные признания не будут иметь силы в суде.

ДНК не может долгое время сохраняться в смоле

Например, в «Парке юрского периода» ученые извлекли образец ДНК динозавра из укусившего его комара, сохранившегося в смоле. Это, конечно, фантазия авторов, потому что ДНК распадается, и смола не лучшее место для его хранения. К сожалению или к счастью, достать ДНК настоящих динозавров мы пока не можем. Но если где и стоит искать, то, наверное, в условиях вечной мерзлоты.

Мгновенное общение через огромные расстояния невозможно

Сценаристам иногда кажется, что если мы можем общаться с людьми с другого материка в режиме реального времени, то это возможно и с покинувшими планету космонавтами. Для них есть плохая новость: они нарушают законы физики. Мы еще можем побеседовать с обитателями Луны, но если речь идет, например, о Марсе, то увы. Если отправлять туда сообщения со скоростью света, то они дойдут примерно за 12,5 минуты.

Акулы не могут почувствовать каплю крови за километры

У этих хищников и правда отличное обоняние, но в фильмах его возможности сильно преувеличивают. Хотя некоторые акулы могут обнаруживать кровь с концентрацией одной части на миллион, это вряд ли можно сравнить с размерами океана. Да и человеческая кровь, судя по экспериментам, их несильно интересует. Однако с открытой раной или без нее лезть в воды с этими охотниками мы все равно не рекомендуем, иначе дело может принять скверный оборот.

Лазерные снаряды не видно в космосе, и они летят гораздо быстрее

Вы задумывались, почему штурмовики из вселенной «Звездных войн» — самые нерадивые боевые единицы, каких только можно выдумать? На самом деле они не виноваты: им просто выдали неэффективное оружие, снаряды которого летят медленнее пули, и их отлично видно. Не нужно быть как Нео из «Матрицы», чтобы увернуться от них. Вот только в реальности лазер должен лететь со скоростью света и быть невидимым, если на его пути нет отражающих свет частиц. А в космосе, как известно, их нет.

Бесполезно спрашивать бармена о посетителях

Если прийти к бармену с фотографией подозреваемого, то он вряд ли что-то сможет вспомнить. Даже если протянуть ему помятую купюру, то и это делу не поможет. Через них каждый день проходят сотни людей, и их внешность и разговоры вскоре начинают восприниматься ненужным информационным шумом, если бармен, конечно, не робот, как в фильме «Пассажиры».

Мыши не любят сыр

Непонятно, что стало первоисточником этого заблуждения, но сегодня мышь и сыр в культуре будто неразрывно связаны. Скорее всего, сыр — это последнее, что они станут есть, если будет выбор. Канал BBC даже провел тест: положил перед животными сыр чеддер, виноград и арахис. Почти всегда они бежали к арахису, иногда выбирали виноград, а сыр — никогда. Впрочем, возможно, стоило предлагать дорогие сыры с благородной плесенью.

Тактика «хороший и плохой полицейский» малоэффективна

Это уже настолько избитое клише, что в современных фильмах многие подозреваемые на допросе сразу же распознают эту тактику, хотя в более старых картинах такого не было. На самом деле то, что она уже всем известна, является одним из самых существенных ее недостатков. Да и «плохой» полицейский может настроить подозреваемого против себя, и тот вообще замолчит.

Фотографической памяти не бывает

Способностью запоминать все с фотографической точностью присуща многим персонажам фильмов и сериалов. Например, Майк из сериала «Форс-мажоры» или Лисбет из «Девушки с татуировкой дракона». Но на самом деле нет никаких доказательств, что такое вообще возможно. Есть кое-что похожее — высокая автобиографическая память, которая обнаружена менее чем у 100 человек в мире. Но это совсем не то же самое. Люди с этой способностью обучаются и усваивают информацию не лучше других, но могут, например, вспомнить, что ели на обед в конкретный день 10 лет назад.

Перекраситься из темного в блонд без обесцвечивания не выйдет

Не знаем, что за чудо-средства используют героини фильмов, но у них как-то получается миновать процедуру обесцвечивания. Просто наносим краску и вуаля, волосы белы как снег. Проблема только в том, что краска не возьмет темные локоны так сразу. Скорее всего, у вас останется тот же самый цвет, но волосы станут сухими, как солома. И кстати, настоятельно не рекомендуем делать это без перчаток, как героиня фильма «Красный воробей».